മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; മലിംഗയും മാംബ്രേയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശീലകർ പടിയിറങ്ങി
ഐപിഎൽ 2027: പൊള്ളാർഡിന് പിന്നാലെ മാറ്റങ്ങളുമായി മുംബൈ; ബോളിങ് കോച്ചുമാരായ മലിംഗയും പരസ് മാംബ്രേയും ടീം വിട്ടു.
Published : October 29, 2026 at 5:47 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഐപിഎൽ 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പരിശീലക സംഘത്തിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി. ടീമിന്റെ ബോളിങ് കോച്ചുമാരായ ലസിത് മലിംഗ, പരസ് മാംബ്രേ, ഫീൽഡിങ് കോച്ച് കാൾ ഹോപ്കിൻസൺ എന്നിവർ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞതായി ഫ്രാഞ്ചൈസി അറിയിച്ചു. മുഖ്യ പരിശീലകനായിരുന്ന മഹേല ജയവർധനയ്ക്ക് പകരം മുൻ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് താരം കീറോൺ പൊള്ളാർഡ് ചുമതലയേറ്റ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ഈ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ.
"ലസിത്, പരസ്, കാൾ എന്നിവർ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ടീമിനും എംഐ കുടുംബത്തിനും നൽകിയ വിലയേറിയ സംഭാവനകൾക്ക് ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതയും അവർ കെട്ടിപ്പടുത്ത മികച്ച സൗഹൃദങ്ങളും സമ്മാനിച്ച ഓർമ്മകളും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും. ഇവരുടെ ഭാവിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു," മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ശ്രീലങ്കൻ പേസ് വിസ്മയമായ മലിംഗ കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നാല് തവണ ഐപിഎൽ കിരീടം നേടിയപ്പോഴും 2011-ൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ടി20 നേടിയപ്പോഴും ടീമിന്റെ വിജയങ്ങളിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് മെന്ററായും കോച്ചായും അദ്ദേഹം ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു.
Mumbai Indians today announced that Lasith Malinga, Paras Mhambrey and Carl Hopkinson will be moving on from their respective roles in the men’s team coaching setup, thanking each of them for their commitment, contribution and service to the franchise. Their commitment, the relationships they have built and the memories they have helped create will always be part of our journey. We wish each of them the very best in their future endeavours. https://t.co/iQhgBABx2W— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
ഒമ്പത് സീസണുകളിൽ മുംബൈയുടെ പരിശീലകനായിരുന്ന ഷെയ്ൻ ബോണ്ടിന് പകരക്കാരനായി ഐപിഎൽ 2024-ന് മുന്നോടിയായാണ് മലിംഗ ഫാസ്റ്റ് ബോളിങ് കോച്ചായി വീണ്ടുമെത്തിയത്. 2021-ൽ വിരമിച്ച ശേഷം രണ്ട് സീസണുകളിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ബോളിങ് കോച്ചായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് മലിംഗ മുംബൈയുടെ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന്റെ ഭാഗമായത്. മുൻപ് 2018-ൽ ടീമിന്റെ മെന്ററായിരുന്ന അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത വർഷം കളിക്കാരനായി വീണ്ടും മൈതാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കൊപ്പം പുതിയ പന്ത് പങ്കിട്ട് മുംബൈയ്ക്ക് നാലാം ഐപിഎൽ കിരീടം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുകയും ചെയ്തു.
മുൻ ഇന്ത്യൻ പേസറായ പരസ് മാംബ്രേ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലായാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചത്. ആദ്യം 2010 മുതൽ 2017 വരെയും പിന്നീട് 2025 സീസണിന് മുന്നോടിയായും അദ്ദേഹം ടീമിന്റെ ഭാഗമായി. 2021 നവംബർ മുതൽ 2024 ജൂലൈ വരെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ ബോളിങ് കോച്ചായിരുന്നു മാംബ്രേ. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ ഇന്ത്യ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശീലനത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് 2013-ൽ ഐപിഎൽ നേടിയപ്പോഴും 2011-ലും 2013-ലും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ടി20 കിരീടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോഴും മാംബ്രേ പരിശീലക സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ യുഎഇയിൽ നടന്ന ഐഎൽടി20 ടൂർണമെന്റില് എംഐ എമിറേറ്റ്സിന്റെ ബോളിങ് കോച്ചായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫീൽഡിങ് കോച്ചായ കാൾ ഹോപ്കിൻസൺ 2025 സീസണിന് മുന്നോടിയായാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനൊപ്പം ചേരുന്നത്. ടീമിന്റെ ഫീൽഡിങ് നിലവാരം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ചുമതല. ഡിസംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മെഗാ താരലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി പുതിയ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിനെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
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