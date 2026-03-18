കോലിപ്പടയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആര്? 16,700 കോടിയുടെ പോരാട്ടത്തിൽ ആർസിബി പുതിയ കൈകളിലേക്ക് !

ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസി മൂല്യം കുതിക്കുന്നു, ആർസിബിക്കും രാജസ്ഥാനും ഡിമാൻഡ്.

RCB
Published : March 18, 2026 at 5:06 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ ആവേശം കളിമുറ്റത്തിന് പുറത്തേക്ക് പടരുകയാണ്. പ്രമുഖ ഫ്രാഞ്ചൈസികളായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് എന്നിവയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കോടികളുടെ നിക്ഷേപവുമായാണ് ആഗോള ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ടീമുകളെ സ്വന്തമാക്കാൻ ലേലരംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ആർസിബിക്കായി 2 ബില്യൺ ഡോളറിന്‍റെ പോരാട്ടം

നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ലേലം നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിലാണ്. സ്വീഡിഷ് പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനമായ ഇക്യുടി ആണ് ടീമിനായി വമ്പൻ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 2 ബില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 16,700 കോടി രൂപ) ആണ് ടീമിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൂല്യം. മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ രഞ്ജൻ പൈ, യുഎസ് ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനമായ കെകെആർ, സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള നിക്ഷേപ ഗ്രൂപ്പായ ടെമാസെക് എന്നിവരടങ്ങുന്ന കൺസോർഷ്യവും ആർസിബിക്കായി ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട്.

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് സഹഉടമകളായ ഗ്ലേസേഴ്‌സ് 1.8 ബില്യൺ ഡോളറിന്‍റെ പ്രാഥമിക വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അദാർ പൂനവല്ലയോടൊപ്പം മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതായി ദി ഇന്ത്യൻ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. മാർച്ച് 31നകം ഈ വിൽപന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നിലവിലെ ഉടമകളായ ഡിയാജിയോ ഗ്രൂപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി മിത്തലും ബിർളയും

ആദ്യ സീസണിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പും ആഗോള സ്റ്റീൽ ഭീമന്മാരായ ആർസലർ മിത്തലും തമ്മിലാണ് പ്രധാന പോരാട്ടമെന്ന് മണി കൺട്രോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആദിത്യ മിത്തലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മിത്തൽ കുടുംബം സ്പോർട്‌സ് മേഖലയിലെ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് രാജസ്ഥാനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനകം തന്നെ എൻബിഎ ടീമായ ബോസ്റ്റൺ സെൽറ്റിക്സിൽ ഇവർക്ക് ഓഹരിയുണ്ട്.

ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പും യുഎസ് വ്യവസായി ഡേവിഡ് ബ്ലിറ്റ്‌സറും ചേർന്നുള്ള സഖ്യമാണ് ലേലത്തിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രമുഖ കക്ഷി. 1.1 ബില്യൺ മുതൽ 1.35 ബില്യൺ ഡോളർ വരെയാണ് റോയൽസിനായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ബിഡുകൾ. ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികൾ മാത്രം വിൽക്കാൻ ആദ്യം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ടീമിനെ പൂർണ്ണമായും വിൽക്കാൻ ഉടമ മനോജ് ബദാലെ തയ്യാറായേക്കും എന്നാണ് സൂചന.

മാർച്ച് 31നകം അന്തിമ തീരുമാനം

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായുള്ള ലേല നടപടികൾ റെയ്ൻ ഗ്രൂപ്പാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 17-ഓടെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായുള്ള ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിച്ചതായും കുറഞ്ഞത് നാല് പ്രമുഖ ഗ്രൂപ്പുകൾ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായും മണി കൺട്രോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രണ്ട് ടീമുകളുടെയും വിൽപന നടപടികൾ മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇതോടെ ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.

