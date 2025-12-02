ETV Bharat / sports

ഐപിഎൽ മിനി ലേലം: 77 സ്ലോട്ടുകള്‍ 1,355 കളിക്കാര്‍! രണ്ട് കോടി അടിസ്ഥാന വില രണ്ട് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് മാത്രം

1,355 കളിക്കാരിൽ 45 കളിക്കാർക്ക് 2 കോടി അടിസ്ഥാന വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

IPL Mini Auction 2026
IPL Mini Auction 2026 (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: 2026 ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് സീസണിനു മുന്നോടിയായുള്ള മിനി ലേലത്തിനുള്ള താരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. 1355 ഓളം താരങ്ങൾ ലേലത്തിനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. 10 ടീമുകളിലായി 77 കളിക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഒഴിവുള്ളൂ. ഡിസംബർ 16 ന് അബുദാബിയിലാണ് മിനി ലേലം നടക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെയെല്ലാം ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രെ റസ്സൽ ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിനാലും ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാലും എല്ലാ കണ്ണുകളും കാമറൂൺ ഗ്രീനിലായിരിക്കും.

1,355 കളിക്കാരിൽ 45 കളിക്കാർക്ക് 2 കോടി അടിസ്ഥാന വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 43 പേർ വിദേശ കളിക്കാരാണ്, അതിൽ കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോണി ബെയർസ്റ്റോ, റാച്ചിൻ രവീന്ദ്ര, ഷായ് ഹോപ്പ്, അൽസാരി ജോസഫ് എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് മുൻ താരം വെങ്കടേഷ് അയ്യരും, ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സ് വിട്ട രവി ബിഷ്ണോയിയും. കഴിഞ്ഞ മെഗാലേലത്തിൽ 23.75 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് വെങ്കടേഷ് അയ്യരെ കൊൽക്കത്ത സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ മായങ്ക് അഗർവാൾ, കെഎസ് ഭരത്, രാഹുൽ ചാഹർ, രവി ബിഷ്‌ണോയ്, ആകാശ് ദീപ്, ദീപക് ഹൂഡ, വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ, സർഫറാസ് ഖാൻ, ശിവം മാവി, നവദീപ് സൈനി, ചേതൻ സക്കറിയ, കുൽദീപ് സെൻ, പൃഥ്വി ഷാ, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, സന്ദീപ് വാര്യർ, ഉമേഷ് യാദവ് എന്നിവരും മിനി ലേലത്തിൽ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Cameron Green
File Photo: Cameron Green (IANS)

ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ പുറത്ത്

ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ സ്റ്റാർ ഓൾറൗണ്ടർ ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിന് ശേഷം മിനി ലേലത്തിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മെഗാ ലേലത്തിൽ പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ് (പിബികെഎസ്) 4.2 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് മാക്സ്‌വെല്ലിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്. പക്ഷേ ആ സീസണിൽ താരത്തിനു മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 48 റൺസും നാല് വിക്കറ്റുകളുമാണ് വീഴ്ത്തിയത്. പിന്നാലെ പരിക്ക് കാരണം ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി.

ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്ക് ലേലത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ ആകെ ₹237.55 കോടി രൂപയുണ്ട്. വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ (₹23.7 കോടി), ആൻഡ്രെ റസ്സൽ (₹18 കോടി) എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കിയ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനാണ് (കെകെആർ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയായ ₹64.30 കോടി രൂപയുള്ളത്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിന്‍റെ (സിഎസ്‌കെ) രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന ബജറ്റ് ₹43.40 കോടിയാണ്.

രണ്ട് കോടി അടിസ്ഥാന വിലയുള്ള കളിക്കാർ:

രവി ബിഷ്‌ണോയ്, വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ, മുജീബ് ഉർ റഹ്മാൻ, നവീൻ ഉൾ ഹഖ്, സീൻ അബോട്ട്, ആഷ്ടൺ അഗർ, കൂപ്പർ കനോലി, ജേക്ക് ഫ്രേസർ-മക്‌ഗുർക്ക്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, മുസ്താഫിസുർ റഹ്‌മാൻ, ടോം ബാൻടൺ, ടോം ബാൻറാൻ, ടോം ഡോസൺ, ബെൻ ഡക്കറ്റ്, ഡാൻ ലോറൻസ്, ലിയാം ലിവിംഗ്‌സ്റ്റൺ, ടൈമൽ മിൽസ്, ജാമി സ്മിത്ത്, ഫിൻ അലൻ, മൈക്കൽ ബ്രേസ്‌വെൽ, ഡെവൺ കോൺവേ, ജേക്കബ് ഡഫി, മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൺ, ആദം എം മിൽനെ, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, വിൽ ഒറൗർകെ, ഡേവിഡ് കോ റൗർകെ ലുങ്കി എൻഗിഡി, ആൻറിച്ച് നോർട്ട്ജെ, റിലീ റൂസോ, തബ്രൈസ് ഷംസി, ഡേവിഡ് വീസ്, വനിന്ദു ഹസരംഗ, മതേശ പതിരണ, മഹേഷ് തീക്ഷണ, ജേസൺ ഹോൾഡർ, ഷായ് ഹോപ്പ്, അകേൽ ഹൊസൈൻ, അൽസാരി ജോസഫ്.

Also Read: ജൂനിയർ വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പ്: നമീബിയയെ 13 ഗോളിന് തകര്‍ത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മിന്നും തുടക്കം

TAGGED:

IPL MINI AUCTION 2026
IPL AUCTION 2026
IPL AUCTION 2 CRORES PLAYER
CAMERON GREEN
IPL 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.