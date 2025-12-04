വിജയ് മർച്ചൻ്റ് ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തെ ഇഷാൻ എം രാജ് നയിക്കും; ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മണിപ്പൂരിനെ നേരിടും
ഒഡീഷയിലെ കട്ടക്കാണ് ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ വേദി.
Published : December 4, 2025 at 12:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കായുള്ള വിജയ് മർച്ചൻ്റ് ട്രോഫിയിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കായുള്ള കേരള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇഷാൻ എം രാജ് ആണ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. കെസിഎ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഥമ ജൂനിയർ ക്ലബ്ബ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച താരങ്ങളെയടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏഴാം തീയതിയാണ് ടൂർണ്ണമെൻ്റിന് തുടക്കമാകുന്നത്.
ഒഡീഷയിലെ കട്ടക്കാണ് ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ വേദി. ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മണിപ്പൂരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ എതിരാളികൾ. 12 മുതൽ 14 വരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ കേരളം മുംബൈയെയും നേരിടും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ടീം - ഇഷാൻ എം രാജ് (ക്യാപ്റ്റൻ), വിശാൽ ജോർജ്ജ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അദ്വൈത് വി നായർ, അഭിനവ് ആർ നായർ, ദേവർഷ് ബി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അദിഥീശ്വർ എ ഡി, മിഥുൻ കൃഷ്ണ എം, ധീരജ് ഗോപിനാഥ്, ആദിത്യൻ എസ് വി, നവനീത് കെ എസ്, അക്ഷയ് പ്രശാന്ത്, ആര്യൻ എസ്, മുകുന്ദ് എൻ മേനോൻ, മുഹമ്മദ് റൈഹാൻ എസ്, അഭിനവ് ചന്ദ്രൻ ജെ എം. അഭിഷേക് മോഹൻ എസ്എൽ, ഡേവിഡ് ചെറിയാൻ എന്നിവരാണ് ടീമിൻ്റെ പരിശീലകർ. മനോജ് ചന്ദ്രന് ആണ് നിരീക്ഷകന്.
മണിപ്പൂര് ടീം: മുതും സ്വാഭിമാൻ (സി), എംഡി സുനെദ് ഹുസൈൻ, ഖുന്ദ്രക്പം ബോറിഷ് മംഗാങ്, മയേങ്ബാം പോളൻജിത്, എലാങ്ബാം ചിംഗംബ, ചബുങ്ബാം ടൈറസ്, കൊൻജെങ്ബാം യോഹെൻബ. നൗഷെക്പാം എൻഗംബരേൽ, വകംബാം മാവെറിക്, സഗോൾസെം ബുഷ്, അകോയിജാം ദിസ്തരാജ്, ലൈഷ്റാം റോജർ, പയോണം ഹെൻബ, മൊയ്രാങ്തെം റോമേഷ്, സോയിബാം സയോൻബ.
വിജയ് മർച്ചന്റ് ട്രോഫി
1930 മുതൽ 1950 വരെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു പ്രമുഖ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബാറ്ററും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുമായിരുന്ന വിജയ് മർച്ചന്റിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ബിസിസിഐ അണ്ടർ 16 ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിനു പേര് നൽകിയത്. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റര്മാരിൽ ഒരാളാണ് മർച്ചന്റ്. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ യുവ ക്രിക്കറ്റ് പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബിസിസിഐ ആരംഭിച്ചതാണ് വിജയ് മർച്ചന്റ് ട്രോഫി. രഞ്ജി ട്രോഫി പോലുള്ള ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ടൂർണമെന്റുകളിലും ദേശീയ ടീമിലും സംസ്ഥാന ടീമുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള യുവ കളിക്കാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള നിർണായക വേദി കൂടിയാണിത്.
വിഭാഗം: 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികളാണ് ടൂർണമെന്റില് പങ്കെടുക്കുന്നത്.
ഫോർമാറ്റ്: ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വേദികളിലായി നടക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി-ഡേ ടൂർണമെന്റാണിത്. ബിസിസിഐയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.