അവസാന ഓവറുകളിൽ ഇവരെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളും! ഐപിഎല്ലിൽ തീപാറിക്കാൻ വരുന്ന 5 'മരണമാസ്സുകാർ'

ഐപിഎൽ 2026-ൽ മത്സരഗതി മാറ്റാൻ പോകുന്ന 5 ഡെത്ത് ഓവർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഇതാ
Published : March 23, 2026 at 2:50 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ 2026 സീസൺ ആവേശകരമായ പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മത്സരത്തിന്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്ന 'ഡെത്ത് ഓവറുകളിലേക്കാണ്' (16 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ഓവറുകൾ).
സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളിൽ കൃത്യതയാർന്ന യോർക്കറുകളും വൈവിധ്യമാർന്ന സ്ലോ ബോളുകളും എറിഞ്ഞ് റൺറേറ്റ് പിടിച്ചുനിർത്താൻ ശേഷിയുള്ള പേസ് ബൗളർമാരാണ് ഏതൊരു ടീമിന്റേയും നട്ടെല്ല്. 2025-26 ലേലത്തിന് ശേഷം ടീമുകളുടെ കരുത്ത് മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ സീസണിൽ ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ നിർണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പോകുന്ന അഞ്ച് പേസ് ബൗളർമാരെ പരിചയപ്പെടാം.
1. ജസ്പ്രീത് ബുംറ (മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്)
ടി20 ക്രിക്കറ്റിലെ ഡെത്ത് ഓവർ ബൗളിംഗിന്റെ 'ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന താരമാണ് ജസ്പ്രീത് ബുംറ. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ കുന്തമുനയായ ബുംറയെ ടീം ഇത്തവണയും നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഐപിഎൽ കരിയറിലെ ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ മാത്രം 550-ലധികം പന്തുകൾ എറിഞ്ഞ ബുംറ വെറും 531 റൺസ് മാത്രമാണ് വിട്ടുനൽകിയത് (ഏകദേശം 5.75 ഇക്കോണമി). ലേസർ ഗൈഡഡ് യോർക്കറുകളും വായുവിൽ ദിശ മാറുന്ന സ്ലോ ബോളുകളും എറിയുന്ന ബുംറയെ നേരിടുക എന്നത് ഏതൊരു ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്കും അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിനൊപ്പം ചേർന്ന് മുംബൈയുടെ സ്റ്റാർ ബൗളിംഗ് നിരയിൽ ബുംറ 2026-ലും എതിരാളികളെ വിറപ്പിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.
2. അർഷ്ദീപ് സിംഗ് (പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്)
2022 മുതൽ ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഓപ്പറേറ്ററായി പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന്റെ ഇടങ്കയ്യൻ പേസർ അർഷ്ദീപ് സിംഗ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ സീസണിലെ ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ വെറും 5.66 ഇക്കോണമി നിലനിർത്തിയ താരം, അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരങ്ങളിലും 6.7 എന്ന മികച്ച ഇക്കോണമി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. കൃത്യതയാർന്ന യോർക്കറുകളും ബുദ്ധിപരമായ വേരിയേഷനുകളുമാണ് താരത്തിന്റെ കരുത്ത്. ലോക്കി ഫെർഗൂസനെപ്പോലെയുള്ള വിദേശ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം പഞ്ചാബ് പേസ് നിരയെ നയിക്കുന്നത് അർഷ്ദീപായിരിക്കും. പുതിയ പന്തിൽ സ്വിംഗ് കണ്ടെത്താനും അവസാന ഓവറുകളിൽ റൺസ് നിയന്ത്രിക്കാനും താരത്തിന്റെ കഴിവ് പഞ്ചാബിന് അനിവാര്യമാണ്.
3. സന്ദീപ് ശർമ്മ (രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്)
അനുഭവസമ്പത്തും നിയന്ത്രണവും കൈമുതലായുള്ള സന്ദീപ് ശർമ്മ ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള താരമാണ്. പവർപ്ലേയിലും ഡെത്ത് ഓവറുകളിലും ഒരുപോലെ പന്തെറിയുന്ന സന്ദീപ്, തന്റെ ഓഫ് കട്ടറുകളിലൂടെ ബാറ്റിംഗ് കൂട്ടുകെട്ടുകൾ തകർക്കുന്നതിൽ മിടുക്കനാണ്. ഐപിഎല്ലിൽ 100-ലധികം വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള സന്ദീപിനെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഇത്തവണയും തങ്ങളുടെ നിരയിൽ നിലനിർത്തി. ജോഫ്ര ആർച്ചർ, തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ എന്നിവർക്കൊപ്പം സന്ദീപ് ശർമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം രാജസ്ഥാൻ ബൗളിംഗ് നിരയ്ക്ക് വലിയ കരുത്ത് നൽകുന്നു.
4. നഥാൻ എല്ലിസ് (ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്)
നക്കിൾ ബോളുകൾ കൊണ്ടും ചടുലമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ ബാറ്റർമാരെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് നഥാൻ എല്ലിസ്. ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിലും ഐപിഎല്ലിലും മികച്ച റെക്കോർഡുകളുള്ള എല്ലിസിനെ നാല് സീസണുകൾക്ക് ശേഷം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് (2026 ലേലത്തിന് മുൻപ് നിലനിർത്തി). മുൻ സീസണുകളിൽ 30 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതടക്കമുള്ള മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്. മുകേഷ് ചൗധരി, ഖലീൽ അഹമ്മദ് എന്നിവർക്കൊപ്പം സിഎസ്കെയുടെ വേരിയേഷനുള്ള ബൗളിംഗ് നിരയിൽ എല്ലിസ് നിർണ്ണായക ഘടകമാകും.
5. ആഖിബ് നബി (ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്)
ഈ സീസണിലെ ലേലത്തിൽ 8.4 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് സ്വന്തമാക്കിയ ആഖിബ് നബിയാണ് ഈ പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ പുതിയ മുഖം. ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ഈ വലംകയ്യൻ പേസർ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലെ 7 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 15 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി മികച്ച ഫോമിലാണ് (ഇക്കോണമി 8-ൽ താഴെ). കഴിഞ്ഞ രഞ്ജി ട്രോഫി സീസണിൽ 55 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ താരം സ്വിംഗിലും റിസ്റ്റ് പൊസിഷനിലും വലിയ നിയന്ത്രണമുള്ള ബൗളറാണ്. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ടി നടരാജൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ ഡെത്ത് ഓവർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി ആഖിബ് നബി ഇത്തവണ ഐപിഎൽ അരങ്ങുതകർക്കും.
