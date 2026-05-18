തോൽവിയറിയാതെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ; ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഇന്ന് അവസാന അങ്കത്തിന്!

ഐഎസ്എൽ: സീസണിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഇന്ന് എഫ്‌സി ഗോവയെ നേരിടും.

Kerala Blasters Host FC Goa in Final League Fixture
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 12:22 PM IST

കൊച്ചി: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ തങ്ങളുടെ ഈ സീസണിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി ഇന്ന് എഫ്‌സി ഗോവയെ നേരിടും. കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7:30-നാണ് മത്സരം. ഫാൻകോഡ് ആപ്പിലും സോണി സ്പോർട്‌സ് ടെൻ 2 ചാനലിലും കളി തത്സമയം കാണാം.

സീസൺ അവസാനത്തോടടുക്കുമ്പോൾ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ഇരു ടീമുകളും ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. നിലവിൽ 12 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 14 പോയിന്‍റുള്ള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചാൽ ടീമിന് 17 പോയിന്‍റോടെ എട്ടാം സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാക്കാം. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ മുഹമ്മദൻ സ്പോർട്ടിങ് ക്ലബിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്. വിക്ടർ ബെർട്ടോമിയു, ഇബിൻദാസ്, മിഡ്ഫീൽഡർ മത്യാസ് ഹെർണാണ്ടസ് എന്നിവരിലാണ് ടീമിന്‍റെ ആക്രമണ നിരയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ.

ആദ്യമത്സരങ്ങളില്‍ ടീമിന്‍റെ തോല്‍വി ആരാധകരില്‍ വലിയ രോഷമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് മുഖ്യ പരിശീലകനായി ആഷ്‌ലി വുഡ് എത്തിയതോടെയാണ് ടീമില്‍ മാറ്റം കണ്ടുതുടങ്ങിയത്. 'എപ്പോഴും ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തങ്ങൾ കളിക്കുന്നതെന്നും മികച്ച ഫോമിലുള്ള ഗോവയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരം കടുപ്പമേറിയതായിരിക്കുമെന്നും പരിശീലകൻ ആഷ്‌ലി വുഡ് വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണ ഫുട്ബോളാണ് തങ്ങളുടെ ശൈലിയെന്ന് താരം ഫ്രാഞ്ചുവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മറുഭാഗത്ത്, മോഹൻ ബഗാനോട് 1-1 സമനില വഴങ്ങിയ ശേഷമാണ് എഫ്‌സി ഗോവ കൊച്ചിയിലെത്തുന്നത്. നിലവിൽ 12 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 20 പോയിന്‍റുമായി ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഗോവ. ഇന്ന് ജയിച്ചാൽ 23 പോയിന്‍റോടെ അവർക്ക് താൽക്കാലികമായി ആദ്യ നാലിൽ ഇടം നേടാം. ആറ് ഗോളുകളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുകളുമായി തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള ദെയാൻ ഡ്രാസിച്ച് ആണ് ഗോവയുടെ പ്രധാന കരുത്ത്.

തങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാനല്ലെന്നും കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനാണ് തയ്യാറെടുക്കുന്നതെന്നും ഗോവ പരിശീലകൻ മാനോലോ മാർക്വേസ് പറഞ്ഞു. സൂപ്പർ കപ്പ് നേടിയതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചരിത്രം ഗോവയ്‌ക്കൊപ്പം

ഇരുടീമുകളും ഇതുവരെ ഏറ്റുമുട്ടിയ 22 മത്സരങ്ങളിൽ 13 എണ്ണത്തിലും ജയം ഗോവയ്‌ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനു അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ജയിക്കാനായത്. നാല് മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഗോവയാണ് ജയിച്ചത്.

