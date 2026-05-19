ധോണി ഇനി സിഎസ്കെയിൽ കളിക്കില്ലേ?! റെയ്നയോട് 'തല' വെളിപ്പെടുത്തിയ ആ രഹസ്യം പുറത്ത്
എംഎസ് ധോണി ഐപിഎൽ 2027 കളിക്കുമോ? ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് 'തല'യുടെ മറുപടി.
Published : May 19, 2026 at 1:10 PM IST
ചെന്നൈ: ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആരാധകർക്ക് ഒരേസമയം സന്തോഷവും സങ്കടവും നിറഞ്ഞ ഒരു സായാഹ്നമായിരുന്നു ഇന്നലെ ചെപ്പോക്കിൽ കടന്നുപോയത്. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനോട് അഞ്ച് വിക്കറ്റിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി സിഎസ്കെ വഴങ്ങിയെങ്കിലും, ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എംഎസ് ധോണി മൈതാനത്ത് എത്തിയത് സ്റ്റേഡിയത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി.
പരിക്കു കാരണം ഈ സീസണിലെ ഒരു മത്സരത്തിൽ പോലും സൂപ്പര് താരം കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് ആരാധകരെ ഏറെ നിരാശരാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സീസണിൽ ചെപ്പോക്കിലെ ചെന്നൈയുടെ അവസാന മത്സരമായതിനാൽ, ടീം ഫോട്ടോയ്ക്കായും ചെന്നൈ കാണികളുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് മൈതാനം ചുറ്റി കൈവീശിക്കാണിക്കാനും ധോണി ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി.
റെയ്നയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച
പഴയകാല ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട്, കമന്റേറ്ററായി സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തന്റെ മുൻ സഹതാരം സുരേഷ് റെയ്നയുമായി ധോണി വേദിയിൽ ഒന്നിച്ചു. സിഎസ്കെയെ നാല് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഇരുവരും ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ രണ്ട് ശക്തമായ തൂണുകളായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
A frame with countless memories 💛🥹#TATAIPL | #KhelBindaas | #CSKvSRH | @ChennaiIPL | @msdhoni | @ImRaina pic.twitter.com/TF2UO7ROyG— IndianPremierLeague (@IPL) May 19, 2026
വരാനിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഐപിഎൽ 2027 സീസണിലോ ധോണി വീണ്ടും കളിക്കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമെന്ന് ആരാധകർ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ധോണിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് താൻ നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചയെക്കുറിച്ച് റെയ്ന വെളിപ്പെടുത്തിയത് ആരാധകരുടെ നെഞ്ചുതകർക്കുന്നതായിരുന്നു.
'ശരീരം അല്പം ബലഹീനമാണ്'
സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിനോട് റെയ്ന പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: "ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഐപിഎൽ 2026-ന് ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ ആണ് നൽകിയത്. അത് കണക്കിൽ കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല. അടുത്ത വർഷം നീ നിർബന്ധമായും തിരിച്ചുവരണം. എന്നാൽ 'എന്റെ ശരീരം ഇപ്പോൾ അല്പം ബലഹീനമാണ്' എന്നായിരുന്നു ധോണിയുടെ മറുപടി. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും അടുത്ത വർഷം കളിക്കണമെന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം പോസിറ്റീവ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ടീം വീണ്ടും നന്നായി ഒത്തിണങ്ങി വരുന്നുണ്ട്."
ഈ സീസണിൽ സിഎസ്കെയ്ക്കായി ഒരു മത്സരത്തിൽ പോലും കളിക്കാതിരുന്ന ധോണി, തന്റെ ശരീരം പഴയതുപോലെ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് റെയ്നയോട് വ്യക്തമാക്കിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അടുത്ത വർഷം ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് കഠിനമായ കാര്യമായിരിക്കും എന്ന സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത്.
മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനമെന്ന് കോച്ച് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിംഗ്
മത്സരശേഷമുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചെന്നൈ ഹെഡ് കോച്ച് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിംഗിനോട് ധോണിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അത് മാനേജ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
" ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടനവധി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ധോണി ഇത്തവണ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ വർഷം മുഴുവൻ ടീമിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ടീമിനും യുവതാരങ്ങൾക്കും വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്. അദ്ദേഹം കളിച്ചില്ലെങ്കിലും ടീമിൽ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്," ഫ്ലെമിംഗ് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ, സിഎസ്കെയുടെ അടുത്ത തലമുറയായി മാറാൻ കെൽപ്പുള്ള ചില പുതിയ കളിക്കാരെ ഇത്തവണ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടീം വിലയിരുത്തപ്പെടുകയെന്നും ഫ്ലെമിംഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭാവി കാര്യങ്ങൾ തന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ലെന്നും അത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
