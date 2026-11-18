സ്റ്റാർക്ക്, ഹെഡ്, പതിരാന തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരെ ഒഴിവാക്കി ടീമുകൾ; ഐപിഎൽ ലേലം ഡിസംബർ 16ന്
സ്റ്റാർക്ക്, ഹെഡ്, പതിരാന എന്നിവരടക്കമുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ; ടീമുകൾ പുറത്തുവിട്ട താരങ്ങളുടെ പൂർണ്ണവിവരം
Published : November 18, 2026 at 10:30 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ മിനി ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി 10 ഫ്രാഞ്ചൈസികളും തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയ (റിലീസ് ചെയ്ത) താരങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടു. നിരവധി പ്രമുഖ സൂപ്പര് താരങ്ങളെയാണ് ടീമുകൾ കൈവിട്ടിരിക്കുന്നത്. എം.എസ്. ധോണി, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, നിതീഷ് റാണ, മതീഷ പതിരാന, ആൻറിച്ച് നോർക്കിയ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ താരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി ടീമുകളിൽ വലിയ അഴിച്ചുപണികൾക്കാണ് ഇത്തവണ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഇതിഹാസ താരം എം.എസ്. ധോണി ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ചെന്നൈയുടെ മെന്റര് സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ, മുംബൈയുടെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ നേരത്തെ തന്നെ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന്റെ അർഷ്ദീപ് സിംഗുമായി ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നു. 47.45 കോടി രൂപയുമായി ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സാണ് ലേലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, 8.75 കോടി രൂപ മാത്രമുള്ള ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് തുക ബാക്കിയുള്ളത്. ഡിസംബർ 16ന് ഗോവയിലാണ് ആവേശകരമായ ഐപിഎൽ 2027 മിനിലേലം നടക്കുന്നത്.
The wait is over... Presenting the official list of retained players ahead of #TATAIPL 2027 📋 #TATAIPLAuction https://t.co/pBhvTpDG1X— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
ഓരോ ടീമും ഒഴിവാക്കിയ താരങ്ങള്
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്: മാത്യു ഷോർട്ട്, മാറ്റ് ഹെൻറി, സാക്ക് ഫോൾക്സ്, അമൻ ഖാൻ, പ്രശാന്ത് വീർ, കുൽദീപ് യാദവ്, ആകാശ് മധ്വാൾ, ഡിയാൻ ഫോറസ്റ്റർ, മാക്നീൽ നോറോണ എന്നിവരെയാണ് ചെന്നൈ ഒഴിവാക്കിയത്. മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണി ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹം ടീമിന്റെ മെന്ററായി തുടരും. ലേലത്തിനായി ചെന്നൈയുടെ പക്കൽ 28.05 കോടി രൂപയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്.
ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്: ജോലിഭാരം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഓസ്ട്രേലിയൻ പേസർ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിനെ ഡൽഹി ഒഴിവാക്കി. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർ നിതീഷ് റാണ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ അഭിഷേക് പോറൽ, പാത്തും നിസ്സങ്ക, ബെൻ ഡക്കറ്റ്, കരുൺ നായർ, സാഹിൽ പരഖ്, ദുഷ്മന്ത ചമീര, റെഹാൻ അഹമ്മദ്, അജയ് മണ്ഡൽ എന്നിവരാണ് ഡൽഹി ഒഴിവാക്കിയ മറ്റ് താരങ്ങൾ. 39.5 കോടി രൂപയുമായാണ് ഡൽഹി ലേലത്തിനെത്തുക.
കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്: ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി വലിയ അഴിച്ചുപണിയാണ് കൊൽക്കത്ത നടത്തിയത്. ശ്രീലങ്കൻ പേസർ മതീഷ പതിരാന, ബംഗ്ലാദേശ് പേസർ മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ, മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ അജിങ്ക്യ രഹാനെ എന്നിവരെ കൊൽക്കത്ത ഒഴിവാക്കി. രചിൻ രവീന്ദ്ര, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, ആകാശ് ദീപ്, ഉമ്രാൻ മാലിക്, നവദീപ് സൈനി, തേജസ്വി ദഹിയ, ബ്ലെസിംഗ് മുസറബാനി, ദക്ഷ് കമ്ര, ലുവ്നിത് സിസോദിയ എന്നിവരും പുറത്തായി. 10 ടീമുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ തുകയായ 41.65 കോടി രൂപ കൊൽക്കത്തയുടെ പക്കലുണ്ട്.
റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു: നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആർസിബി ഇംഗ്ലണ്ട് ഓൾറൗണ്ടർ ജേക്കബ് ബെഥേൽ, റിച്ചാർഡ് ഗ്ലീസൺ, മംഗേഷ് യാദവ്, വിഹാൻ മൽഹോത്ര, സാത്വിക് ദേശ്വാൾ എന്നീ അഞ്ച് താരങ്ങളെയാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. 14.15 കോടി രൂപയാണ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ പക്കൽ ബാക്കിയുള്ളത്.
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്: ഇന്ത്യൻ പേസർ ഇഷാന്ത് ശർമ്മ, ബാറ്റർ ഷാരൂഖ് ഖാൻ, ലൂക്ക് വുഡ്, കുൽവന്ത് ഖെജ്റോലിയ, കോണർ എസ്റ്റർഹുയിസെൻ എന്നിവരെയാണ് ഗുജറാത്ത് ഒഴിവാക്കിയത്. 10 ടീമുകളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് തുകയായ 8.75 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ പക്കലുള്ളത്.
സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്: ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണർ ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ശ്രീലങ്കൻ ഓൾറൗണ്ടർ കാമിന്ദു മെൻഡിസ്, ഇന്ത്യൻ പേസർ ജയദേവ് ഉനദ്കട്ട്, ദിൽഷൻ മധുശങ്ക, ഓങ്കാർ തർമാലെ, അമിത് കുമാർ, ശിവം മാവി, ജെറാൾഡ് കോട്സി, ഡേവിഡ് പെയ്ൻ എന്നിവരെയാണ് ഹൈദരാബാദ് ഒഴിവാക്കിയത്. 40.15 കോടി രൂപ ഹൈദരാബാദിന്റെ പക്കൽ ബാക്കിയുണ്ട്.
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ബാറ്റർ ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ, ഇന്ത്യൻ പേസർ തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ, വിദേശ താരങ്ങളായ ആദം മിൽനെ, ക്വേന മഫാക്ക എന്നിവരെയും കുൽദീപ് സെൻ, യുധ്വിർ സിംഗ്, മലയാളി താരം വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ, രവി സിംഗ് എന്നിവരെയും രാജസ്ഥാൻ ഒഴിവാക്കി. 27.05 കോടി രൂപയാണ് രാജസ്ഥാന് ലേലത്തിനായി ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുക.
പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്: ന്യൂസിലൻഡ് പേസർ ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ, ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓൾറൗണ്ടർ മിച്ചൽ ഓവൻ, നേഹാൽ വധേര, പൈല അവിനാശ്, പ്രവീൺ ദുബെ, വിശാൽ നിഷാദ് എന്നിവരെയാണ് പഞ്ചാബ് ഒഴിവാക്കിയത്. 18.6 കോടി രൂപ പഞ്ചാബിന്റെ പക്കൽ ബാക്കിയുണ്ട്.
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്: പരിചയസമ്പന്നനായ ന്യൂസിലൻഡ് പേസർ ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, ഇന്ത്യൻ പേസർ ദീപക് ചാഹർ, അള്ളാ ഗസൻഫർ എന്നിവരെ മുംബൈ ഒഴിവാക്കി. അഥർവ അങ്കോലേക്കർ, കേശവ് മഹാരാജ്, മുഹമ്മദ് ഇസ്ഹാർ, ഡാനിഷ് മലേവാർ, മായങ്ക് മാർക്കണ്ഡെ, മായങ്ക് റാവത്ത് എന്നിവരും പുറത്തായി. ടീമിന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ നേരത്തെ തന്നെ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന്റെ അർഷ്ദീപ് സിംഗുമായി ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നു. 32.6 കോടി രൂപയുമായാണ് മുംബൈ ലേലത്തിനിറങ്ങുന്നത്.
ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ്: ഇന്ത്യൻ പേസർ ആവേശ് ഖാൻ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പേസർ ആൻറിച്ച് നോർക്കിയ, ശ്രീലങ്കൻ ഓൾറൗണ്ടർ വാനിന്ദു ഹസരംഗ എന്നിവരെയാണ് ലഖ്നൗ ഒഴിവാക്കിയത്. മാത്യു ബ്രീറ്റ്സ്കെ, ജോർജ് ലിൻഡെ, നമൻ തിവാരി, അർഷിൻ കുൽക്കർണി എന്നിവരാണ് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മറ്റ് താരങ്ങൾ. 10 ടീമുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയായ 47.45 കോടി രൂപ ലഖ്നൗവിന്റെ പക്കലുണ്ട്.
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