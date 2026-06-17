ഇറാഖിനെ തകർത്ത് നോർവേ; ലോകകപ്പിലും ഗോളടിമേളം തുടങ്ങി എർലിങ് ഹാലൻഡ്!
ഹാലൻഡിൻ്റെ അസാധ്യ ഫോമും നോർവേയുടെ ആക്രമിച്ച് കളിക്കുന്ന ശൈലിയും കൂടിയായപ്പോൾ മത്സരം പൂർണ്ണമായും നോർവേയുടെ കൈപ്പിടിയിലായി
Published : June 17, 2026 at 7:27 AM IST
ഹൂസ്റ്റൺ: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ഇറാഖിനെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് നോർവേയ്ക്ക് തകർപ്പൻ തുടക്കം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ നോർവേയുടെ ഗോൾ മെഷീൻ എർലിങ് ഹാലൻഡ് ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയപ്പോൾ ഇറാഖ് പ്രതിരോധം അമ്പേ തകർന്നുപോയി. ഹാലൻഡിൻ്റെ അസാധ്യ ഫോമും നോർവേയുടെ ആക്രമിച്ച് കളിക്കുന്ന ശൈലിയും കൂടിയായപ്പോൾ മത്സരം പൂർണ്ണമായും നോർവേയുടെ കൈപ്പിടിയിലായി.
ആദ്യ പകുതിയിലെ നോർവേ ആധിപത്യം
An opening match win for Norway 🇳🇴#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നോർവേ ഇറാഖിന് മേൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. മധ്യനിരയിൽ നിന്നും വിങ്ങുകളിൽ നിന്നും നിരന്തരമായി ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട നോർവേ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ മത്സരത്തിൽ വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം നേടി. മത്സരത്തിൽ ആദ്യമായി വലകുലുക്കിയത് നോർവേയാണ്. സ്വന്തം ഗോൾകീപ്പറിൽ നിന്നും തുടങ്ങി 14 പാസുകൾക്കൊടുവിലാണ് 29ാം മിനിറ്റില് ഈ ഗോൾ പിറന്നത്.
ബോക്സിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്നും സഹതാരം ഡേവിഡ് മുള്ളർ വോൾഫ് നൽകിയ തകർപ്പൻ ലോ ക്രോസ്സ് , പിന്നിൽ നിന്നും ഓടിക്കയറി വന്ന എർലിങ് ഹാലൻഡ് മനോഹരമായി ഇറാഖ് വലയിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കയറ്റുകയായിരുന്നു ന്നെ നോർവേ മത്സരത്തിൽ വലിയ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
ആദ്യ ഗോൾ വീണ് പത്ത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ (39) ഇറാഖ് ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. ഇറാഖ് താരം അമീർ അൽ അമ്മാരി ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് ചിപ്പ് ചെയ്ത് നൽകിയ ഒരു മനോഹരമായ ക്രോസ്സ്, ഇറാഖിൻ്റെ പരിചയസമ്പന്നനായ ഫോർവേഡ് ഐമൻ ഹുസൈൻ വായുവിൽ ഉയർന്നു ചാടി ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ നോർവേ ഗോൾകീപ്പറെ കീഴടക്കി വലയിലെത്തിച്ചു (1-1). ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇറാഖ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഗോളായിരുന്നു ഇത്.
ഇറാഖ് സമനില പിടിച്ചതിൻ്റെ ആവേശം മാറും മുൻപ് തന്നെ 43ാം മിനിറ്റില് നോർവേ വീണ്ടും ലീഡ് എടുത്തു. ഇറാഖ് പ്രതിരോധ നിര താരം സായിദ് തഹ്സീൻ സ്വന്തം ഗോൾകീപ്പർ ജലാൽ ഹസ്സന് നൽകിയ ബാക്ക് പാസിലെ പിഴവാണ് ഈ ഗോളിന് കാരണമായത്. പന്ത് സ്വീകരിക്കാൻ മടിച്ചുനിന്ന ഗോൾകീപ്പറെ ഹാലൻഡ് ഓടിയെത്തി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. ഗോൾകീപ്പർ പന്ത് അടിച്ചകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് ഹാലൻഡിൻ്റെ ദേഹത്ത് തട്ടി ഭാഗ്യത്തോടെ നേരെ ഇറാഖ് വലയിലേക്ക് തന്നെ തുളച്ചുകയറി.
That was inevitable 🧘#FIFAWorldCup https://t.co/uatiYDWdto pic.twitter.com/SS25bGpYxT— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026
രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങി വെറും നാല് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ (76ാം മിനിറ്റ്) ഡിഫൻഡർ ലിയോ ഓസ്റ്റിഗാർഡ് നോർവേയുടെ ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചു. നോർവേ ക്യാപ്റ്റൻ മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡ് എടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു കോർണർ കിക്ക്, ബോക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതെ നിന്ന ഓസ്റ്റിഗാർഡ് ഉയർന്നുചാടി ബുള്ളറ്റ് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഇറാഖ് വലയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു (3-1).
മത്സരത്തിൻ്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (90+6ാം മിനിറ്റില്) നോർവേ തങ്ങളുടെ നാലാം ഗോളും നേടി വിജയം പൂർത്തിയാക്കി. വിങ്ങിൽ നിന്നും വന്ന പന്ത് എർലിങ് ഹാലൻഡ് ഹെഡ് ചെയ്ത് ഗോൾ പോസ്റ്റിന് മുന്നിലേക്ക് നൽകി. ഈ പന്ത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച ഇറാഖ് താരം ഐമൻ ഹുസൈൻ്റെ കാലിൽ തട്ടി അബദ്ധത്തിൽ സ്വന്തം വലയിലേക്ക് തന്നെ കയറുകയായിരുന്നു.
ഗോളടിമേളം തുടരാൻ ഹാലൻഡ്
ഈ ലോകകപ്പിൽ നോർവേയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ എർലിങ് ഹാലൻഡ് തന്നെയാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തുടങ്ങിയ ഹാലൻഡ് വരും മത്സരങ്ങളിൽ എതിരാളികൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഈ വമ്പൻ വിജയത്തോടെ നോർവേ ഗ്രൂപ്പിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.
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