66 ഒഴിവുകൾ, 1,220 താരങ്ങൾ! ഐപിഎൽ 2027 താരലേലത്തിന് കളമൊരുങ്ങി
ഐപിഎൽ 2027 താരലേലം: 1,220 താരങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടു; ലേലം ഡിസംബർ 16-ന് ഗോവയിൽ.
Published : November 25, 2026 at 3:46 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് താരലേലത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1,220 താരങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടു. 939 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും 281 വിദേശ താരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പട്ടിക. ഡിസംബർ 16ന് ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന ലേലത്തിൽ ആകെയുള്ള 66 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ താരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കുക.
ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി പത്ത് ഫ്രാഞ്ചൈസികളും ചേർന്ന് 184 താരങ്ങളെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 66 ഒഴിവുകളിൽ പരമാവധി 25 എണ്ണം മാത്രമേ വിദേശ താരങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 994 അൺക്യാപ്ഡ് താരങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ ഭൂരിഭാഗവും. 184 ക്യാപ്ഡ് താരങ്ങളും അസോസിയേറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 42 താരങ്ങളും പട്ടികയിലുണ്ട്.
🚨 News 🚨 1,220 players feature on Auction Register for #TATAIPL 2027 Player Auction. More Details 🔽 https://t.co/88hKhMyLgi— IndianPremierLeague (@IPL) November 25, 2026
താരങ്ങളുടെ വിഭാഗങ്ങൾ (6 വിഭാഗങ്ങൾ):
- ക്യാപ്ഡ് വിദേശ താരങ്ങൾ: 170
- ക്യാപ്ഡ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ: 14
- അസോസിയേറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ താരങ്ങൾ: 42
- ഐപിഎൽ പരിചയമുള്ള അൺക്യാപ്ഡ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ: 127
- ഐപിഎല്ലിൽ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അൺക്യാപ്ഡ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ: 798
- അൺക്യാപ്ഡ് വിദേശ താരങ്ങൾ: 69
രാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള വിദേശ താരങ്ങളുടെ കണക്ക്
വിദേശ താരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് (53 താരങ്ങൾ). ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (40), വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് (36), ന്യൂസിലൻഡ് (25), അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ (23), ശ്രീലങ്ക (21), ഇംഗ്ലണ്ട് (16), ബംഗ്ലാദേശ് (12), അയർലൻഡ് (7), സിംബാബ്വെ (6) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം.
അസോസിയേറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യുഎസ്എയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താരങ്ങളുള്ളത് (13 പേർ). യുഎഇ, നേപ്പാൾ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 10 പേർ വീതവും നെതർലൻഡ്സിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരും കാനഡ, ജപ്പാൻ, സ്കോട്ട്ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർ വീതവും പട്ടികയിലുണ്ട്.
ടീമുകളുടെ ബജറ്റും ഒഴിവുകളും
താരങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ ഇതുവരെ 1,004.40 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലേലത്തിനായി 10 ടീമുകളുടെ പക്കലുമായി ആകെ 295.60 കോടി രൂപയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്.
- ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ്: 47.45 കോടി രൂപ (7 ഒഴിവുകൾ - ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബജറ്റ്)
- കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്: 41.65 കോടി രൂപ (8 ഒഴിവുകൾ)
- സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്: 40.15 കോടി രൂപ (7 ഒഴിവുകൾ)
- ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്: 39.50 കോടി രൂപ (9 ഒഴിവുകൾ - ഇതിൽ 4 എണ്ണം വിദേശ താരങ്ങൾ)
- മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്: 30.25 കോടി രൂപ (9 ഒഴിവുകൾ)
- ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്: 28.05 കോടി രൂപ (6 ഒഴിവുകൾ)
- രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: 27.05 കോടി രൂപ (6 ഒഴിവുകൾ)
- പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്: 18.60 കോടി രൂപ (6 ഒഴിവുകൾ)
- റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു: 14.15 കോടി രൂപ (5 ഒഴിവുകൾ - ഇതിൽ 1 വിദേശ താരം)
- ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്: 8.75 കോടി രൂപ (3 ഒഴിവുകൾ - ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബജറ്റ്)
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