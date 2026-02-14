ഐഎസ്എൽ: കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് കിക്കോഫ് വിസിൽ; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മോഹന് ബഗാനെ നേരിടും
ഗോവയില് നടക്കുന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ എഫ്സി ഗോവ, ഇന്റര് കാശിയെ നേരിടും.
Published : February 14, 2026 at 1:25 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഐഎസ്എൽ ഫുട്ബോൾ പുതിയ സീസണിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. കൊൽക്കത്തയിലെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ, നിലവിലെ ജേതാക്കളായ മോഹൻ ബഗാന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ നേരിടും. വൈകിട്ട് 5ന് ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരം ഫാൻകോഡ് ആപ്പിലും സോണി ടെൻ ചാനലിലും തൽസമയം കാണാം. ഗോവയിലെ ഫറ്റോർഡ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30ന് രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ എഫ്സി ഗോവ, ഇന്റര് കാശിയെ നേരിടും.
ലീഗ് നടത്തിപ്പ് അനിശ്ചിതത്വത്തെ തുടര്ന്ന് 2025-26 സീസണിലെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ കലണ്ടറിൽ നിന്ന് ഐഎസ്എല്ലിനെ എഐഎഫ്എഫ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
ബെംഗളൂരു എഫ്സി, ചെന്നൈയിൻ എഫ്സി, എസ്സി ഡൽഹി, ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്സി, എഫ്സി ഗോവ, ഇന്റര് കാശി എഫ്സി, ജംഷഡ്പൂർ എഫ്സി, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി, മുഹമ്മദൻ എസ്സി, മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്റ്, മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സി, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സി, ഒഡീഷ എഫ്സി, പഞ്ചാബ് എഫ്സി എന്നിങ്ങനെ ആകെ 14 ടീമുകൾ ഐഎസ്എല്ലിന്റെ 12-ാം പതിപ്പിൽ മത്സരിക്കും.
A fresh chapter, written the hard way 🔵⚪️— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) February 14, 2026
Matchday in Kolkata 🐘
Live on FanCode 📺#KeralaBlasters #KBFC #YennumYellow #ISL pic.twitter.com/RxSxagWUwI
2024-25 ഐ-ലീഗ് സീസൺ വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്റര് കാശിക്ക് ഐഎസ്എല്ലിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു. അതേസമയം ഹൈദരാബാദ് എഫ്സി, അവരുടെ ബേസുകൾ മാറ്റി സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് ഡൽഹി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു. പതിവ് ഇരട്ട റൗണ്ട് റോബിൻ ഹോം, എവേ മത്സരങ്ങൾക്കും തുടർന്ന് പ്ലേ ഓഫുകൾക്കും പകരം, ഈ സീസണിൽ 14 ഫുട്ബോൾ ടീമുകളും പരസ്പരം ഒരു തവണ ഏറ്റുമുട്ടും, സീസണിന്റെ അവസാനം ടേബിളിൽ ഒന്നാമതെത്തുന്ന ടീമുകൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി കിരീടം നേടും.
ഐഎസ്എൽ 2025-26 ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച്, മത്സരത്തിൽ 91 മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മത്സരങ്ങളിലൊന്നായ മോഹൻ ബഗാനും ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും തമ്മിലുള്ള കൊൽക്കത്ത ഡെർബി മെയ് 3 ന് നടക്കും. 2025-26 ലെ ഐഎസ്എൽ വിജയികൾ 2026-27 ലെ എഎഫ്സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ടുവിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും.
എ.എഫ്.സി മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കപ്പെട്ട മോഹൻ ബഗാനോ, സൂപ്പർ കപ്പ് നേടി കോണ്ടിനെന്റല് സ്ഥാനം നേടിയ എഫ്.സി ഗോവയോ ഐഎസ്എൽ നേടിയാൽ, എ.എഫ്.സി സ്ഥാനം റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിന് കൈമാറും. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ഫൈനലിൽ ബെംഗളൂരു എഫ്സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി നിലവിലെ ഐഎസ്എൽ ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് മോഹൻ ബഗാൻ സീസണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈ സീസണിൽ അവസാന സ്ഥാനക്കാരാകുന്ന ടീം അടുത്ത സീസണിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗിലേക്ക് (ഐ-ലീഗ് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു) തരംതാഴ്ത്തപ്പെടും.
Together until the end ☝🏻#KeralaBlasters #KBFC #YennumYellow #ISL #MBSGKBFC pic.twitter.com/IUK865NnJK— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) February 14, 2026
ഐഎസ്എൽ തത്സമയം
ഐഎസ്എൽഇന്ത്യയിലെ ഫാൻകോഡ് ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗിൽ കാണാൻ ലഭ്യമാകും. സോണി സ്പോർട്സ് 2, സോണി സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി ടിവി ചാനലുകളിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്ക്വാഡ്
ഗോൾകീപ്പേഴ്സ്: സച്ചിൻ സുരേഷ്, അർഷ് ഷെയ്ഖ്, അൽസാബിത്ത് സുലൈമാൻ. ഡിഫൻഡേഴ്സ്: നവോച്ച സിങ്, ഐബൻബ ഡോഹ്ലിങ്, ഹോർമിപാം റുയിവ, സന്ദീപ് സിങ്, മുഹമ്മദ് സഹീഫ്, ബികാഷ് യംനം, സുമിത് ശർമ, ജഗന്നാഥ് ജയൻ, ഉമർ ബാഹ്.
മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ്: വിബിൻ മോഹനൻ, ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ്, നിഹാൽ സുധീഷ്, റൗളിൻ ബോർജസ്, ഫ്രെഡി ലാലൻമാവമ, എബിനാസ് യേശുദാസൻ, സലാഹുദ്ദീൻ അദ്നാൻ, ലൂയിസ് മത്യാസ് ഹെർണാണ്ടസ്, മർലോൺ റൂസ് ട്രൂജിലോ. ഫോർവേഡ്സ്: കൊറൗ സിങ്, ലാൽതൻമാവിയ റെന്ത്ലി, മുഹമ്മദ് അജ്സൽ, ശ്രീകുട്ടൻ എം.എസ്, വിക്ടർ ബെർട്ടോമിയു, കെവിൻ യോക്ക്.
