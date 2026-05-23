സിക്സറുകളുടെ പൂരം; ബംഗളൂരുവിനെതിരെ ഹൈദരാബാദിന് 55 റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ ജയം!
തോറ്റെങ്കിലും ആർസിബി ഒന്നാമത്; പ്ലേഓഫിന് മുൻപ് കരുത്തുകാട്ടി ഹൈദരാബാദ്.
Published : May 23, 2026 at 7:14 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ പ്ലേഓഫിന് മുന്നോടിയായുള്ള ക്ലാസിക് പോരാട്ടത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരുവിനെ 55 റൺസിന് തകർത്ത് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് കരുത്ത് കാട്ടി. രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഹൈദരാബാദ് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 255 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ആർസിബിക്ക് നിശ്ചിത ഓവറിൽ 200 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. തോറ്റെങ്കിലും ആർസിബി പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തോടെ ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.
ഹൈദരാബാദിന്റെ താണ്ഡവം
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദിനായി ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മയാണ് വെടിക്കെട്ടിന് തിരികൊളുത്തിയത്. വെറും 22 പന്തിൽ നിന്ന് സിക്സറുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ താരം 56 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. ട്രെവിസ് ഹെഡ് നൽകിയ തുടക്കത്തിന് പിന്നാലെ ഇഷാൻ കിഷൻ ആർസിബി ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കി. 46 പന്തിൽ 79 റൺസ് നേടിയ ഇഷാന്റെ പ്രകടനം ഹൈദരാബാദിന് കരുത്തായി. പിന്നാലെയെത്തിയ ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ (24 പന്തിൽ 51), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി (12 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 29) എന്നിവരും തകർത്തടിച്ചതോടെ ഹൈദരാബാദ് സ്കോർ 255-ൽ എത്തി. ആർസിബി ബൗളർമാരിൽ റാസിഖ് സലാം രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയെങ്കിലും മറ്റെല്ലാവരും ഓവറിൽ 12-ലധികം റൺസ് വഴങ്ങി.
#SRH won the match, but RCB won the Race to Top 2! ✌️#RCB finish the league stage as table-toppers 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) May 22, 2026
1. RCB ✅
2. GT ✅
3. SRH ✅
ആർസിബിയുടെ മറുപടി
കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് വീശിയ ആർസിബിക്ക് വേണ്ടി വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ തകർപ്പൻ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. 19 പന്തിൽ 44 റൺസ് നേടി അയ്യർ പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും വിരാട് കോഹ്ലി, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ എന്നിവർക്കൊപ്പം അയ്യരും അടുത്തടുത്ത ഓവറുകളിൽ പുറത്തായത് ആർസിബിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. മധ്യനിരയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ രജത് പട്ടിദാർ (56), ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ (പുറത്താകാതെ 41) എന്നിവർ പോരാടിയെങ്കിലും റൺ റേറ്റ് ഉയർത്താനായില്ല. ഹൈദരാബാദിനായി യുവ പേസർ ഇഷാൻ മലിംഗ 33 റൺസിന് രണ്ട് വിക്കറ്റും സക്കീബ് ഹുസൈൻ, ട്രെവിസ് ഹെഡ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.
പ്ലേഓഫ് ആവേശം
ഈ തോൽവി ആർസിബിയുടെ പ്ലേഓഫ് സാധ്യതകളെ ബാധിക്കില്ല. അവർ ധർമ്മശാലയിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ നേരിടും. എന്നാൽ എലിമിനേറ്ററിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നേടിയ ഈ തകർപ്പൻ വിജയം ഹൈദരാബാദിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വാനോളമുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്ന ഹൈദരാബാദ് ബാറ്റിംഗ് നിര മറ്റ് ടീമുകൾക്ക് കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകുന്നത്.
