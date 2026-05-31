ഐപിഎല്‍ ഫൈനല്‍ പോരില്‍ ആര് ജയിക്കും? ഈ ടീമിന് മുൻതൂക്കം, കണക്കുകളിങ്ങനെ...

നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആർസിബിയുടെ തകർപ്പൻ ഫോമും ഗുജറാത്തിൻ്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവും തമ്മിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ഈ ഫൈനലിൽ വിജയസാധ്യതകൾ നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാന കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാം...

ധർമ്മശാല: ചൊവ്വാഴ്ച (2026 മെയ് 26) ധർമ്മശാലയിലെ എച്ച്.പി.സി.എ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഐപിഎൽ 2026-ലെ ഒന്നാം ക്വാളിഫയർ മത്സരത്തിന് ശേഷം റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെയും ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന്റെയും കളിക്കാർ പരസ്പരം സൗഹൃദം പങ്കിടുന്നു. (IANS)
Published : May 31, 2026 at 11:51 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന് ഐപിഎല്‍ 2026 ഫൈനല്‍ മാമാങ്കത്തിന് ഇനി മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം ബാക്കി. കരുത്തരായ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവും ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരുമ്പോള്‍ ഒരു ആവേശകരമായ മത്സരമാണ് ആരാധകരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവും ശക്തരായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും തമ്മിൽ അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ച് രാത്രി 7.30നാണ് ഐപിഎൽ കിരീടത്തിനായി ഇന്ന് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ക്വാളിഫയർ 1-ൽ ഗുജറാത്തിനെ തകർത്ത് ആർസിബി നേരിട്ട് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, ക്വാളിഫയർ 2-ൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ വീഴ്ത്തിയാണ് ശുഭ്‌മാൻ ഗില്ലിൻ്റെ ഗുജറാത്ത് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്. സിഎസ്‌കെ, മുംബൈ ടീമുകൾക്ക് ശേഷം ബാക്ക്-ടു-ബാക്ക് കിരീടം നേടുന്ന ടീമാകാൻ രജത് പട്ടിദാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർസിബി ഇറങ്ങുമ്പോൾ, തങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫൈനൽ ചരിത്രമാക്കാൻ ഗുജറാത്തും സർവ്വ സജ്ജമാണ്

ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് റെക്കോഡ്

ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ വളരെ കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങളാണ് കാഴ്ച്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവിധ ഐപിഎല്‍ സീസണിലുടനീളം ഇരുടീമുകളും 9 മത്സരങ്ങളിലായി കൊമ്പുകോര്‍ത്തപ്പോള്‍ 5 മത്സരങ്ങളില്‍ ആര്‍സിബിയും 4 മത്സരങ്ങളില്‍ ഗുജറാത്തും വിജയിച്ചു. നിലവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആർസിബിക്കാണ് നേരിയ മുൻതൂക്കം. ഈ സീസണിലെ ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും തങ്ങളുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ ഓരോ വിജയം വീതം പങ്കിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന ക്വാളിഫയർ 1-ൽ ഗുജറാത്തിനെ 92 റൺസിന് തകർത്തുവിട്ട ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ആർസിബി ഇന്ന് പാഡണിയുന്നത്.

ഇരു ടീമുകളിലെയും പ്രധാന താരങ്ങൾ

മത്സരത്തിൻ്റെ ഗതി ഒറ്റയ്ക്ക് മാറ്റിമറിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വമ്പൻ താരനിരയാണ് ഇരു ടീമുകളിലുമുള്ളത്.

റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു

വിരാട് കോഹ്‌ലി: ഗുജറാത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് (430+ റൺസ്) അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ള 'കിംഗ് കോഹ്‌ലി' തന്നെയാണ് ആർസിബിയുടെ പ്രധാന കരുത്ത്.

രജത് പട്ടിദാർ: ഈ സീസണിൽ ടീമിനെ നയിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ പട്ടിധാർ മികച്ച ഫോമിലാണ്, ക്വാളിഫയർ 1-ൽ ഗുജറാത്തിനെതിരെ വെറും 33 പന്തിൽ 9 സിക്സറുകളോടെ 93 റൺസ് വാരിക്കൂട്ടിയ ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് ഗുജറാത്ത് ബൗളർമാർക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ്

ഭുവനേശ്വർ കുമാർ & ജാക്കോബ് ഡഫി: പവർപ്ലേയിലും ഡെത്ത് ഓവറുകളിലും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താൻ ശേഷിയുള്ള ആർസിബിയുടെ പ്രധാന ബൗളിംഗ് കുന്തമുനകൾ

ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്

ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ: ടീമിൻ്റെ നായകനും മികച്ച ഓപ്പണറുമായ ഗില്ലിൻ്റെ പ്രകടനം ഗുജറാത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമാകും

സായ് സുദർശൻ: റൺസ് ഉയർത്താൻ ശേഷിയുള്ള താരം. ആർസിബിക്കെതിരെ മികച്ച ബാറ്റിംഗ് റെക്കോഡുണ്ട്

റാഷിദ് ഖാൻ & ജേസൺ ഹോൾഡർ: ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താനും അവസാന ഓവറുകളിൽ ബാറ്റ് കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കാനും കഴിയുന്ന ലോകോത്തര ഓൾറൗണ്ടർമാർ.

സാധ്യതാ ഇലവൻ

റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു (RCB)

  1. വിരാട് കോഹ്‌ലി
  2. ഫിൽ സാൽറ്റ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ)
  3. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ
  4. രജത് പട്ടിദാർ (ക്യാപ്റ്റൻ)
  5. ജിതേഷ് ശർമ്മ
  6. ടിം ഡേവിഡ്
  7. ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ
  8. ഭുവനേശ്വർ കുമാർ
  9. ജാക്കോബ് ഡഫി
  10. ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്
  11. രസിഖ് സലാം ദാർ / സുയാഷ് ശർമ്മ
  12. (ഇംപാക്റ്റ് പ്ലെയർ സാധ്യത: റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ് / സുയാഷ് ശർമ്മ) Y

ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് (GT)

  1. സായ് സുദർശൻ
  2. ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ)
  3. ജോസ് ബട്ലർ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ)
  4. വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ
  5. നിഷാന്ത് സിന്ധു
  6. ജേസൺ ഹോൾഡർ
  7. രാഹുൽ തേവാതിയ
  8. റാഷിദ് ഖാൻ
  9. കഗീസോ റബാഡ
  10. മുഹമ്മദ് സിറാജ്
  11. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ
  12. (ഇംപാക്റ്റ് പ്ലെയർ സാധ്യത: ആർ സായ് കിഷോർ / ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്)

കാലാവസ്ഥ റിപ്പോര്‍ട്ട്

ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നും വരുന്നത്. ഫൈനൽ മത്സരം മഴ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ. പൂർണ്ണമായ ഒരു 40 ഓവർ മത്സരം കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. എന്നാൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നേരിയ കാറ്റിനും മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അഹമ്മദാബാദിൽ കടുത്ത ചൂടാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പകൽ സമയത്ത് 41 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയർന്ന താപനില മത്സരം നടക്കുന്ന രാത്രി സമയങ്ങളിൽ 30-34 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് താഴുമെങ്കിലും ഉയർന്ന ഹ്യുമിഡിറ്റി (ഈർപ്പം) കാരണം കളിക്കാർക്ക് കടുത്ത അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായേക്കാം. രാത്രിയിൽ ഈർപ്പം കൂടുന്നതിനാൽ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പിച്ചിൽ മഞ്ഞിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പന്ത് എറിയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും എന്നതിനാൽ ടോസ് ജയിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ആദ്യം ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ.

