ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് ഇനി വാതിൽ തുറക്കുമോ? ദുലീപ് ട്രോഫിയിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയുമായി ഇഷാൻ കിഷൻ
ദുലീപ് ട്രോഫിയിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയുമായി ഇഷാൻ കിഷൻ; ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഈസ്റ്റ് സോൺ താരം.
Published : September 7, 2026 at 5:03 PM IST
ചെന്നൈ: ദുലീപ് ട്രോഫി ഫൈനലിൽ സൗത്ത് സോണിനെതിരെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി പ്രകടനവുമായി ഈസ്റ്റ് സോൺ ക്യാപ്റ്റൻ ഇഷാൻ കിഷൻ. ചെന്നൈയിലെ എം.എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്ത കിഷൻ, ദുലീപ് ട്രോഫി ചരിത്രത്തിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം ഈസ്റ്റ് സോൺ താരം എന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി.
അരുൺ ലാൽ, സാബ കരീം എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഇതിഹാസ നിരയിലേക്കാണ് ഇഷാൻ കിഷൻ ഇതോടെ നടന്നു കയറിയത്. കൂടാതെ, ദുലീപ് ട്രോഫി ഫൈനലിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ഈസ്റ്റ് സോൺ ബാറ്റർ എന്ന റെക്കോർഡും ഈ ഇടംകയ്യൻ താരം തന്റെ പേരിൽ കുറിച്ചു. ഇതിനുമുമ്പ് ഈസ്റ്റ് സോണിനായി അരുൺ ലാൽ രണ്ട് തവണയും (287, 214) 1995-ൽ സാബ കരീം ഒരു തവണയും (പുറത്താകാതെ 200) ഇരട്ട സെഞ്ചുറികൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
- It's Duleep Trophy Final.— Tanuj (@ImTanujSingh) September 7, 2026
- Captain of East Zone.
- Completed 250* runs from 300 balls.
- First Ever Double Hundred in FC.
JUST STAND & SALUTE TO CAPTAIN ISHAN KISHAN. 🙇🫡 pic.twitter.com/GCLSgGuYIU
മൈതാനത്ത് ഇഷാൻ കിഷന്റെ താണ്ഡവം
വെറും 270 പന്തുകളിൽ നിന്നാണ് ഇഷാൻ കിഷൻ തന്റെ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെ പന്ത് അതിർത്തി കടത്തിയാണ് കിഷൻ കരിയറിലെ ഈ സുവർണ്ണ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഉജ്ജ്വലമായ ഈ ഇന്നിങ്സിൽ 26 ഫോറുകളും രണ്ട് സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ആദ്യ ദിനം 111 റൺസുമായി ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന കിഷൻ രണ്ടാം ദിനവും സൗത്ത് സോൺ ബൗളർമാരെ കണക്കറ്റ് പ്രഹരിച്ചു. സ്കോർ 250 റൺസിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത ക്ഷീണത്തെ തുടർന്ന് താരം റിട്ടയേർഡ് ഹർട്ട് ആയി കളം വിടുകയായിരുന്നു. ഈ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിലെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തന്റെ ശക്തമായ അവകാശവാദവും കിഷൻ ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
An innings of pure class 👌— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 7, 2026
Watch 🎥 snippets of Ishan Kishan's fantastic double century so far 💯💯
Scorecard ▶️ https://t.co/KQf5Km69nk#DuleepTrophy | #SZvEZ | @ishankishan51 pic.twitter.com/jOndIaA5Uo
റൺമല കയറി ഈസ്റ്റ് സോൺ
ക്യാപ്റ്റന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ഈസ്റ്റ് സോൺ റൺമലയാണ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയത്. അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ കുമാർ കുശാഗ്രയുമായി ചേർന്ന് 230 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് കിഷൻ പടുത്തുയർത്തിയത്. നിലവില് ഈസ്റ്റ് സോൺ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 702 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ്. ഇഷാന്റെ മാന്ത്രിക ബാറ്റിങ്ങിന് മുന്നിൽ ചെന്നൈയിലെ കടുത്ത ചൂടിൽ ഒന്നര ദിവസത്തോളമാണ് സൗത്ത് സോൺ ബൗളർമാർ മൈതാനത്ത് വിയർത്തൊഴുക്കിയത്.
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