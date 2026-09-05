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13 ടീമുകൾ, 163 പോരാട്ടങ്ങൾ; ഐഎസ്എൽ ഒക്ടോബർ 10നു ആരംഭിക്കും, മത്സരക്രമം പുറത്ത്

ഐഎസ്എൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ തുടക്കം; 13 ടീമുകൾ, 163 മത്സരങ്ങൾ

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ISL 2026-27 Season Set to Kick Off on October 10 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 2:44 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്‍റെ (ഐഎസ്എൽ) 2026-27 സീസണിന് ഒക്ടോബർ 10ന് പന്തുരുളും. എട്ട് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പുതിയ സീസൺ 2027 മേയിലായിരിക്കും സമാപിക്കുകയെന്ന് ലീഗ് അധികൃതർ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ക്ലബ്ബുകൾക്ക് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ള പുതിയ ഭരണ മാതൃകയിലാണ് (Club-led model) ഇത്തവണ മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഹോം ആൻഡ് എവേ ഫോർമാറ്റും പ്ലേ ഓഫും

പരമ്പരാഗത ഹോം-എവേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്‍റ് നേടി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തുന്ന ടീമിനെ ഒഫീഷ്യൽ ചാമ്പ്യന്മാരായി പ്രഖ്യാപിച്ച് 'ഐഎസ്എൽ ഷീൽഡ്' സമ്മാനിക്കും. ഇവർക്ക് ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കളിക്കാനുള്ള നേരിട്ടുള്ള യോഗ്യതയും ലഭിക്കും. തുടർന്ന് ലീഗിലെ ആദ്യ 6 സ്ഥാനക്കാർ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന പ്ലേ-ഓഫ് റൗണ്ടിലൂടെ 'ഐഎസ്എൽ കപ്പ്' ചാമ്പ്യന്മാരെ നിശ്ചയിക്കും. ആകെ 163 ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്കാണ് ഈ സീസൺ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.

13 ടീമുകൾ; ഡയമണ്ട് ഹാർബറിന് തിരിച്ചടി

കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഉൾപ്പെടെ 13 ടീമുകളാണ് ഇത്തവണ കിരീടത്തിനായി പോരാടുന്നത്. എന്നാൽ ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്‌സിന്‍റെ പങ്കാളിത്തം ചില നിയമപരമായ അനുമതികൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. അതേസമയം, 2025-26 സീസണിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ഐഎസ്എല്ലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിരുന്ന 'ഡയമണ്ട് ഹാർബർ എഫ്‌സി'ക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിശ്ചിത അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇവരെ ഇത്തവണ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

ലീഗിന്‍റെ നിയമപ്രകാരം ഇത്തവണ പോയിന്‍റെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ സ്ഥാനം. അടുത്ത 2027-28 സീസണിൽ ഇവർക്ക് ഐഎഫ്എല്ലിലേക്ക് (IFL) തരംതാഴ്ത്തലും നേരിടേണ്ടി വരും. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും, തദ്ദേശീയരായ യുവപ്രതിഭകൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകാനും പുതിയ ക്ലബ്ബ് അധിഷ്ഠിത മാതൃക വഴി സാധിക്കുമെന്ന് ലീഗ് സംഘാടകർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഐഎസ്എൽ ഈ സീസണിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ടീമുകൾ:

  • കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി
  • ബെംഗളൂരു എഫ്‌സി
  • ചെന്നൈയിൻ എഫ്‌സി
  • ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്‌സി
  • എഫ്‌സി ഗോവ
  • ഇന്‍റര്‍ കാശി എഫ്‌സി
  • മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്
  • മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‌സി
  • നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്‌സി
  • ഒഡീഷ എഫ്‌സി
  • പഞ്ചാബ് എഫ്‌സി
  • സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് ഡൽഹി
  • ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്‌സ് എഫ്‌സി

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TAGGED:

ISL 2026 SEASON
ഐഎസ്എൽ 2026
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഐഎസ്എൽ
INDIAN SUPER LEAGUE 2026
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