ചിന്നിച്ചിതറി ചെന്നൈ; ബാറ്റിങ് തകര്ച്ച, മഞ്ഞ കുപ്പായത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് നിരാശപ്പെടുത്തി സഞ്ജുവും
വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് പ്രതീക്ഷിച്ചെത്തിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും നായകൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദും അപ്രതീക്ഷിതമായി അതിവേഗം പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ചെന്നൈയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചു.
Published : March 30, 2026 at 8:59 PM IST
ഗോഹട്ടി: ഐപിഎൽ പോരാട്ടത്തിൽ ആരാധകരെ നിരാശരാക്കി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ബാറ്റിങ് നിര തകർന്നടിഞ്ഞു. വമ്പൻ താരനിരയുമായി കളത്തിലിറങ്ങിയ ചെന്നൈയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കനത്ത പ്രഹരമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് പ്രതീക്ഷിച്ചെത്തിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും നായകൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദും അപ്രതീക്ഷിതമായി അതിവേഗം പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ചെന്നൈയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചു. ചെന്നൈ കുപ്പായത്തില് സഞ്ജുവിന്റെ ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നു മുന്പത്തെ ടീമായി രാജസ്ഥാനെതിരെ.
വെറും 7 പന്തിൽ 6 റൺസുമായി സഞ്ജു സാംസൺ ബർഗറിന് വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ, 11 പന്തിൽ 6 റൺസ് മാത്രം നേടിയ നായകൻ ഗെയ്ക്വാദും നിരാശപ്പെടുത്തി. ഇരുവരും ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിക്കും മുൻപേ പുറത്തായത് ചെന്നൈയെ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. മുൻനിര തകർന്നതോടെ ക്രീസിലെത്തിയ യുവതാരം ആയുഷ് മഹാത്രെയാകട്ടെ 10 പന്തിൽ റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായതോടെ ചെന്നൈയുടെ തകർച്ച കൂടുതല് രൂക്ഷമാക്കി.
മധ്യനിരയിൽ സർഫറാസ് ഖാനും കാർത്തിക് ശർമ്മയും അല്പമെങ്കിലും പൊരുതാൻ നോക്കിയെങ്കിലും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ബൗളർമാർ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ പന്തിൽ സർഫറാസ് ഖാൻ 17 റൺസിന് പുറത്തായതോടെ ചെന്നൈയുടെ തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യതകൾ മങ്ങി. വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് പേരുകേട്ട ശിവം ദുബെയ്ക്കും ഇത്തവണ കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാനായില്ല.
കേവലം 6 റൺസുമായി ദുബെയും മടങ്ങിയതോടെ ചെന്നൈയുടെ ഇന്നിങ്സ് തകർന്നുതരിപ്പണമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് മൈതാനത്ത് കണ്ടത്. ആർച്ചറും ബർഗറും ജഡേജയും ചേർന്ന് ചെന്നൈയുടെ ബാറ്റിങ് നിരയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയതോടെ നിശ്ചിത ഓവറിൽ മാന്യമായ ഒരു സ്കോറിലെത്താൻ പോലും ചെന്നൈ നന്നായി വിയർത്തു.