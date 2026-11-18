ആകെ 66 ഒഴിവുകൾ, 25 വിദേശ താരങ്ങൾ; ഐപിഎൽ ടീമുകളുടെ ബാക്കി തുകയും സ്ലോട്ടുകളും അറിയാം
ഐപിഎൽ 2027: മിനി ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി 10 ടീമുകളും നിലനിർത്തിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടു; ലഖ്നൗവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക.
Published : November 18, 2026 at 9:53 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഐപിഎൽ മിനി ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി 10 ഫ്രാഞ്ചൈസികളും തങ്ങൾ നിലനിർത്തിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടു. വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ്മ, ശുഭ്മന് ഗിൽ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഋഷഭ് പന്ത്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളെല്ലാം അതത് ടീമുകളിൽ തുടരും.
നിലനിർത്തൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായതോടെ 10 ടീമുകളിലുമായി ആകെ 66 ഒഴിവുകളാണ് (25 വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) ഇനി മിനി ലേലത്തിലൂടെ നികത്താനുള്ളത്. 47.45 കോടി രൂപയുമായി ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സാണ് ഏറ്റവും വലിയ പേഴ്സുമായി ലേലത്തിനെത്തുന്നത്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് (41.65 കോടി), സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് (40.15 കോടി) എന്നിവരാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ.
ഓരോ ടീമും നിലനിർത്തിയ താരങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള തുകയും
- ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്: ക്യാപ്റ്റൻ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, സഞ്ജു സാംസൺ, ശിവം ദുബെ, ലിയാം ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ, നൂർ അഹമ്മദ് തുടങ്ങി 19 താരങ്ങളെ നിലനിർത്തി. 28.05 കോടി രൂപയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. രണ്ട് വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് സ്ലോട്ടുകൾ നികത്താനുണ്ട്.
- റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു: വിരാട് കോലി, രജത് പട്ടീദാർ, ഫിൽ സാൾട്ട്, വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ തുടങ്ങി 20 താരങ്ങളെ നിലനിർത്തി. 14.15 കോടി രൂപ ബാക്കിയുള്ള ആർസിബിക്ക് ഒരു വിദേശ താരം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഒഴിവുകളാണുള്ളത്.
- മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്: രോഹിത് ശർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, തിലക് വർമ്മ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ക്വിന്റണ് ഡി കോക്ക്, ട്രേഡിലൂടെ എത്തിയ അർഷ്ദീപ് സിംഗ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ 16 താരങ്ങളെ നിലനിർത്തി. 32.60 കോടി രൂപയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. രണ്ട് വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് സ്ലോട്ടുകൾ നികത്താനുണ്ട്.
- ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് : ട്രേഡിലൂടെ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ മുൻ നായകൻ ഋഷഭ് പന്ത്, കെ.എൽ. രാഹുൽ, അക്സര് പട്ടേൽ, ഡേവിഡ് മില്ലർ, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ് തുടങ്ങി 17 താരങ്ങളെ നിലനിർത്തി. 39.50 കോടി രൂപ ബാക്കിയുള്ള ഡൽഹിക്ക് നാല് വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് ഒഴിവുകളുണ്ട്.
- ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്: ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗിൽ, ജോസ് ബട്ലർ, സായ് സുദർശൻ, റാഷിദ് ഖാൻ, കാഗിസോ റബാഡ, മുഹമ്മദ് സിറാജ് തുടങ്ങി 22 താരങ്ങളെ നിലനിർത്തി. ഏറ്റവും കുറവ് തുക ബാക്കിയുള്ളത് ഗുജറാത്തിനാണ് (8.75 കോടി രൂപ). രണ്ട് വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഒഴിവുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി നികത്താനുള്ളത്.
- കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്: റിങ്കു സിംഗ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, സുനിൽ നരെയ്ൻ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ഫിൻ അലൻ, ഹർഷിത് റാണ തുടങ്ങി 17 താരങ്ങളെ നിലനിർത്തി. 41.65 കോടി രൂപ ബാക്കിയുള്ള കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് മൂന്ന് വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ഒഴിവുകളുണ്ട്.
- ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ്: നിക്കോളാസ് പൂരൻ, എയ്ഡൻ മാർക്രം, മിച്ചൽ മാർഷ്, സാം കറൻ, മായങ്ക് യാദവ്, ട്രേഡിലൂടെ എത്തിയ കുൽദീപ് യാദവ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ 19 താരങ്ങളെ നിലനിർത്തി. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയായ 47.45 കോടി രൂപ ബാക്കിയുള്ള ലഖ്നൗവിന് മൂന്ന് വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് ഒഴിവുകൾ നികത്താനുണ്ട്.
- പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്: ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ, മുംബൈയിൽ നിന്ന് ട്രേഡിലൂടെ എത്തിയ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹൽ, മലയാളി താരം വിഷ്ണു വിനോദ് തുടങ്ങി 19 താരങ്ങളെ നിലനിർത്തി. 18.60 കോടി രൂപ ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചാബിന് രണ്ട് വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് ഒഴിവുകളുണ്ട്.
- രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, റിയാൻ പരാഗ്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ധ്രുവ് ജുറേൽ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, മുഹമ്മദ് ഷമി, രവി ബിഷ്ണോയ് തുടങ്ങി 20 താരങ്ങളെ നിലനിർത്തി. 27.05 കോടി രൂപ ബാക്കിയുള്ള രാജസ്ഥാന് മൂന്ന് വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് ഒഴിവുകൾ നികത്താനുണ്ട്.
- സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്: ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ട്രേഡിലൂടെ എത്തിയ ടി. നടരാജൻ, ഖലീൽ അഹമ്മദ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ 19 താരങ്ങളെ നിലനിർത്തി. 40.15 കോടി രൂപ ബാക്കിയുള്ള ഹൈദരാബാദിന് മൂന്ന് വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് ഒഴിവുകളാണുള്ളത്.
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