ഹോം ഗ്രൗണ്ടില്‍ ചരിത്രം തിരുത്തുമോ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ്? ആകാംക്ഷയോടെ കളിപ്രേമികള്‍, ആറാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹാര്‍ദികും കൂട്ടരും

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 6:00 PM IST

മുംബൈ: ഐപി എല്ലിലെ തങ്ങളുടെ പതിവ് തെറ്റിക്കുമോ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ്. 2013 മുതലുള്ള ഐ പി എല്ലിന്‍റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍പ്പോലും മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന് തങ്ങളുടെ ആദ്യ മല്‍സരം ജയിക്കാനായിട്ടില്ല. മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഐപിഎല്ലിലെ രണ്ടാം മല്‍സരത്തില്‍ കൊല്‍ക്കൊത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടില്‍ കീഴടക്കി ചരിത്രം തിരുത്തുമോ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ്.

അഞ്ചു തവണ ഐപിഎല്ലില്‍ മുത്തമിട്ട മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ആറാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വാങ്കഡെയില്‍ ആദ്യ മല്‍സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ നയിക്കുന്ന ടീമില്‍ കരുത്തരരുടെ നിര തന്നെയുണ്ട്. പരിചയ സമ്പന്നരായ രോഹിത് ശര്‍മ്മ, സൂര്യ കുമാര്‍ യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവര്‍ ടീമിന്‍റെ കരുത്താണ്.

മറുവശത്ത് അജിങ്ക്യ രഹാനെ നയിക്കുന്ന കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിലുമുണ്ട് കരുത്തരുടെ നീണ്ട നിര. സുനില്‍ നരായണും വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയും കാമറൂണ്‍ ഗ്രീനും ഒക്കെ ആണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ.

ഐപിഎല്ലിന്‍റെ കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ പ്ലേ ഓഫിലെത്തിയ ടീമാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന്‍റേത്. പക്ഷേ രണ്ടാം ക്വാളിഫൈയറില്‍ പഞ്ചാബ് കിങ്ങ്‌സിനോട് തോറ്റ് പുറത്താവുകയായിരുന്നു ടീം, അതിന് ഇത്തവണ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന്. കൊല്‍ക്കൊത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനും കഴിഞ്ഞ ഐ പിഎല്‍ സീസണ്‍ മികച്ചതായിരുന്നില്ല. ഇരു ടീമുകളും ഇതിനു മുമ്പ് 35 തവണ നേര്‍ക്ക് നേര്‍ വന്നപ്പോള്‍ 24 തവണ വിജയം മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനൊപ്പമായിരുന്നു. 11 തവണ കൊല്‍ക്കത്തയും ജയിച്ചു.

ബാറ്റിങ്ങിന് അനുകൂലമായ പിച്ചായാണ് വാങ്കഡെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നടന്ന 21 ടി 20 മല്‍സരങ്ങളില്‍ 11ലും ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ടീമാണ് വിജയിച്ചത്. ആ പാരമ്പര്യം പിന്തുടര്‍ന്ന് ഇന്നത്തെ മല്‍സരത്തിലും കൂറ്റന്‍ സ്കോര്‍ പിറക്കുമെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്‍ കരുതുന്നത്.

പ്രഗല്‍ഭരായ മിച്ചല്‍ സാന്‍റനറും വില്‍ ജാക്‌സും ഇന്നത്തെ മല്‍സരത്തില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയേക്കില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മുംബൈ കോച്ച് മഹേല ജയവര്‍ധനെയാണ് ഇരുവര്‍ക്കും അവധി അനുവദിച്ചതായി അറിയിച്ചത്.

ഐപിഎല്ലിന്‍റെ 18 സീസണുകളിലായി 277 മല്‍സരങ്ങളും ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫിയില്‍ 22 മല്‍സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ള മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന്‍റെ മുന്നൂറാമത്തെ ടി 20 മല്‍സരമാണിത്. 25.2 കോടിക്ക് കൊല്‍ക്കൊത്ത സ്വന്തമാക്കിയ കാമറൂണ്‍ ഗ്രീനിലാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ.

