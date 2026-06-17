പിതാവിനെ ഭീകരര് കൊന്നു, സഹോദരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി; ദുരന്തങ്ങളെ വെട്ടിമാറ്റി ലോകകപ്പിൽ ഗോളടിച്ച് ഇറാഖ് നായകൻ!
പാതിവഴിയിൽ നിലച്ച വീടുപണി മുതൽ ലോകകപ്പിലെ തകർപ്പൻ ഗോൾ വരെ! അൽ ഖാഇദയോടും ഐസിസിനോടും തോൽക്കാത്ത ഇറാഖ് നായകന്റെ കഥ കണ്ണുനിറയ്ക്കും.
Published : June 17, 2026 at 1:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പിൽ നോർവെയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇറാഖ് ക്യാപ്റ്റൻ അയ്മന് ഹുസൈൻ തൊടുത്ത ആ തകർപ്പൻ ഹെഡർ വെറുമൊരു ഗോൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല. അത് യുദ്ധവും ഭീകരതയും തകർത്തൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു, ഒപ്പം ചോരയും കണ്ണീരും നിറഞ്ഞ ഒരു താരത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥയും. നോർവെയ്ക്കെതിരെ ഇറാഖ് 4-1 ന് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, ഏർലിംഗ് ഹാലണ്ട് നോർവെയെ മുന്നിലെത്തിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനകം അൽ അമ്മാരിയുടെ ക്രോസിൽ നിന്ന് തലകൊണ്ട് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് അയ്മന് ഹുസൈൻ ഇറാഖിന് ലോകവേദിയിൽ മികവ് നേടിക്കൊടുത്തു.
ഭീകരതയുടെ നിഴലിൽ വളർന്ന കുട്ടിക്കാലം
ഇറാഖിലെ അൽ-ഹവിജ ജില്ലയിലെ അൽ സഫ്രയിലാണ് അയ്മന് ജനിച്ചത്. വെടിയൊച്ചകളും ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ. ഫുട്ബോൾ മാത്രമായിരുന്നു അവന്റെ ഏക ആശ്വാസം. എന്നാൽ അവന് 12 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദുരന്തം ആ കുടുംബത്തെ പിടിച്ചുലച്ചു. ഇറാഖ് സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന അയ്മന്റെ പിതാവ്, തങ്ങളുടെ പുതിയ വീട് പണിയാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയ വഴിയിൽ വെച്ച് അൽ ഖാഇദ ഭീകരരുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആ വീടിന്റെ പണി അതോടെ പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചു.
"എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, എന്നാൽ എന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം ഫുട്ബോൾ താരമാവുക എന്നതായിരുന്നില്ല. എന്റെ പിതാവ് പണിതുടങ്ങിയ ആ വീട് പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു," പിൽക്കാലത്ത് ഫിഫയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അയ്മന് ഓർത്തു.
🚨🇮🇶 THIS IS THE STORY OF AYMEN HUSSEIN!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 16, 2026
• His father was killed by Al Qaida.
• His brother was kidnapped and never found again.
• When he entered the USA for the World Cup, he was interrogated for 7 hours.
• He was very close to not being allowed to enter the country.… pic.twitter.com/b4zrDVbLUz
തുടർക്കഥയായ ദുരന്തങ്ങൾ
ദുരന്തങ്ങൾ അവിടെയും തീർന്നില്ല. രാജ്യത്ത് ഭീകരർ (ISIS) പിടിമുറുക്കിയ കാലത്ത്, ഇറാഖ് സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അയ്മന്റെ മൂത്ത സഹോദരനെ ഭീകരർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ല. ഈ ആഘാതത്തിൽ തകർന്നുപോയ അയ്മന് ഫുട്ബോൾ കരിയർ പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ മകനെ അതിന് അമ്മ അനുവദിച്ചില്ല. അമ്മ നൽകിയ ധൈര്യത്തിലാണ് അയ്മന് വീണ്ടും ബൂട്ട് കെട്ടിയത്.
പിന്നീട് ഇറാഖിലെ വലിയ ക്ലബ്ബുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന അയ്മന്, ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള കളിക്കാരനാണ്. ഒടുവിൽ 40 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഇറാഖിനെ ലോകകപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
അമേരിക്കയിലും നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി
ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാനായി അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോ ഒഹെയർ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ പോലും അയ്മനു കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വന്നു. യുദ്ധബാധിത പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള പശ്ചാത്തലം കാരണം ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തെ ഏഴ് മണിക്കൂറോളം തടഞ്ഞുവെക്കുകയും ഫോൺ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധികളെയെല്ലാം കാറ്റിൽപ്പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം നോർവെയ്ക്കെതിരെ കളം നിറഞ്ഞത്.
ഭീകരതയ്ക്ക് മുന്നിൽ പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട്, കുടുംബം തകർന്ന്, ഒടുവിൽ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ പതാകയേന്തി ഗോൾ നേടുമ്പോൾ അയ്മന് ഹുസൈൻ ഇറാഖിന് വെറുമൊരു ക്യാപ്റ്റൻ മാത്രമല്ല, തോറ്റുകൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു ജനതയുടെ പോരാട്ടവീര്യത്തിന്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ്.
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