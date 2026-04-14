ചെപ്പോക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു: കെകെആറിനെതിരെ ഇന്ന് 'തല' ഇറങ്ങുമോ? ആരാധകർ ആകാംക്ഷയിൽ
നെറ്റ്സിൽ ബാറ്റിംഗ് പരിശീലനം നടത്തി ധോണി; ആരാധകരിൽ നേരിയ പ്രതീക്ഷ
Published : April 14, 2026 at 2:50 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ് പുതുവർഷത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇന്ന് ചെപ്പോക്കിലെ എം.എ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കാണ്. ഐപിഎല്ലിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ നേരിടുമ്പോൾ, ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഒരേയൊരു കാര്യത്തിനാണ് - എം.എസ്. ധോണി ഇന്ന് കളിക്കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമോ?
പരിക്കും അനിശ്ചിതത്വവും
സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് 44കാരനായ ധോണിക്ക് കാലിന്റെ പേശിക്കേറ്റ പരിക്ക് കാരണം രണ്ടാഴ്ചത്തെ വിശ്രമം അനുവദിച്ചത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ചെന്നൈയുടെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ ധോണിക്ക് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് സിഎസ്കെ തോൽവികളുടെ പരമ്പര അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും, ടീമിനുള്ളിലെ കൃത്യമായ വിന്നിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഏപ്രിൽ 14-ന് ധോണി തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ടീം ക്യാമ്പിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ അല്പം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
Top 5 Wicketkeepers with Most Dismissals in #IPL (Overall):— mufdal vuhra 🧢 (@viratkohli80004) April 14, 2026
1) MS Dhoni: 201*
2) Dinesh Karthik: 174
3) Wriddhiman Saha: 114
4) Rishabh Pant: 105*
5) Robin Uthappa: 90#rcbforever pic.twitter.com/CJ1bUnaAgp
പരിശീലനത്തിലെ സൂചനകൾ
തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ചെപ്പോക്കിൽ നടന്ന പരിശീലന സെഷനിൽ ധോണി പങ്കെടുത്തെങ്കിലും കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. നെറ്റ്സിൽ ബാറ്റിംഗ് പരിശീലനം നടത്തിയ അദ്ദേഹം വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് ഗ്ലൗസ് ധരിക്കാനോ വിക്കറ്റിന് പിന്നിലെ വേഗത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനോ തയ്യാറായില്ല. പരിക്കിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തനാകാത്തതിനാലാണ് ഇതെന്നാണ് സൂചന. ധോണിയുടെ അഭാവത്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി എത്തിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഡൽഹിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറിയുമായി സഞ്ജു ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് സിഎസ്കെക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.
'ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ' ആയി ധോണി എത്തുമോ?
പൂർണ്ണ കായികക്ഷമത കൈവരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ധോണിയെ 'ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായി' ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്. മുൻ ന്യൂസിലൻഡ് താരം മിച്ചൽ മക്ലീനാഗൻ ഈ ആശയത്തെ പിന്തുണച്ചു. "ധോണിക്ക് ഓടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായി വന്ന് കുറച്ച് പന്തുകളിൽ സിക്സറുകളും ഫോറുകളും അടിച്ച് മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് ടീമിന്റെ ലോവർ മിഡിൽ ഓർഡറിന് വലിയ കരുത്താകും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
MS Dhoni is likely to miss the IPL 2026 match against Kolkata Knight Riders. He had only a short practice session on Monday in Chennai and faced just a few throwdowns from the CSK support staff. pic.twitter.com/8fFf1sTnL4— piyush (@piiyush_18) April 14, 2026
എന്നാൽ, ധോണി ഒരു ബാറ്റര് എന്നതിലുപരി വിക്കറ്റിന് പിന്നിൽ നിന്ന് ബൗളർമാരെ നയിക്കുന്ന തന്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ആകാശ് ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ധോണിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി മികവും ഉപദേശങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ടീമിന് ഗുണകരമാകില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. ധോണിയുടെ അഭാവത്തിൽ ശിവം ദുബെ, ജാമി ഓവർട്ടൺ എന്നിവരാണ് ഫിനിഷർമാരുടെ റോളിൽ കളിക്കുന്നത്. എങ്കിലും, ഇന്ന് ചെപ്പോക്കിലെ ഗാലറികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ ധോണി മൈതാനത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്ന ആ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ്.
