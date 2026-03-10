ETV Bharat / sports

'അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത്'; കീർത്തി ആസാദിന് മറുപടി നൽകാനില്ലെന്ന് ഇഷാൻ കിഷൻ

കിർത്തി ആസാദിന്‍റെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് 'ചുട്ട മറുപടി' നൽകി ഇഷാൻ കിഷൻ.

Ishan Kishan
Ishan Kishan (Screen Grab from video)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 10, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പട്‌ന: ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഐതിഹാസിക വിജയത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇഷാൻ കിഷൻ സ്വന്തം നാടായ ബിഹാറിൽ തിരിച്ചെത്തി. പട്‌ന വിമാനത്താവളത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകർ വൻ വരവേൽപ്പാണ് താരത്തിന് നൽകിയത്. എന്നാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കിടെ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും എം.പിയുമായ കിർത്തി ആസാദ് ഉന്നയിച്ച വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ താരത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചു.

കിർത്തി ആസാദിന്‍റെ വിമർശനവും ഇഷാന്‍റെ ചുട്ട മറുപടിയും

ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യാകുമാർ യാദവ്, ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീർ, ബി.സി.സി.ഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ എന്നിവർ ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയുമായി അഹമ്മദാബാദിലെ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ 'ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാണക്കേട്' എന്ന് കിർത്തി ആസാദ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു. കായികരംഗം ഒരു പ്രത്യേക മതത്തെയല്ല, മറിച്ച് മുഴുവൻ രാജ്യത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ടതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വാദം.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത്തരം അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനില്ലെന്ന് ഇഷാൻ കിഷൻ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. "ഈ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഉത്തരമില്ല. കിർത്തി ആസാദിന്‍റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മറുപടി നൽകുന്നില്ല. ദയവായി നല്ല വല്ല കാര്യവും ചോദിക്കൂ. ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ലോകകപ്പ് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് തികച്ചും അർത്ഥശൂന്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്. നിലവിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ടീം വിജയിച്ചത് രാജ്യത്തിന് വലിയ കാര്യമാണ്. വരും കാലങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കാനും രാജ്യത്തിനായി കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ നേടാനും കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," കിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

ലോകകപ്പിലെ മാസ്മരിക പ്രകടനം

ഇന്ത്യയുടെ കിരീടധാരണത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച ഇഷാൻ കിഷൻ ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം മിന്നും പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 35.22 ശരാശരിയിൽ 317 റൺസാണ് ഈ ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്റർ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 193.29 എന്ന തകർപ്പൻ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് കിഷന്‍റെ ആക്രമണശൈലിയെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ടൂർണമെന്‍റില്‍ ആകെ മൂന്ന് അർദ്ധ സെഞ്ചുറികളാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. കൊളംബോയിലെ ആർ. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ താരം നേടിയ 77 റൺസ് ഇന്ത്യയുടെ 61 റൺസ് വിജയത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളിൽ ടീമിന് മികച്ച തുടക്കം നൽകാൻ കിഷന് സാധിച്ചു.

TAGGED:

ISHAN KISHAN REACTS TO KIRTI AZAD
ISHAN KISHAN PATNA ARRIVAL
KIRTI AZAD TEAM INDIA CONTROVERSY
ISHAN KISHAN VS KIRTI AZAD
ISHAN KISHAN T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.