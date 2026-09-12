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അഫ്‌ഗാൻ പരമ്പരയ്ക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യക്ക് വൻ തിരിച്ചടി; ഇഷാൻ കിഷന് പരിക്ക്

ഇഷാൻ കിഷന് പരിക്ക്; അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യക്ക് ആശങ്ക

INDIA VS AFGHANISTAN T20 ഇഷാൻ കിഷന് പരിക്ക് ഇന്ത്യ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ടി20 സഞ്ജു സാംസൺ
Ishan Kishan Suffers Injury Scare in Delhi Ahead of Afghanistan T20I Series (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 3:51 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ ആശങ്ക. നെറ്റ്സ് പരിശീലനത്തിനിടെ ഇഷാൻ കിഷന് പരിക്കേറ്റു. ഡൽഹിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം.

ഈസ്റ്റ് സോണിനെ നയിച്ച് ദുലീപ് ട്രോഫി കിരീടം ചൂടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇഷാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നത്. നെറ്റ്സിൽ ബാറ്റിങ് പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനിടെ താരത്തിന്‍റെ നടുവിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ നെറ്റ് ബൗളറായിരുന്ന നവ്ദീപ് സൈനിയുടെ മൂർച്ചയേറിയ ഒരു ബൗൺസറിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് താരത്തിനു നടുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടത്.

ഉടൻ തന്നെ ടീം ഫിസിയോമാർ എത്തി കിഷനെ പരിശോധിച്ചു. 45 മിനിറ്റോളം നീണ്ട ബാറ്റിങ് സെഷന്‍റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം. പരിക്കിനെ തുടർന്ന് താരം പിന്നീട് ബാറ്റിങ് തുടർന്നിരുന്നില്ല. എങ്കിലും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചനകൾ. പരിശീലനത്തിന് ശേഷം തനിയെ നടന്നു നീങ്ങിയ കിഷൻ, ഡഗ്ഗൗട്ടിൽ സഹതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഐസ് ബോക്സിന് മുകളിൽ വിശ്രമിച്ച ശേഷമാണ് മൈതാനം വിട്ടത്. പുറത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രകാരം താരം സ്വന്തം കാലിൽ നടന്നുപോയത് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിന് ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്.

പരിക്കേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു കിഷൻ നെറ്റ്സിൽ ബാറ്റ് ചെയ്‌തത്. നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർക്കൊപ്പം മികച്ച ടൈമിങ്ങോടെയും ഒഴുക്കോടെയും താരം ഷോട്ടുകൾ പായിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം മറ്റൊരു നെറ്റിൽ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ഒരുമിച്ചാണ് ബാറ്റിങ് പരിശീലനം നടത്തിയത്.

ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതുമുതൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനമാണ് ഇഷാൻ കിഷൻ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സയ്യിദ് മുഷ്‌താഖ് അലി ട്രോഫിയിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ ടി20 ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് കിഷൻ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. 2026-ൽ മാത്രം കളിച്ച 23 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 812 റൺസ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരം കൂടിയാണ് കിഷൻ. വരാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി ജപ്പാനിലേക്ക് പറക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിലും താരം അംഗമാണ്. ഇന്ത്യയും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടി20 സെപ്റ്റംബർ 13 ഞായറാഴ്‌ച നടക്കും.

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TAGGED:

INDIA VS AFGHANISTAN T20
ഇഷാൻ കിഷന് പരിക്ക്
ഇന്ത്യ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ടി20
സഞ്ജു സാംസൺ
ISHAN KISHAN INJURY

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