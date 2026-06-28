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സഞ്ജുവും അഭിഷേകും ഗോൾഡൻ ഡക്ക്; ഇന്ത്യയെ ഒരു റണ്ണിന് വീഴ്ത്തി അയർലൻഡ്; പരമ്പര തൂത്തുവാരി

അവസാന പന്തുവരെ നെഞ്ചിടിപ്പ്; ഒടുവിൽ ഒരു റണ്ണിന് ഇന്ത്യയെ വീഴ്ത്തി അയർലൻഡ് പരമ്പര തൂത്തുവാരി.

India vs Ireland 2nd T20I
Ireland Defeat India By 1 Run In Belfast Thriller To Seal Bilateral Series (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 11:17 PM IST

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ബെൽഫാസ്റ്റ്: കരുത്തരായ ഇന്ത്യക്കെതിരെ അയർലൻഡിന് ചരിത്ര വിജയം. രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വെറും ഒരു റണ്ണിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഐറിഷ് പട 2-0ന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യക്കെതിരെ അയർലൻഡ് നേടുന്ന ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി പരമ്പര വിജയമാണിത്. ഇതോടെ 2023 മുതൽ തോൽവിയറിയാതെ മുന്നേറിയ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ 16 ടി20 പരമ്പര വിജയങ്ങളുടെ കുതിപ്പിനാണ് ബെൽഫാസ്റ്റിൽ അന്ത്യമായത്.

തകർന്നടിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ മുൻനിര

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത അയർലൻഡ് ഉയർത്തിയ 155 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കത്തിലേ പിഴച്ചു. അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ ജയ് മൂന്ദ്രയുടെ മാരക ബൗളിംഗിൽ ഓപ്പണർമാരായ സഞ്ജു സാംസണും അഭിഷേക് ശർമ്മയും റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ (ഡക്ക്) പുറത്തായി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും (10) മൂന്ദ്രയ്ക്ക് വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ച് മടങ്ങി. ഇഷാൻ കിഷൻ (12) റണ്ണൗട്ടായതോടെ പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ 39 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ തകർന്നു.

തിലക് വർമ്മയുടെ പോരാട്ടം

വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമ്മയുടെ (45 പന്തിൽ 55) ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ് ഇന്ത്യയെ മത്സരത്തിൽ നിലനിർത്തിയത്. അക്‌സര്‍ പട്ടേലുമായി (32 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ട്) ചേർന്ന് തിലക് പൊരുതിയെങ്കിലും അക്‌സറിനെ മാത്യു ഹോളാർഡ് പുറത്താക്കി. അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചയുടൻ തിലകും പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യ വീണ്ടും സമ്മർദ്ദത്തിലായി.

ആവേശം നിറഞ്ഞ അവസാന ഓവർ

അവസാന ഓവറുകളിൽ ഹർഷിത് റാണ (ഒരു ഫോറും സിക്‌സും) വേഗത്തിൽ റൺസ് നേടി പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും 20 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന അവസാന ഓവറിൽ റാണയെ ടെക്ടർ പുറത്താക്കി. അവസാന പന്തിൽ പ്രിൻസ് യാദവ് സിക്‌സര്‍ പറത്തിയെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായില്ല (153/9). അയർലൻഡിനായി ജയ് മൂന്ദ്ര, മാത്യു ഹോളാർഡ് എന്നിവർ 3 വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

ടെക്‌ടറുടെ സെഞ്ചുറി മത്സര തിളക്കം

തന്‍റെ നൂറാം ടി20 മത്സരം കളിച്ച ഹാരി ടെക്‌ടറുടെ (53) അർധസെഞ്ചുറിയാണ് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത അയർലൻഡിന് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. ബെൻ കാലിറ്റ്സുമായി (37) ചേർന്ന് ടെക്ടർ 65 റൺസിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 180 റൺസിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്ന അയർലൻഡിനെ 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഇന്ത്യൻ അരങ്ങേറ്റ താരം പ്രിൻസ് യാദവാണ് 154/8 എന്ന സ്കോറിലേക്ക് ചുരുക്കിയത്. എങ്കിലും അഞ്ച് പ്രമുഖ കളിക്കാരില്ലാതെ ഇറങ്ങിയ അയർലൻഡ് അവിസ്മരണീയമായ പ്രകടനത്തോടെ ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

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TAGGED:

INDIA VS IRELAND 2ND T20I
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