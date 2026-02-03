ഐഎസ്എൽ അനിശ്ചിതത്വം; നിരവധി ക്ലബുകള് തിരിച്ചടി നേരിട്ടു, ലീഗ് വിട്ട വിദേശതാരങ്ങള് ഇവര്
ഐഎസ്എൽ അനിശ്ചിതമായി വൈകിയതോടെ നിരവധി വിദേശ താരങ്ങളാണ് ലീഗ് വിട്ടത്.
Published : February 3, 2026 at 3:48 PM IST
ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐഎസ്എൽ) 2025 സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ലീഗ് അനിശ്ചിതമായി വൈകിയതോടെ വിദേശ താരങ്ങള് ക്ലബ്ബുകളില് നിന്ന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ക്ലബുകളിലേക്ക് ചേക്കേറി. നേരത്തെ ഐഎസ്എല് ഇനി സാധ്യമാവുമോ എന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാല് ക്ലബ്ബുകള്ക്ക് കളിക്കാരെ പിടിച്ചുനിര്ത്താനും കഴിഞ്ഞില്ല. ലീഗിന്റെ ഭാവി, ഷെഡ്യൂളിംഗ്, ദീർഘകാല സ്ഥിരത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ, കളിക്കാർ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. സൂപ്പര് വിദേശതാരങ്ങള് മടങ്ങിയത് ഒന്നിലധികം ഐഎസ്എൽ ക്ലബ്ബുകളിൽ വലിയ വിടവുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ലീഗിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയ വിദേശ കളിക്കാരെ കുറിച്ചറിയാം.
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി
ഐഎസ്എല്ലിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ക്ലബ്ബുകളിലൊന്നായ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സിയില് നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് വിദേശ താരങ്ങള് കൊഴിഞ്ഞുപോയത്.
- കോൾഡോ ഒബീറ്റ- ലീഗിന്റെ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്ട്രൈക്കർ കോൾഡോ ഒബിയേറ്റ ക്ലബ്ബുമായി പരസ്പരം വേർപിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സീസണിനെ ബാധിച്ച ഷെഡ്യൂളിംഗ്, പ്രവർത്തന വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവ ക്ലബ്ബ് നേരിട്ടതോടെയാണ് താരത്തിന്റെ പുറത്തുപോകല്.
- ഡ്യൂസൻ ലഗേറ്റർ- ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി 11 മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഡിഫൻഡർ ഡുസാൻ ലഗേറ്റർ ടീം വിടുന്നത്. മോണ്ടിനെഗ്രിൻ പ്രതിരോധ താരം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അവസരങ്ങൾ തേടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
- ജീസസ് ജിമെനെസ്- സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കർ ജീസസ് ജിമെനെസ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി വേർപിരിഞ്ഞു. ക്ലബിനായി 11 ഗോളുകളാണ് സമ്പാദ്യം. യൂറോപ്പിൽ കരിയർ തുടരുന്ന താരം പോളിഷ് ടോപ്പ്-ഫ്ലൈറ്റ് ടീമായ നീസീക്സ എഫ്സിയിൽ ചേർന്നു.
- ടിയാഗോ ആൽവസ്- ഐഎസ്എൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിൽ പോർച്ചുഗീസ് ഫോർവേഡ് ടിയാഗോ ആൽവസും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സിയുമായി വേർപിരിഞ്ഞു. നിലവില് ആൽവസ് കംബോഡിയയിലെ സ്വേ റിയങ്ങിൽ ചേർന്നു, പോർച്ചുഗീസ് ഫോർവേഡ് മഞ്ഞപ്പടയ്ക്കായി രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലാണ് ബൂട്ടുകെട്ടിയത്.
- ജുവാൻ റോഡ്രിഗസ്- ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിട്ട മറ്റൊരു കളിക്കാരനാണ് ജുവാൻ റോഡ്രിഗസ്. തുടർച്ചയും സ്ഥിരതയും തേടി റോഡ്രിഗസ് സ്പെയിനിലേക്ക് മടങ്ങാനും മാർബെല്ല എഫ്സിയിൽ ചേരാനും തീരുമാനിച്ചു. സൂപ്പർ കപ്പിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി 3 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിരുന്നു.
- നോഹ സദൗയി- ഐഎസ്എൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മൊറോക്കൻ ഫോർവേഡ് നോഹ സദൗയി വായ്പാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മടങ്ങിയത്.
- അഡ്രിയൻ ലൂണ- ഉറുഗ്വേൻ മിഡ്ഫീൽഡർ അഡ്രിയാൻ ലൂണയെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി ലോണിൽ അയച്ചു. ലൂണ സീസൺ അവസാനം വരെ ഇന്തോനേഷ്യൻ ക്ലബ് പെർസിക് കെദിരിയിൽ ചേരും.
നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സി
ലീഗിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അനിശ്ചിതത്വം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സിയെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി ക്ലബിലെ വിദേശ താരങ്ങളില് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ക്ലബ് വിട്ട വിദേശ കളിക്കാർ ഇതാ
- ചെമ നൂനെസ്- ക്ലബ്ബും ചെമ നുനെസും പരസ്പരം വേർപിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചതായി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലീഗിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാലാണ് താരം ക്ലബ് വിട്ടത്.
- അലാഡിൻ അജാറൈ- സ്റ്റാർ സ്ട്രൈക്കർ അലാഡിൻ അജാരയെ ലോണിൽ പോകാൻ അനുവദിച്ചു. ഈ നീക്കം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, അജാരയുടെ കരാർ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ക്ലബ് നീട്ടിയിരുന്നു. പിന്നാലെ ഫോർവേഡ് ഇന്തോനേഷ്യൻ ടീമായ പെർസിജ ജക്കാർത്തയിൽ ലോണിൽ ചേരുകയായിരുന്നു.
എഫ്സി ഗോവ
എഫ്സി ഗോവയോട് നിരവധി വിദേശ കളിക്കാർ വിട പറഞ്ഞിരുന്നു.
- ഡേവിഡ് ടിമോർ- അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെ, സ്പാനിഷ് മിഡ്ഫീൽഡർ ഡേവിഡ് ടിമോർ എഫ്സി ഗോവയുമായി പരസ്പര ധാരണ പ്രകാരം വേർപിരിഞ്ഞ് സിഎഫ് ഇന്റര് സിറ്റിയിൽ ചേർന്നു. പരിചയസമ്പന്നനായ മിഡ്ഫീൽഡർ ഗോവയ്ക്കായി 9 മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്.
- ഐക്കർ ഗ്വാറോട്സെന- സ്പാനിഷ് ഫോർവേഡ് ഐക്കർ ഗ്വാറോട്സെനയും ക്ലബില് നിന്നും പിരിഞ്ഞു. പിന്നാലെ ഇക്കർ ഇന്തോനേഷ്യൻ ടീമായ പെർസിജാപ് ജെപ്പാരയിലാണ് താരം ചേക്കേറിയത്.
- ജാവിയർ സിവേറിയോ- ഗോവ വിട്ട യുവ സ്പാനിഷ് ഫോർവേഡ് സിവേറിയോ സൈപ്രിയറ്റ് ക്ലബ് എത്ത്നിക്കോസ് അക്നാസിൽ ചേർന്നു.
- ബോർജ ഹെരേര- 2023 ൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ സ്പാനിഷ് മിഡ്ഫീൽഡർ ബോർജ ഹെരേര, ഐഎസ്എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിൽ എഫ്സി ഗോവയുമായി വേർപിരിഞ്ഞു. നിലവില് താരം ഇന്തോനേഷ്യൻ ടീമായ പെർസിജാപ് ജെപ്പാരയിൽ ചേർന്നു.
മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സി
മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിക്ക് അവരുടെ വിദേശ ടീമിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടിവന്നു, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലബ് വിട്ട വിദേശികൾ ഇതാ.
- തിരി- സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ താരം തിരി മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിയിൽ നിന്നും ഇന്തോനേഷ്യൻ ടീമായ പെർസിജാപ് ജെപ്പാറയിൽ ചേർന്നു. ഐഎസ്എല്ലിൽ 144 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച തിരിയെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളില് ഒരാളാക്കി മാറ്റി.
- ജോൺ ടോറൽ- സ്പാനിഷ് മിഡ്ഫീൽഡർ ജോൺ ടോറൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ടീമായ പെർസിക് കെദിരിയിൽ ചേർന്നു. മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിക്കായി ടോറൽ 21 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു. അവർക്കായി ഒരു ഗോളാണ് സമ്പാദ്യം.
ബെംഗളൂരു എഫ്സി
ഐഎസ്എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വം ബെംഗളൂരു എഫ്സിയെ വലിയ രീതിയില് ബാധിച്ചിരുന്നു. 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ടീം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ശമ്പളം താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയും ചെയ്തു.
- എഡ്ഗർ മെൻഡസ്-35 കാരനായ സ്പാനിഷ് താരം എഡ്ഗർ മെൻഡസ് 2025–26 സീസണിൽ ബെംഗളൂരു എഫ്സിക്കൊപ്പം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു, 10 ഗോളുകൾ നേടുകയും നാല് അസിസ്റ്റുകളും നൽകുകയും ചെയ്തു. 2025 ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ മെൻഡസ് തായ് ലീഗ് ടീമായ പി ടി പ്രചുവാപ് എഫ്സിയിലേക്ക് മാറി.
