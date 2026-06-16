റിക്കവറിക്ക് പോലും സമയമില്ല; സമനിലയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇറാൻ ടീമിനോട് രാജ്യം വിടാൻ യുഎസ്
അർധരാത്രിയിൽ വിമാനം കയറാൻ നിർദ്ദേശം, ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ ഇറാൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ദുരന്തസമാന അനുഭവം.
Published : June 16, 2026 at 1:02 PM IST
ലോസ് ആഞ്ചലസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ പോരാട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിനോട് അടിയന്തരമായി അമേരിക്കൻ മണ്ണ് വിട്ടുപോകാൻ നിർദ്ദേശം. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 2-2 ന് സമനില വഴങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ്, മെക്സിക്കോയിലുള്ള തങ്ങളുടെ പരിശീലന ക്യാമ്പിലേക്ക് ഉടൻ മടങ്ങാൻ യുഎസ് അധികൃതർ ടീമിന് കർശന ഉത്തരവ് നൽകിയത്. കളിക്കാർക്ക് കളിക്ക് ശേഷമുള്ള ശാരീരികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കാൻ പോലും സമയം നൽകാതെയുള്ള ഈ അപ്രതീക്ഷിത നടപടിക്കെതിരെ ഇറാൻ മുഖ്യപരിശീലകൻ അമീർ ഗാലെനോയി രംഗത്തെത്തി.
"ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ തീരുമാനങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു"
മത്സരശേഷം കാലിഫോർണിയയിൽ തങ്ങി അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയോടെ മാത്രം മെക്സിക്കോയിലേക്ക് മടങ്ങാനായിരുന്നു ഇറാന്റെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്ലാൻ. കഠിനമായ മത്സരത്തിന് ശേഷം കളിക്കാരുടെ പേശികൾക്ക് വിശ്രമം നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായതിനാലാണ് ടീം അവിടെ തുടരാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നാൽ കളി കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ 140 മൈൽ അകലെയുള്ള മെക്സിക്കൻ അതിർത്തി നഗരമായ ടിജുവാനയിലേക്ക് വിമാനം കയറാൻ ഇവർക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.
Two Iranian players and head coach Amir Ghalenoei criticised World Cup organisers for travel restrictions that they say are impacting the team’s preparations and performance at the tournament.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 16, 2026
Speaking after a 2-2 draw with New Zealand, Ghalonoei, striker Mehdi Taremi and… pic.twitter.com/6NYSeCmOux
ഒരു പരിഭാഷകന്റെ സഹായത്തോടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ഗാലെനോയി തന്റെ അമർഷം ഒട്ടും ഒളിച്ചുവെച്ചില്ല: "അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ പോലും സമയം തന്നില്ല. കളി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കളിക്കാർക്ക് റിക്കവറി സമയം ലഭിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, എന്നാൽ ടിജുവാനയിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഈ നടപടി ഞങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ നിർബന്ധപൂർവ്വം മടക്കി അയക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഇത് വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രണങ്ങൾ മറ്റാരോ ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് മറ്റെവിടെയോ ഇരുന്നാണ്. ഈ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ടീമായിരിക്കും."
ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 28-ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഇറാൻ ടീം കടന്നുപോകുന്നത്. ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ്, സഹപരിശീലകർ, മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, മീഡിയ ഒഫീഷ്യലുകൾ എന്നിവരടക്കമുള്ള പ്രധാന ജീവനക്കാർക്ക് യുഎസ് വിസ നിഷേധിച്ചതായി ടീം ക്യാപ്റ്റൻ മെഹ്ദി തരേമിയും പരിശീലകൻ ഗാലെനോയിയും വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത് ടീമിന്റെ ലോകകപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു.
"ഇതൊരു ദുരന്തം പോലെ"; ഫിഫയ്ക്കെതിരെ തരേമി
മത്സരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ഇറാൻ നായകൻ മെഹ്ദി തരേമി ഫിഫയുടെ നിലപാടുകളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു: "ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കും. ഫിഫ ഇതിലും നന്നായി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ദുരന്തം പോലെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി.
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