ഐ.എസ്.എൽ ആവേശത്തിൽ മഞ്ഞക്കടലായി കൊച്ചി; ആദ്യ ഹോം മത്സരം കാണാന് എത്തിയത് ആയിരങ്ങള്
ഐ.എസ്.എൽ പതിമൂന്നാം സീസണിലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആവേശകരമായ ഹോം മാച്ച് പോരാട്ടങ്ങൾക്കാണ് കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് തുടക്കമാകുന്നത്
Published : October 25, 2026 at 6:22 PM IST
എറണാകുളം: ഐ.എസ്.എൽ ആവേശത്തിൽ മഞ്ഞക്കടലായി കൊച്ചി. ആദ്യ ഹോം മത്സരം കാണാൻ രാവിലെ മുതൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് ആയിരങ്ങളാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത്. രാവിലെ മുതൽ നഗരത്തിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും, ആരാധകർക്ക് ആശ്വാസമായി വൈകുന്നേരത്തോടെ മഴ മാറിനിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിന്റെ പതിമൂന്നാം സീസണിലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആവേശകരമായ ഹോം മാച്ച് പോരാട്ടങ്ങൾക്കാണ് കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് തുടക്കമാകുന്നത്. രാത്രി 7.30 നാണ് കിക്കോഫ്.
പുതിയ മാനേജ്മെന്റിന് കീഴിൽ കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ചാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ സീസണിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പൂനെയിൽ നടന്ന ആദ്യ എവേ മത്സരത്തിൽ ഇൻ്റർ കാശിയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തുകൊണ്ട് ഗംഭീര തുടക്കമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഗുവാഹത്തിയിൽ നടന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനോട് ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ഈ തിരിച്ചടികളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടും പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചുമാണ് ടീം സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്.
സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് മഞ്ഞപ്പടയ്ക്കുള്ളത്. കൊച്ചിയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഗംഭീര വിജയം നേടുമെന്ന് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമെത്തിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ ഇടിവി ഭാരതി നോട് പ്രതികരിച്ചു. പരിശീലകൻ ആഷ്ലി വെസ്റ്റ്വുഡിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ കളത്തിലിറങ്ങുന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.
രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ സംഭവിച്ച വീഴ്ചകൾ തിരുത്തി ഹോം മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശീലകൻ ആഷ്ലി പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആരാധകരുടെ പിന്തുണയും ടീമിന് അനുകൂലമായ ഘടകമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"എന്നാൽ കടുത്തൊരു മത്സരമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കളിക്കളത്തിലെ അവരുടെ പ്രകടനങ്ങളും കണക്കുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്ന അത്രയും പോയിൻ്റുകൾ ഇതുവരെ നേടാൻ മുംബൈയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിലെ ലീഗ് പൊസിഷനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരുപിടി ഇന്ത്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളും മികച്ച വിദേശ താരങ്ങളും ഒരു മികച്ച മാനേജരും അവർക്കൊപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പോരാട്ടമായിരിക്കും" ഇതെന്നും കോച്ച് വ്യക്തമാക്കി.
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"അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കില്ല, എന്നാൽ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും കൃത്യമായ അർപ്പണബോധത്തിലൂടെയും ഓരോ ദിവസവും കളി മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ജയിക്കണമെന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹത്തോടെ പൊരുതിയാൽ ലക്ഷ്യം നേടാനാകുമെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എല്ലാ ടൂർണമെൻ്റുകളിലുമായി ഇതുവരെ 25 തവണയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും മുംബൈ സിറ്റിയും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 12 തവണ മുംബൈ വിജയിച്ചപ്പോൾ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ജയം കണ്ടു. ആറ് മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിലായി. സ്വന്തം തട്ടകമായ കൊച്ചിയിൽ മുംബൈക്കെതിരെ നടന്ന കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടിലും വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഘടകമാണ്.
പുതിയ സീസണിലെ ആദ്യ ഹോം പോരാട്ടം ഗംഭീരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മത്സരം നടക്കുന്ന കലൂർ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഉടമകളായ ജി.സി.ഡി.എ. ഓരോ മത്സരത്തിനും ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ വീതം വാടക വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനിശ്ചിതത്വത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. അവസാന നിമിഷം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നൽകിയ അപേക്ഷയെത്തുടർന്ന് തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇടപെട്ട് വാടക കുറച്ചുനൽകിയാണ് താത്കാലികമായി സ്റ്റേഡിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത്.
ആരാധകരുടെ വൻ തിരക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് സുഗമമായ യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചി മെട്രോയും പ്രത്യേക സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന് ശേഷം രാത്രി 9.30 മുതൽ 11.27 വരെയാണ് കലൂരിൽ നിന്ന് ആലുവ, തൃപ്പൂണിത്തുറ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേക മെട്രോ ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തുക. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തുന്ന ആരാധകർക്ക് തിരക്കില്ലാതെ വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതമായും ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ എട്ടര മിനിട്ട് ഇടവേളകളിലാണ് അധിക സർവീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജെ.എൽ.എൻ സ്റ്റേഡിയം മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ഇതിനായുള്ള പ്രത്യേക ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
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