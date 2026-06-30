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'അവര്‍ എന്നെ പൂട്ടിയിട്ട് തല്ലി, കൊല്ലാൻ ആക്രോശിച്ചു'; ഐപിഎൽ താരം ശശാങ്ക് സിങ്ങിനെതിരെ പാചകക്കാരൻ

ഐപിഎൽ താരം ശശാങ്ക് സിങ്ങും മുൻ സ്പെഷ്യൽ ഡിജിപിയും പാചകക്കാരനെ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി, ഭോപ്പാൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

Punjab Kings' Shashank Singh (left) and complainant Vipendra Singh Tomar
Punjab Kings' Shashank Singh (left) and complainant Vipendra Singh Tomar (ANI/Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 30, 2026 at 1:08 PM IST

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ഭോപ്പാൽ: ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പാചകക്കാരനെ പൂട്ടിയിട്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഐപിഎൽ താരത്തിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം. പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ക്രിക്കറ്റ് താരം ശശാങ്ക് സിങ്, പിതാവും മുൻ സ്പെഷ്യൽ ഡിജിപിയുമായ ശൈലേഷ് സിങ്, ഇവരുടെ ഡ്രൈവർ എന്നിവർക്കെതിരെ ഭോപ്പാലിലെ രതിബാദ് പോലീസ് എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു.

രേവ സ്വദേശിയായ വിപേന്ദ്ര സിങ് തോമർ എന്ന പാചകക്കാരനാണ് പരാതിക്കാരൻ. ജൂൺ 25-നാണ് ഇയാൾ നീൽബാദിനടുത്തുള്ള ഇവരുടെ ബംഗ്ലാവിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നത്. പ്രതിമാസം 15,000 രൂപ ശമ്പളവും താമസവും സർക്കാർ ജോലി നേടാൻ സഹായവും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌താണ് ഇയാളെ ജോലിക്ക് എടുത്തത്. എന്നാൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ പേരിൽ കടുത്ത അധിക്ഷേപവും മാനസിക പീഡനവും നേരിടേണ്ടി വന്നതായി വിപേന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

"ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയത്. എന്നാൽ അവരുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ അവർ എന്‍റെ മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചുവെക്കുകയും ശശാങ്ക് സിങ്ങും ഡ്രൈവറും ചേർന്ന് എന്നെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ചെങ്കിലും അവർ വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്തുകയറി വീണ്ടും തല്ലി. മറ്റൊരു കുടുംബാംഗം 'ഇവനെ കൊന്നേക്കൂ' എന്ന് ആക്രോശിച്ച് അവരെ മർദ്ദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു."

തുടക്കത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോലീസ് വിമുഖത കാണിച്ചതായും, പിന്നീട് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എഫ്‌ഐആർ തയ്യാറാക്കിയതെന്നും വിപേന്ദ്ര സിങ്‌ ആരോപിച്ചു. മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഫോൺ ഇല്ലാതെ തന്നെ തടങ്കലിൽ വെച്ചതായും ഇയാൾ പറയുന്നു.

പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് നിലവില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരാതിക്കാരന്‍റെ ശരീരത്തിൽ മർദ്ദനമേറ്റതിന്‍റെ പരിക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തലിനും ശേഷമാണ് കേസെടുത്തതെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അഡീഷണൽ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ശൈലേന്ദ്ര സിങ് ചൗഹാൻ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, പാചകക്കാരൻ ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ ഈ ആരോപണങ്ങളിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം ശശാങ്ക് സിങ്ങോ കുടുംബമോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ശശാങ്ക് സിങ്ങിന്‍റെ കരിയർ

ഐപിഎല്ലിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സിന്‍റെ ഫിനിഷറായ ശശാങ്ക് സിങ്, 53 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 36.20 ശരാശരിയിലും 161.61 സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 905 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2024 സീസണിൽ 354 റൺസ് നേടി തിളങ്ങിയ താരം, 2025-ൽ 350 റൺസോടെ പഞ്ചാബിനെ ഫൈനലിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.

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TAGGED:

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ശശാങ്ക് സിങ്
SHASHANK SINGH IPL CRICKETER

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