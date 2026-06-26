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ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് നിരാശ തുടക്കം; ഇന്ത്യയെ 34 റൺസിന് അട്ടിമറിച്ച് അയർലൻഡ് ചരിത്രമെഴുതി!

ഇതെന്ത് ബാറ്റിങ്? 183 റൺസ് പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 148ൽ ഒതുങ്ങി; അയർലൻഡിന് പരമ്പരയിൽ ലീഡ്.

India vs Ireland
Ireland Secure Historic 34-Run Victory Over India in Opening T20I (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 11:13 PM IST

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ബെൽഫാസ്റ്റ്: പുതിയ നായകന് കീഴിൽ പുത്തൻ നിരയുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിൽ നാണംകെട്ട തോൽവി. ബെൽഫാസ്റ്റിലെ സിവിൽ സർവീസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 34 റൺസിനാണ് അയർലൻഡ് ഇന്ത്യയെ അട്ടിമറിച്ചത്. ടി20 ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ അയർലൻഡിനോട് പരാജയപ്പെടുന്നത്. മുൻപ് കളിച്ച എട്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു വിജയം. ഈ ജയത്തോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ അയർലൻഡ് 1-0ന് മുന്നിലെത്തി.

തകർന്നടിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ മുൻനിര

അയർലൻഡ് ഉയർത്തിയ 183 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 18.5 ഓവറിൽ 148 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ക്യാപ്റ്റനായുള്ള അരങ്ങേറ്റ മത്സരം ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് നിരാശ സമ്മാനിച്ചു. മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തിയ മാത്യു ഹോളണ്ടും മാത്യു ഹംഫ്രിസുമാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയെ തകർത്തത്.

അഭിഷേകിന്‍റെ വെടിക്കെട്ട്

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ വെടിക്കെട്ട് തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. വെറും 19 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ച അഭിഷേക് 20 പന്തിൽ 50 റൺസ് (7 ഫോർ, 2 സിക്സ്) എടുത്തു പുറത്തായി. എന്നാൽ മറ്റ് മുൻനിര ബാറ്റർമാർ പരാജയപ്പെട്ടു. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ (4 പന്തിൽ 5) ക്ലീൻ ബൗൾഡായപ്പോൾ, ഇഷാൻ കിഷൻ (1), ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ (3) എന്നിവർ വേഗത്തിൽ മടങ്ങി. മധ്യനിരയിൽ തിലക് വർമ (19), ശിവം ദുബെ (25) എന്നിവർ അല്പം പ്രതിരോധം തീർത്തെങ്കിലും ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ ഒമ്പത് റൺസിനും അക്സർ പട്ടേൽ 15 റൺസിനും പുറത്തായി.

ടക്കറും ഡെലാനിയും ഐറിഷ് പടയെ നയിച്ചു

തുടക്കത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത അയർലൻഡ് 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 182 റൺസെന്ന ശക്തമായ സ്കോർ നേടിയിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 32 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന അവരെ അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച ലൂർക്കൻ ടക്കറും ഗാരെത് ഡെലാനിയുമാണ് രക്ഷപെടുത്തിയത്. ടക്കർ 36 പന്തിൽ 50 റൺസും ഡെലാനി 31 പന്തിൽ 49 റൺസും നേടി. ജോർജ്ജ് ഡോക്റെൽ 19 റൺസ് സംഭാവന ചെയ്‌തു. ഇന്ത്യക്കായി പേസർ ഹർഷിത് റാണ 24 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അർഷ്ദീപ് സിങ്, അക്സർ പട്ടേൽ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും സ്വന്തമാക്കി.

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TAGGED:

INDIA VS IRELAND
IND VS IRE T20
ഇന്ത്യ VS അയർലൻഡ്
SANJU SAMSON
INDIA VS IRELAND 1ST T20I

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