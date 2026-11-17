ആർച്ചർക്കൊപ്പം പന്തെറിയാൻ ഇനി ഷമിയും! ഐപിഎൽ റിറ്റൻഷന് മുൻപ് വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ്; സാം കറൻ ലഖ്നൗവിലേക്ക്
ഐപിഎൽ 2027: താരങ്ങളെ നിലനിർത്താനുള്ള സമയപരിധിക്ക് മുൻപ് വമ്പൻ ട്രേഡ്; മുഹമ്മദ് ഷമി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിലേക്ക്, സാം കറൻ ലഖ്നൗവിൽ.
Published : November 17, 2026 at 10:18 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഐപിഎൽ 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി താരങ്ങളെ നിലനിർത്താനുള്ള സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, ലീഗിൽ വമ്പൻ ട്രേഡിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു. ഇന്ത്യൻ സീനിയർ പേസർ മുഹമ്മദ് ഷമി ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് വിട്ട് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
പകരമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ഓൾറൗണ്ടർ സാം കറനെ രാജസ്ഥാൻ ലഖ്നൗവിന് വിട്ടുനൽകും. ക്രിക്ഇൻഫോ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി തമിഴ്നാട് സ്പിന്നർ എം. സിദ്ധാർത്ഥിനെയും രാജസ്ഥാന് വിട്ടുനൽകാൻ ലഖ്നൗ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഷമിയുടെ വരവ് രാജസ്ഥാന് കരുത്താകും
അടുത്തിടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച മുഹമ്മദ് ഷമിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസൺ അത്ര മികച്ചതായിരുന്നില്ല. 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 9 ഇക്കോണമി റേറ്റിൽ 12 വിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് താരത്തിന് നേടാനായത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും അവസാന സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ലഖ്നൗ. മുൻപ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് എന്നീ ടീമുകൾക്കായും ഷമി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Lucknow Super Giants are set to trade Mohammed Shami to Rajasthan Royals, with England allrounder Sam Curran heading the other way 🔁 LSG are also set to release Tamil Nadu left-arm spinner M Siddharth as part of the trade with RR Full story: https://t.co/5Y45cGqsWj https://t.co/VSOzuYlUYT— Cricinfo (@cricinfo) November 16, 2026
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനോട് പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്, ഷമിയുടെ വരവ് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകും. ഇംഗ്ലണ്ട് പേസർ ജോഫ്ര ആർച്ചറിനൊപ്പം ന്യൂ ബോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഷമി എത്തുന്നത് രാജസ്ഥാന്റെ ബൗളിംഗ് നിരയെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും.
സാം കറൻ ലഖ്നൗവിന്റെ നായകനാകുമോ?
പഞ്ചാബ് കിംഗ2സ്, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് എന്നീ ടീമുകൾക്ക് ശേഷം സാം കറൻ കളിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിയായിരിക്കും ലഖ്നൗ. പരിക്കുമൂലം 2026 സീസൺ താരത്തിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. ലഖ്നൗവിന്റെ ഗ്ലോബൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ആയ ടോം മൂഡിയുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കാൻ ഈ നീക്കം കറനെ സഹായിക്കും. 'ദി ഹൺഡ്രഡിൽ' ഓവൽ ഇൻവിൻസിബിൾസിനായും, യുഎഇയിലെ ഐഎൽടി20-യിൽ ഡെസേർട്ട് വൈപ്പേഴ്സിനായും ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ മൂഡി മുഖ്യപരിശീലകനായിരിക്കെ കറന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലാണ് വൈപ്പേഴ്സ് കിരീടം നേടിയത്.
2026 സീസണിന് ശേഷം റിഷഭ് പന്ത് ടീം വിട്ട് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിലേക്ക് മടങ്ങിയതോടെ ലഖ്നൗവിൽ നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. എയ്ഡൻ മാർക്രം, നിക്കോളാസ് പൂരൻ, മിച്ചൽ മാർഷ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് എന്നിവർക്കൊപ്പം സാം കറനും ലഖ്നൗവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
എം. സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ
അടുത്തിടെ നടന്ന തമിഴ്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കിരീടം നേടിയ എം. സിദ്ധാർത്ഥ് നിലവിൽ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ തമിഴ്നാടിനായി കളിക്കുകയാണ്. ഐപിഎല്ലിൽ ഇതുവരെ കളിച്ച 9 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 9 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള താരം, മുൻപ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ടീമുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു.
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