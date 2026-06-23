പഴയ കോട്ട കാക്കാൻ ഋഷഭ് പന്ത് ഡല്ഹിയിലേക്ക്; കുൽദീപ് ഇനി ലഖ്നൗവില്, 2027 ഐപിഎല്ലിന് മുന്നേ വൻ ട്രേഡിംഗ്
ഐപിഎൽ ട്രേഡിംഗ്: ഋഷഭ് പന്ത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു; കുൽദീപ് യാദവ് ലഖ്നൗവിലേക്ക്
Published : June 23, 2026 at 3:06 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി വമ്പൻ ട്രേഡിംഗ് ഔദ്യോഗികമായി പൂർത്തിയായി. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്ത് തൻ്റെ പഴയ തട്ടകമായ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ, ഇടംകൈയ്യൻ റിസ്റ്റ് സ്പിന്നർ കുൽദീപ് യാദവ് ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിലേക്ക് മാറും. ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ തമ്മിലുള്ള നിർണായക കരാർ ഐപിഎൽ ഗവേണിംഗ് ബോഡി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പ്രതിഫല തുകയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
ഋഷഭ് പന്ത് 15 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ പ്രതിഫലത്തിനാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. നേരത്തെ 2025 മെഗാ ലേലത്തിൽ റെക്കോർഡ് തുകയായ 27 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് പന്തിനെ ലഖ്നൗ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത്. അതേസമയം, കുൽദീപ് യാദവ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിലവിലെ പ്രതിഫലമായ 13.5 കോടി രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് ടീമിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. ഡൽഹിക്കൊപ്പം അഞ്ച് സീസണുകൾ നീണ്ട വിജയകരമായ കരിയറിന് ശേഷമാണ് കുൽദീപിന്റെ ഈ മാറ്റം.
Thank you Rishabh for all the memories 💙❤️ pic.twitter.com/c8NxWjl1KN— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) June 23, 2026
പന്തിൻ്റെ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവ്
ഡൽഹിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച റെക്കോർഡുള്ള താരമാണ് ഋഷഭ് പന്ത്. 2016 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള ഒൻപത് സീസണുകളിലായി ഡൽഹിക്കായി 111 മത്സരങ്ങളിൽ പാഡ് കെട്ടിയ അദ്ദേഹം, നാല് സീസണുകളിലായി 43 മത്സരങ്ങളിൽ ടീമിനെ നയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിലെ പന്തിൻ്റെ രണ്ടു വർഷത്തെ ക്യാപ്റ്റൻസി കാലയളവ് കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ലഖ്നൗ 2025-ൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തും, തൊട്ടടുത്ത വർഷം പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും അവസാന സ്ഥാനത്തുമാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. നായകനെന്ന നിലയിൽ 10 വിജയങ്ങളും 18 തോൽവികളും നേരിട്ട പന്ത്, 2026 സീസൺ അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ലഖ്നൗവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു.
🚨 Announcement 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026
Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between @DelhiCapitals and @LucknowIPL.
Rishabh Pant all set to rejoin #DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join #LSG at INR 13.5 Crore.
More Details ▶️ https://t.co/64HeOX143I… pic.twitter.com/tIEvj7fgNo
കുൽദീപിൻ്റെ ലഖ്നൗ പ്രവേശം
ഡൽഹിക്കൊപ്പം അഞ്ച് സീസണുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ കുൽദീപ് യാദവ് ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ ഒരാളാണ്. ഡൽഹിക്കായി കളിച്ച 65 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 72 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന 2027 സീസണിലേക്ക് പന്തിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഡൽഹിയെ കൂടാതെ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഒടുവിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് തന്നെ താരത്തെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
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