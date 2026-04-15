പടയൊരുക്കവുമായി വിരാട് കോലി, പടവെട്ടാൻ റിഷഭ് പന്ത്; ചിന്നസ്വാമിയില് ഇന്ന് ആർസിബി - ലഖ്നൗ പോരാട്ടം
Published : April 15, 2026 at 11:14 AM IST
ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇന്ന് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെ നേരിടും. ബെംഗളൂരുവിലെ എം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7:30-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇരു ടീമുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഈ പോരാട്ടം ഏറെ നിർണ്ണായകമാണ്.
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ 57 റൺസിന് തകർത്തുവിട്ട ആവേശത്തിലാണ് വിരാട് കോലിയും സംഘവും ഇന്ന് സ്വന്തം മൈതാനത്തിറങ്ങുന്നത്. നിലവിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആർസിബിക്ക് ഇന്നത്തെ ജയം ടോപ്പ് ടു സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കും. മറുവശത്ത്, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനോട് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയാണ് ലഖ്നൗ വരുന്നത്. നാല് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് ജയവുമായി അവർ പട്ടികയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ്.
ലഖ്നൗ നിരയിൽ വിദേശ താരങ്ങളുടെ ഫോമില്ലായ്മ ടീമിനെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മിച്ചൽ മാർഷ് (4 മത്സരങ്ങളിൽ 75 റൺസ്), നിക്കോളാസ് പുരാൻ (41 റൺസ്), ഏയ്ഡന് മാർക്രം എന്നിവർക്ക് ഇതുവരെ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനായിട്ടില്ല. എന്നാൽ മുകുൾ ചൗധരിയെപ്പോലുള്ള യുവതാരങ്ങളുടെ പ്രകടനം അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു.
ലഖ്നൗവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് അവരുടെ ബൗളിങ്ങാണ്. മുഹമ്മദ് ഷമി നയിക്കുന്ന ബൗളിംഗ് നിരയിലേക്ക് പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായിരുന്ന മയങ്ക് യാദവും മൊഹ്സിൻ ഖാനും തിരിച്ചെത്തിയേക്കുമെന്ന് ടീം ക്രിക്കറ്റ് ഹെഡ് ടോം മൂഡി അറിയിച്ചു. ആവേശ് ഖാൻ, പ്രിൻസ് യാദവ്, ദിഗ്വേഷ് രതി എന്നിവരും ലഖ്നൗ നിരയിലുണ്ട്.
നേർക്കുനേർ കണക്കുകൾ
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ലഖ്നൗവിനെതിരെ ആർസിബിക്ക് വ്യക്തമായ മേധാവിത്വമുണ്ട്. ഇരുടീമുകളും ഇതുവരെ ആറ് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ നാല് തവണയും വിജയം ബെംഗളൂരുവിനൊപ്പമായിരുന്നു. ലഖ്നൗവിന് രണ്ട് തവണ മാത്രമേ ജയിക്കാനായുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ 2025 സീസണിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും ആറ് വിക്കറ്റിന് ആർസിബി ആധികാരിക വിജയം നേടിയിരുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
- വേദി: എം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം, ബെംഗളൂരു.
- സമയം: രാത്രി 7:30 PM.
- പോയിന്റ് പട്ടിക: ആർസിബി (3-ാം സ്ഥാനം), ലഖ്നൗ (7-ാം സ്ഥാനം).
- തത്സമയ സംപ്രേഷണം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിലും ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും കളി തത്സമയം കാണാം.
ടീം അംഗങ്ങൾ:
ആര്സിബി: രജത് പാട്ടിദാർ (ക്യാപ്റ്റൻ), വിരാട് കോലി, ടിം ഡേവിഡ്, ജേക്കബ് ബെഥേൽ, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, നുവാൻ തുഷാര, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ജിതേഷ് ശർമ്മ, ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ, റാസിഖ് ദാർ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ജോർദാൻ കോക്സ്, സുയാഷ് ശർമ്മ, വെങ്കടേഷ് അയ്യർ, സ്വപ്നിൽ സിംഗ്, ജേക്കബ് ഡഫി, കനിഷ്ക് ചൗഹാൻ, അഭിനന്ദൻ സിംഗ്, മങ്കേഷ് യാദവ്, ഫിൽ സാൾട്ട്, സാത്വിക് ദേസ്വാൾ, വിക്കി ഓസ്ത്വാൾ, വിഹാൻ മൽഹോത്ര.
എല്എസ്ജി: റിഷഭ് പന്ത് (ക്യാപ്റ്റൻ), എയ്ഡന് മാർക്രം, ഹിമ്മത് സിംഗ്, മാത്യു ബ്രീറ്റ്സ്കെ, മുകുൾ ചൗധരി, അക്ഷത് രഘുവംശി, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, മിച്ചൽ മാർഷ്, അബ്ദുൾ സമദ്, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, അർഷിൻ കുൽക്കർണി, വനിന്ദു ഹസരംഗ, ആയുഷ് ബദോനി, മുഹമ്മദ് ഷമി, ആവേശ് ഖാൻ, എം. സിദ്ധാർത്ഥ്, ദിഗ്വേഷ് സിംഗ്, ആകാശ് സിംഗ്, പ്രിൻസ് യാദവ്, അർജുൻ തെണ്ടുൽക്കർ, അൻറിച്ച് നോർക്കിയ, നമൻ തിവാരി, മയങ്ക് യാദവ്, മൊഹ്സിൻ ഖാൻ.
