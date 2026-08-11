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അഭിഷേക് പോറൽ അറസ്റ്റിൽ! വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ പരാതി

'ഫോൺ ഉടൻ പിടിച്ചെടുക്കൂ, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുപോകരുത്'; അഭിഷേകിനെ പൂട്ടാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെ!

IPL Cricketer Abishek Porel Arrested
IPL Cricketer Abishek Porel Arrested (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 3:02 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: വിവാഹവാഗ്‌ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ പരാതിയിൽ ഐപിഎൽ താരം അഭിഷേക് പോറലിനെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഹൂഗ്ലി ജില്ലയിലെ മോഗ്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസിലാണ് ഹൂഗ്ലി റൂറൽ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് കുൻവർ ഭൂഷൺ സിംഗിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം താരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. കൊൽക്കത്ത ഡംഡം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഇമാമി സിറ്റിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. എന്നാൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്ന് അഭിഷേക് പോറൽ അവകാശപ്പെട്ടു.

വ്യാജ വാഗ്‌ദാനവും രഹസ്യ ദൃശ്യങ്ങളും; പരാതി ഇങ്ങനെ

ഹൂഗ്ലി ജില്ലയിലെ മോഗ്ര സ്വദേശിനിയും ഡെന്‍റല്‍ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ യുവതിയാണ് ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. 2023-ൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരിചയപ്പെട്ട ഇരുവരും പിന്നീട് നേരിട്ട് കാണുകയും പ്രണയത്തിലാവുകയുമായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി അഭിഷേക് തന്നെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് നിർബന്ധിച്ചുവെന്ന് യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയ താരം, പിന്നീട് ഇത് കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയതായും യുവതി ആരോപിച്ചു. മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന്‍റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് വഴിയും ഫോൺ കോളുകൾ വഴിയും താരം തന്നെ നിരന്തരം മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായും പരാതിയിലുണ്ട്.

കുരുക്ക് മുറുക്കി പോലീസ്

യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ അതീവ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകളാണ് പോലീസ് താരത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ ബലാത്സംഗം, ക്രിമിനൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, വഞ്ചന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് പുറമെ ഐടി ആക്ടിലെ 66E, 72 വകുപ്പുകളും താരത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചന്ദനനഗർ സ്വദേശിയായ അഭിഷേക് പോറൽ തന്നെയാണ് ഈ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന ഇടപെടൽ

യുവതി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് സൗഗത ഭട്ടാചാര്യ, ജൂലൈ 14-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലാണ് പ്രതിയെ അടിയന്തരമായി കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. പരാതിക്കാരിയുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രതികളുടെ പക്കലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നും ദൃശ്യങ്ങൾ മറ്റാർക്കും കൈമാറുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി അന്വേഷണസംഘത്തോട് കർശനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്‍റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററായ അഭിഷേക് പോറൽ, ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ബംഗാൾ ടീമിന്‍റേയും സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്.

TAGGED:

DELHI CAPITALS PLAYER ARRESTED
IPL CRICKETER RAPE CASE
ABISHEK POREL
അഭിഷേക് പോറല്‍
ABISHEK POREL ARRESTED

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