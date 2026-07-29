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പ്രായം വെറും 15! ഇഷാൻ കിഷന്‍റെ കീഴിൽ വൈഭവ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ; ഞെട്ടിച്ച് വമ്പൻ ടീം പ്രഖ്യാപനം!

ഇഷാൻ കിഷൻ ക്യാപ്റ്റൻ, വൈഭവ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ, ഒപ്പം മുഹമ്മദ് ഷമിയും; ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് വമ്പൻ ടീം പ്രഖ്യാപനം!

East Zone Duleep Trophy Squad
Ishan Kishan to Lead East Zone Duleep Trophy Squad; Vaibhav Suryavanshi Named Vice-Captain (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 29, 2026 at 8:31 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ദുലീപ് ട്രോഫി 2026-27 സീസണിലെ ഈസ്റ്റ് സോൺ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൗമാര ബാറ്റിംഗ് വിസ്‌മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍. വെറും 15 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ബിഹാർ സ്വദേശിയായ ഈ ഇടംകൈയൻ ഓപ്പണറെ തേടി വലിയൊരു നേതൃത്വ ചുമതലയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഇഷാൻ കിഷനാണ് ടീമിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റൻ. പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ പേസർ മുഹമ്മദ് ഷമിയും ടീമിൽ ഇടംനേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ വർഷം ആദ്യം ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ടി20 ലോകകപ്പ് നേടിയ ടീമിൽ അംഗമാവുകയും ചെയ്‌ച ഇഷാൻ കിഷൻ, ഈ ടൂർണമെന്‍റിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള തന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ് ശക്തമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി സൂര്യവംശി

സൂര്യവംശിയുടെ ആക്രമണോത്സുക ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയും കളിയിലെ പക്വതയും കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ടീമിന്‍റെ ഉപനായക സ്ഥാനം സെലക്ടർമാർ നൽകിയത്. ഈ മാസം ആദ്യം മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിലൂടെയാണ് സൂര്യവംശി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. സിംബാബ്‌വെക്കെതിരെ നടന്ന മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ 49 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 81 റൺസ് നേടി താരം തിളങ്ങിയിരുന്നു. ഈ പ്രകടനത്തോടെ മത്സരത്തിലെ മികച്ച കളിക്കാരനായും പരമ്പരയിലെ മികച്ച കളിക്കാരനായും സൂര്യവംശി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ഈ വർഷം സിംബാബ്‌വെയിൽ നടന്ന അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിലും സൂര്യവംശി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഫൈനലിൽ താരം 175 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. കൂടാതെ, ഐപിഎൽ 2026 എലിമിനേറ്ററിലും ക്വാളിഫയർ രണ്ടിലും യഥാക്രമം ഹൈദരാബാദിനെതിരെ 97 റൺസും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ 96 റൺസും നേടി വലിയ മത്സരങ്ങളിൽ തിളങ്ങാനുള്ള തന്‍റെ കഴിവ് താരം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഇന്ത്യ എ ടീമിന്‍റെ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര ഫൈനലിലും താരം 94 റൺസ് നേടിയിരുന്നു.

മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ സാന്നിധ്യം

കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലാണ് പേസർ മുഹമ്മദ് ഷമി അവസാനമായി ഇന്ത്യക്കായി കളിച്ചത്. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ദുലീപ് ട്രോഫിയിലൂടെ പ്രായം തനിക്ക് തടസ്സമല്ലെന്ന് സെലക്ടർമാർക്ക് മുന്നിൽ തെളിയിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് ബംഗാൾ പേസറായ ഷമിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഷമിക്കൊപ്പം ബംഗാൾ പേസർമാരായ മുകേഷ് കുമാർ, സൂരജ് സിന്ധു ജയ്‌സ്വാൾ എന്നിവരും ചേരുന്നതോടെ ഈസ്റ്റ് സോണിന്‍റെ ബോളിംഗ് നിര ശക്തമാകും.

ശക്തമായ ബാറ്റിംഗ് നിര

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്‍റെ പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്ന ബംഗാൾ ഓപ്പണർ അഭിമന്യു ഈശ്വരനാണ് ബാറ്റിംഗ് നിരയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന താരം. താരത്തിന്‍റെ പരിചയസമ്പത്ത് സൂര്യവംശിയുടെ ആക്രമണാത്മക ശൈലിക്ക് കരുത്താകും. ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള കുമാർ കുശാഗ്ര, അനുകുൽ റോയ്, വിരാട് സിംഗ്, ശിഖർ മോഹൻ എന്നിവരും ടീമിലുണ്ട്. ഒഡീഷയുടെ സുഭ്രാൻഷു സേനാപതി, അസമിൽ നിന്നുള്ള ഡെനിഷ് ദാസ് എന്നിവർ മധ്യനിരയ്ക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരും.

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TAGGED:

EAST ZONE DULEEP TROPHY SQUAD 2026
ISHAN KISHAN CAPTAIN DULEEP TROPHY
MOHAMMED SHAMI DULEEP TROPHY 2026
വൈഭവ് സൂര്യവംശി
VAIBHAV SURYAVANSHI VICE CAPTAIN

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