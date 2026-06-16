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ഇതാണ് ഇറാന്‍റെ പോരാട്ടവീര്യം! 2 തവണ പിന്നിലായിട്ടും കിവീസിനെ സമനിലയിൽ തളച്ചു!

പതറാതെ ഇറാൻ, ലോകകപ്പിലെ ത്രില്ലർ പോരാട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ തകർപ്പൻ സമനില (2-2).

IRAN NEW ZEALAND WORLD CUP
Iran Plays to 2-2 Draw with New Zealand in World Cup Opener (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 9:44 AM IST

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ഹെെദരാബാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്കും യുദ്ധപ്രതിസന്ധികൾക്കുമിടയിൽ ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക് പന്തുരുട്ടിയ ഇറാൻ, തങ്ങളുടെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ 2-2 ന്‍റെ ആവേശസമനില പിടിച്ചു. ലോസ് ഏഞ്ചലസിലെ ഇംഗിൾവുഡിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ടുതവണ പിന്നിലായിട്ടും തകർപ്പൻ പോരാട്ടവീര്യവുമായാണ് ഇറാൻ കളം നിറഞ്ഞത്. ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ യു.എസും ഇസ്രായേലും ഇറാനെതിരെ ആരംഭിച്ച യുദ്ധം കാരണം കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഇറാന്‍റെ ലോകകപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ കടന്നുപോയത്. എന്നാൽ കളിമുറ്റത്ത് ഈ സമ്മർദ്ദങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് അവർ വിലപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്‍റ് സ്വന്തമാക്കി.

ആദ്യ പകുതിയിലെ മിന്നൽ നീക്കങ്ങൾ

മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ ഇരുടീമുകളും ആക്രമിച്ച് കളിക്കുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് കാണാനായത്. ഇറാന്‍റെ സൂപ്പർ താരം മെഹ്ദി താരെമിയുടെ മികച്ചൊരു ഷോട്ട് ന്യൂസിലൻഡ് ഗോൾകീപ്പർ മാക്‌സ് ക്രോകോംബ് തടഞ്ഞിട്ടതോടെയാണ് കളി ചൂടുപിടിച്ചത്. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ ന്യൂസിലൻഡ് മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ലീഡ് നേടി. നായകൻ ക്രിസ് വുഡ് നൽകിയ മികച്ചൊരു പാസിൽ നിന്ന് ഏലിയാസ് ജസ്റ്റ് തൊടുത്ത പന്ത് ഇറാന്‍റെ വല കുലുക്കുകയായിരുന്നു (1-0).

ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ ഇറാൻ കൂടുതൽ ആക്രമണത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. താരെമിയുടെ 20 വാര അകലെ നിന്നുള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് തെറിച്ചതോടെ ഇറാന് നിർഭാഗ്യം തിരിച്ചടിയായി. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ ബ്രേക്ക് ഇറാന് പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാൻ തുണയായി. കളി പുനരാരംഭിച്ചയുടൻ അവർ സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തി. പ്രതിരോധ നിരയെ വെട്ടിച്ച് മുന്നേറിയ റാമിൻ റെസായൻ, ഔട്ട്സൈഡ് ബൂട്ട് ഷോട്ടിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് സ്കോർ 1-1 ആക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു.

വീണ്ടും ലീഡും ഇറാന്‍റെ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയും

രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ന്യൂസിലൻഡ് വീണ്ടും കളം പിടിച്ചു. ഇറാന്‍റെ ഗോൾകീപ്പർ അലിറേസ ബെയ്റാൻവാൻഡിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി ക്രിസ് വുഡിന്‍റെ അസിസ്റ്റിൽ ഏലിയാസ് ജസ്റ്റ് തന്‍റേയും ടീമിന്‍റേയും രണ്ടാം ഗോൾ നേടി (2-1).

എന്നിരുന്നാലും പരാജയം സമ്മതിക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. 64-ാം മിനിറ്റിൽ ഇറാന്‍റെ സമനില ഗോൾ പിറന്നു. ആദ്യ ഗോൾ നേടിയ റാമിൻ റെസായൻ ഇത്തവണ പന്തുമായി വിങ്ങിലൂടെ കുതിച്ച് പെനാൽറ്റി ബോക്സിലേക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ക്രോസ് നൽകി. കൃത്യമായി ഉയർന്ന ചാടിയ മുഹമ്മദ് മൊഹെബി തലകൊണ്ട് പന്ത് പോസ്റ്റിന്റെ മൂലയിലേക്ക് പായിച്ചതോടെ സ്റ്റേഡിയം ഇളകിമറിഞ്ഞു (2-2). അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ക്രിസ് വുഡിന്‍റെ ഒരു ഹെഡർ ഇറാന്‍റെ ഗോൾകീപ്പർ നേരിട്ട് പിടിയിലൊതുക്കിയതോടെ മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു.

സമനിലകളുടെ ലോകകപ്പ് ദിനം

ഒരു വശത്ത് വമ്പന്മാരായ സ്പെയിനെ കേപ് വെർദെ സമനിലയിൽ തളച്ചതിന് പിന്നാലെ ഈ ലോകകപ്പ് ദിനത്തിൽ പിറക്കുന്ന തുടർച്ചയായ നാലാമത്തെ സമനിലയാണിത്. ലോകകപ്പ് വേദിയിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയത്തിനായുള്ള ന്യൂസിലൻഡിന്‍റെ കാത്തിരിപ്പ് ഇനിയും നീളും.

ഗ്രൂപ്പ് ജിയിലെ തങ്ങളുടെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ജൂൺ 22-ന് ന്യൂസിലൻഡ് ശക്തരായ ഈജിപ്‌തിനെ നേരിടും. മറുഭാഗത്ത് ഇറാന് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ യൂറോപ്യൻ കരുത്തരായ ബെൽജിയമാണ് എതിരാളികൾ.

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TAGGED:

FIFA 2026
IRAN VS NEW ZEALAND
ഇറാൻ VS ന്യൂസിലൻഡ്
IRAN NEW ZEALAND WORLD CUP
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