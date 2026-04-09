ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ ഇന്ന് കണക്കുതീർക്കൽ; പന്തിന്റെ ലഖ്നൗ പടയെ വിറപ്പിക്കാൻ രഹാനെയും സംഘവും
കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് - ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് പോരാട്ടം, ഇരു ടീമുകളുടെയും സ്ക്വാഡ് വിവരങ്ങൾ അറിയാം.
Published : April 9, 2026 at 10:37 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ മൂന്ന് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ഇന്ന് ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെ നേരിടും. കൊൽക്കത്തയിലെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.
സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളാണ് കെകെആർ നേരിടുന്നത്. വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനോട് ആറ് വിക്കറ്റിന് തോറ്റ അവർ, സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഹൈദരാബാദിനോട് 65 റൺസിന്റെ കനത്ത പരാജയവും ഏറ്റുവാങ്ങി. പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ നിലവിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ടീമിനുള്ളത്. നിർണ്ണായകമായ ഈ മത്സരത്തിൽ ടീമിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ലഖ്നൗ
മറുഭാഗത്ത്, കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ജയിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് എത്തുന്നത്. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 142 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പ്രതിരോധിച്ച ലഖ്നൗ, ഡൽഹിയെ 26/4 എന്ന നിലയിൽ തളച്ചിരുന്നെങ്കിലും സമീർ റിസ്വിയുടെ പോരാട്ടം അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി. എന്നാൽ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദിനെതിരെ മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനത്തിലൂടെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വിജയം നേടി അവർ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു.
മുഖാമുഖം കണക്കുകൾ
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ലഖ്നൗവിനാണ് കെകെആറിന് മേൽ ആധിപത്യം. ഇതുവരെ ഏറ്റുമുട്ടിയ ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നാലിലും ലഖ്നൗ ആണ് വിജയിച്ചത്. 2022-ൽ പൂനെയിൽ നടന്ന ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ 75 റൺസിനായിരുന്നു ടീമിന്റെ വിജയം.
കാമറൂൺ ഗ്രീൻ ബൗളിംഗിലേക്ക്?
ഈ മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാർത്ത കെകെആർ താരം കാമറൂൺ ഗ്രീൻ ബൗളിംഗിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു എന്നതാണ്. ഐപിഎൽ ലേലത്തിൽ 25.20 കോടി രൂപയ്ക്ക് കെകെആർ സ്വന്തമാക്കിയ ഗ്രീൻ, പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് ഇതുവരെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്ററായിട്ടാണ് കളിച്ചിരുന്നത്. താരത്തിന്റെ പുറംഭാഗത്തേറ്റ പരിക്ക് ഭേദമായതായും ബൗളിംഗ് പുനരാരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയും ഇഎസ്പിഎൻ ക്രിക് ഇൻഫോയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഗ്രീൻ ബൗളിംഗിലേക്ക് കൂടി തിരിച്ചെത്തുന്നത് കെകെആറിന് വലിയ കരുത്താകും.
മത്സര വിവരങ്ങൾ:
- ദിവസം: വ്യാഴാഴ്ച, ഏപ്രിൽ 9
- സമയം: രാത്രി 7:30
- വേദി: ഈഡൻ ഗാർഡൻസ്, കൊൽക്കത്ത
- തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിലും ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.
ഇരു ടീമുകളുടെയും സ്ക്വാഡ് ഇതാ:
കൊൽക്കത്ത: അജിങ്ക്യ രഹാനെ (ക്യാപ്റ്റൻ), റിങ്കു സിംഗ്, അംഗ്രിഷ് രഘുവംശി, മനീഷ് പാണ്ഡെ, റോവ്മാൻ പവൽ, സുനിൽ നരെയ്ൻ, രമൺദീപ് സിംഗ്, അനുകൂൽ റോയ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, വൈഭവ് അറോറ, ഉമ്രാൻ മാലിക്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, ഫിൻ അല്ലൻ, മതീഷ പതിരണ, തേജസ്വി സിംഗ്, കാർത്തിക് ത്യാഗി, പ്രശാന്ത് സോളങ്കി, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, ടിം സീഫെർട്ട്, സാർത്ഥക് രഞ്ജൻ, ദക്ഷ് കമ്ര, റച്ചിൻ രവീന്ദ്ര, ബ്ലെസ്സിംഗ് മുസറബാനി, സൗരഭ് ദുബെ, നവ്ദീപ് സൈനി.
ലഖ്നൗ: ഋഷഭ് പന്ത് (ക്യാപ്റ്റൻ), മിച്ചൽ മാർഷ്, എയ്ഡൻ മാർക്രം, ഹിമ്മത് സിംഗ്, മാത്യു ബ്രീറ്റ്സ്കെ, മുകുൾ ചൗധരി, അക്ഷത് രഘുവംശി, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, നിക്കോളാസ് പൂരൻ, അബ്ദുൾ സമദ്, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, അർഷിൻ കുൽക്കർണി, ആയുഷ് ബദോനി, മുഹമ്മദ് ഷമി, ആവേശ് ഖാൻ, എം. സിദ്ധാർത്ഥ്, ദിഗ്വേഷ് സിംഗ്, ആകാശ് സിംഗ്, പ്രിൻസ് യാദവ്, അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, ആൻറിച്ച് നോർക്കിയ, നമൻ തിവാരി, മായങ്ക് യാദവ്, മൊഹ്സിൻ ഖാൻ.
Also Read: പത്തുപേരുമായി പൊരുതിയിട്ടും രക്ഷയില്ല; ബാഴ്സയെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ വീഴ്ത്തി അത്ലറ്റിക്കോ