- സലാഹുദ്ദീൻ ബാഹി- ബെംഗളൂരു എഫ്സിയിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ മറ്റൊരു വിദേശ താരമാണ് മൊറോക്കൻ സെന്റര് ബാക്ക് സലാഹുദ്ദീൻ ബാഹി. ബെംഗളൂരുവനായി രണ്ടുതവണ മാത്രമേ ബാഹി കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ, രണ്ടും സൂപ്പർ കപ്പിൽ മാത്രമായിരുന്നു, എന്നാല് ഇതുവരെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിട്ടില്ല.
ജംഷഡ്പൂര് എഫ്സി
2024–25 സീസണിനുശേഷം ജാംഷഡ്പൂര് എഫ്സിയിൽ കാര്യമായ ടീം അഴിച്ചുപണി നടന്നിരുന്നു.
- ജാവി ഹെർണാണ്ടസ്- 2024–25 സീസണിനുശേഷം ജാവിയർ ഹെർണാണ്ടസ് ജാംഷഡ്പൂർ എഫ്സി വിട്ടു. ഖാലിദ് ജാമിലിന്റെ കീഴിൽ സ്പാനിഷ് ഫോർവേഡ് നിർണായകമായിരുന്നു. 26 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 9 ഗോളുകൾ നേടുകയും ടീമിനെ ഐഎസ്എൽ സെമിഫൈനലിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ താരം 2019–20 ഐഎസ്എൽ കിരീടം എടികെയ്ക്കൊപ്പം നേടി. ജംഷഡ്പൂരിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒഡീഷ എഫ്സി, ബെംഗളൂരു എഫ്സി എന്നിവയ്ക്കായി കളിച്ചു. നിലവില് സ്പെയിനിലേക്ക് മടങ്ങിയ താരം അലാക്ക എഫ്സിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്.
ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്സി
ഐഎസ്എല്ലിൽ വലിയ സ്വാധീനം ക്ലബ് ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ലീഗിൽ മത്സരിക്കാനും ട്രോഫികൾ നേടാനും വേണ്ടി ശക്തമായ ഒരു ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്സി വിട്ട വിദേശ താരങ്ങള് ഇതാ.
- ഹമീദ് അഹദാദ്-ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്സി വിട്ട ഹമീദ് അഹദാദ് എന്ന മൊറോക്കൻ ഫോർവേഡ് 7 മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും രണ്ടുതവണ ഗോൾ നേടുകയും ചെയ്തു. താരത്തിന്റെ പ്രകടനം താരതമ്യേന ചെറുതായിരുന്നെങ്കിലും, നിര്ണായക സമയത്ത് അഹാദദ് സംഭാവന നൽകി.
- ഹിരോഷി ഇബുസുക്കി- പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയാണ് ഹിരോഷി ഇബുസുകി ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്സിയിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് താരം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എ-ലീഗ് ടീമായ വെസ്റ്റേൺ സിഡ്നിയിൽ ചേർന്നു. ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്സിക്കായി 5 മത്സരങ്ങൾ മാത്രമേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഒരു ഗോളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഒഡീഷ എഫ്സി
സാമ്പത്തിക, മാനേജ്മെന്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ച ആദ്യത്തെ ഐഎസ്എൽ ക്ലബ്ബായിരുന്നു ഒഡീഷ എഫ്സി.
- ഹ്യൂഗോ ബൗമസ്-ഐഎസ്എൽ സ്ഥിരം കളിക്കാരനായ ഹ്യൂഗോ ബൗമസ് മലേഷ്യൻ ക്ലബായ സെലങ്കോർ എഫ്സിയില് ലോണില് ചേക്കേറി. മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സി, എഫ്സി ഗോവ, മോഹൻ ബഗാൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബുകൾക്കായി ഹ്യൂഗോ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐഎസ്എല്ലിൽ 110 മത്സരങ്ങളിൽ മിഡ്ഫീൽഡറായ അദ്ദേഹം 34 ഗോളുകൾ നേടുകയും 42 തവണ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ദില്ലി സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ്
സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് ഡൽഹിക്ക് ഒരു വിദേശിയെ മാത്രമേ ടീമിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ബ്രസീലിയൻ സെന്റര് ബാക്ക് റാഫേൽ റിബെയ്റോ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ടീമിൽ ഉള്ള ഏക വിദേശി. ക്ലബ് വിട്ട വിദേശികൾ ഇതാ.
- ആൻഡ്രി ആൽബ- ബ്രസീലിയൻ മിഡ്ഫീൽഡർ ആൻഡ്രി ആൽബ അടുത്തിടെ സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു, വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിന് മുമ്പ് ഇന്തോനേഷ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ടീമായ പെർസിസിൽ ചേർന്നു.
