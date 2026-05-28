എലിമിനേറ്ററിൽ ഹൈദരാബാദിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്
ഐപിഎല്ലിലെ അതിവേഗ സെഞ്ചുറിയെന്ന റെക്കോഡിന് തൊട്ടരികിലെത്തിയെങ്കിലും വൈഭവിന് ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കാനായില്ല
Published : May 28, 2026 at 7:06 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ എലിമിനേറ്ററിൽ കരുത്തരായസൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ 47 റൺസിന് തകർത്ത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 243 എന്ന വമ്പൻ സ്കോർ ഉയർത്തിയിരുന്നു. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദ് 19.2 ഓവറിൽ 196 റൺസിന് പുറത്തായി.
വമ്പൻ സ്കോർ തേടിയിറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദ്ബാറ്റിങ്ങിന്റെ നട്ടെല്ല് ഓടിച്ചത് ജോഫ്ര ആർച്ചർആയിരുന്നു. അഭിഷേക് ശർമ്മ പൂജ്യത്തിനും ട്രാവിസ് ഹെഡ് 17 റണ്സെടുത്തതുംപുറത്തയപ്പോൾ വെറും 11 പന്തിൽ 33 റൺസ്നേടിയ ഇഷാൻ കിഷന്റെ പോരാട്ടവും അധികംനീണ്ടു നിന്നില്ല. മധ്യനിരയിൽ നിതീഷ് റെഡ്ഡി38 റൺസും സാലിൽ അറോറ 35 റൺസും നേടി പോരാട്ടം തുടർന്നെങ്കിലും ആവശ്യമായ റൺറേറ്റ് ഉയർന്നതോടെ ടീം സമ്മർദ്ദത്തിലായി. ആർച്ചറിനെ കൂടാതെ രണ്ടു വിക്കറ്റുകൾവീതമെടുത്ത നാന്ദ്രെ ബർഗർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, സുശാന്ത് മിശ്ര എന്നിവരും രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി തിളങ്ങി.
നേരത്തെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാനെ 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 243 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിൽ എത്തിച്ചത് 29 പന്തിൽ 97 റൺസ് നേടിയ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും21 പന്തിൽ 50 റൺസ് നേടിയ ധ്രുവ് ജുറേലുംചേർന്നാണ്.
ഒരു പന്തിനരികെ റെക്കോർഡ് നഷ്ടമായി വൈഭവ്
ഐപിഎല്ലിൽ തകർപ്പൻ ഫോം തുടർന്ന് കൗമാരതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരായ എലിമിനേറ്റർ മത്സരത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് അർധസെഞ്ചുറി കുറിച്ചാണ് വൈഭവ് മടങ്ങിയത്. 29 പന്തിൽ നിന്ന് താരം 97 റൺസെടുത്തു. ഐപിഎല്ലിലെ അതിവേഗ സെഞ്ചുറിയെന്ന റെക്കോഡിന് തൊട്ടരികിലെത്തിയെങ്കിലും ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കാനായില്ല. സെഞ്ചറിക്ക് വെറും മൂന്നു റൺസകലെയാണ് പതിനഞ്ചുകാരനായ താരം വീണത്. പുറത്തായ 29–ാം പന്തിൽ സെഞ്ചറി തികയ്ക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഐപിഎലിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചറിയാകുമായിരുന്നു. 2013ൽ 30 പന്തിൽ സെഞ്ചറി നേടിയ ക്രിസ് ഗെയ്ലിന്റെ പേരിലാണ് നിലവിൽ റെക്കോർഡ്.
എന്നാൽ മത്സരത്തിനിടെ, ക്രിസ് ഗെയ്ലിന്റെ മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് വൈഭവ് മറികടന്നു. ഒരു ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സർ എന്ന നേട്ടത്തിലാണ് ‘യൂണിവേഴ്സൽ ബോസി’നെ മറികടന്ന് വൈഭവ് ‘ബേബി ബോസ്’ ആയത്. മത്സരത്തിൽ 12 സിക്സർ പറത്തിയ വൈഭവ് സീസണിലാകെ നേടിയത് 65 സിക്സറുകൾ. 2012 സീസണിൽ 59 സിക്സ് നേടിയ ക്രിസ് ഗെയ്ലിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇതോടെ പഴങ്കഥയായി. 2019ൽ 52 സിക്സ് നേടിയ ആന്ദ്രെ റസ്സലാണ് മൂന്നാമത്.