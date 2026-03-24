പരിശീലനത്തിനില്ല, ബസ്സില്‍ ചിത്രമില്ല; ഒടുവിൽ യാഷ് ദയാലിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി

യാഷ് ദയാൽ ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കും, സ്ഥിരീകരണവുമായി മോ ബോബറ്റ്.

Yash Dayal
Yash Dayal (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 24, 2026 at 3:13 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്‍റെ 2026 സീസൺ ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിന് കനത്ത പ്രഹരം. ടീമിലെ പ്രധാന ഫാസ്റ്റ് ബൗളറായ യാഷ് ദയാൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഈ വർഷത്തെ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് ഫ്രാഞ്ചൈസി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ടീമിന്‍റെ പരിശീലന സെഷനുകളിൽ യാഷ് ദയാൽ പങ്കെടുക്കാത്തതും, ടീം ബസ്സിലെ പോസ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് താരത്തിന്‍റെ ചിത്രം ഒഴിവാക്കിയതും ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. താരം എവിടെയാണെന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായതോടെയാണ് ആർസിബി ക്രിക്കറ്റ് ഡയറക്ടർ മോ ബോബറ്റ് വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയത്.

യാഷ് ദയാൽ ഇത്തവണ ടീമിനൊപ്പം ചേരില്ലെന്ന് ബോബറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. "യാഷ് നിലവിൽ ചില വ്യക്തിപരമായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആർസിബി മാനേജ്‌മെന്‍റ് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. താരങ്ങളെ നിലനിർത്താനോ റിലീസ് ചെയ്യാനോ അവസരമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നിലനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ പിന്തുണയുടെ ഭാഗമായാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ടീമിന്‍റെ കരാറിലുണ്ട്, വരും ദിവസങ്ങളിലും അത് തുടരും," ബോബറ്റ് പറഞ്ഞു.

താരവുമായി താൻ നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയും സംസാരിച്ചിരുന്നതായും ബോബറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ടീമിനൊപ്പം ചേരാതിരിക്കുന്നതാണ് താരത്തിനും ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കും ഉചിതമെന്ന് മാനേജ്‌മെന്‍റ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രയാസകരമായ ഘട്ടത്തിൽ യാഷിനൊപ്പം ടീം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അടുത്തിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറായ ശ്വേത പുന്ദിറിനെ യാഷ് ദയാൽ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ താരം വലിയ നിയമകുരുക്കുകളിലും വിവാദങ്ങളിലും അകപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ താരത്തിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 2025 ജൂലൈയിൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ഒരു യുവതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തെന്ന പരാതിയിലാണ് വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം. പിന്നീട് ജയ്പൂരിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസും താരത്തിനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ നിയമനടപടികളാണ് താരത്തിന്‍റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിന് ഇപ്പോൾ തടസ്സമായിരിക്കുന്നത്.

മാർച്ച് 28ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിന് എതിരെയാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആർസിബിയുടെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരം.

