ക്യാപ്റ്റനെ നൽകി വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനെ സ്വന്തമാക്കി മുംബൈ; ഹാർദികും അർഷ്ദീപും ടീം മാറി
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ വമ്പൻ ട്രേഡ്: ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പഞ്ചാബിലേക്ക്, അർഷ്ദീപ് സിംഗ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ.
Published : November 11, 2026 at 10:45 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് മെഗാ ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വമ്പൻ കളിക്കാർ അടങ്ങിയ ട്രേഡ് ഡീൽ പൂർത്തിയായി. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും പഞ്ചാബ് കിങ്സിന്റെ മുൻനിര ഇടംകൈയ്യൻ പേസർ അർഷ്ദീപ് സിംഗും തമ്മിലാണ് പരസ്പരം മാറിയത്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഇനി പഞ്ചാബ് കിങ്സിനായി കളിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ പ്രമുഖ ടി20 വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനായ അർഷ്ദീപ് സിംഗ് അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലേക്ക് ചേക്കേറും.
കോടികളുടെ മാറ്റവും കടുത്ത മത്സരവും
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 16.35 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി 18 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പഞ്ചാബ് കിങ്സിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതേസമയം, അർഷ്ദീപ് സിംഗ് തന്റെ നിലവിലെ പ്രതിഫലമായ 18 കോടി രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാകും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലെത്തുക. ഹാർദിക്കിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് , രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് എന്നീ ടീമുകളും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നവംബർ 17-ലെ റീടെൻഷൻ സമയപരിധിക്ക് മുൻപ് തന്നെ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസുമായി പേപ്പർ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഈ ഡീൽ ഉറപ്പിച്ചു.
The trade confirmation you have been waiting for is HERE! Two marquee #TeamIndia stars, two franchise and a blockbuster trade 🎇 Hardik Pandya heads to @PunjabKingsIPL and Arshdeep Singh moves to @mipaltan. 📌 Hardik will join #PBKS at a revised fee of INR 18 crore, up from 16.5 crores. 📌 Arshdeep will join #MI at his existing fee of INR 18 crore Details ▶️ https://t.co/i4RpaGg2BE #TATAIPL2027— IndianPremierLeague (@IPL) November 11, 2026
ഹാർദിക്കിന്റെ മുംബൈ അധ്യായത്തിന് അന്ത്യം
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലെ ഹാർദിക്കിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിനാണ് ഇതോടെ അന്ത്യമായത്. 2015-ൽ മുംബൈയിൽ എത്തിയ ഹാർദിക്, 2015, 2017, 2019, 2020 വർഷങ്ങളിൽ ടീം കിരീടം നേടിയപ്പോൾ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 2022-ൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിലേക്ക് പോയ അദ്ദേഹം ആദ്യ സീസണിൽ തന്നെ അവരെ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കി. 2024-ലാണ് ഹാർദിക് മുംബൈയിലേക്ക് ക്യാപ്റ്റനായി തിരിച്ചെത്തിയത്. ഐപിഎല്ലിൽ ഇതുവരെ 162 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2,955 റൺസും 82 വിക്കറ്റുകളും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചാബിന്റെ സ്വന്തം അർഷ്ദീപ് ഇനി മുംബൈയിൽ
മറുഭാഗത്ത്, എട്ട് സീസണുകൾ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനായി കളിച്ച ശേഷമാണ് അർഷ്ദീപ് സിംഗ് മുംബൈയിലേക്ക് മാറുന്നത്. 96 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 111 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള താരം, പഞ്ചാബിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയ ബൗളറാണ്. പുതിയ പന്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താനും ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ പന്തെറിയാനുമുള്ള അർഷ്ദീപിന്റെ മികവ് മുംബൈക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരും. 2025 സീസണിൽ 21 വിക്കറ്റുകളും 2026-ൽ 14 വിക്കറ്റുകളും താരം നേടിയിരുന്നു.
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