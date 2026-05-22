ETV Bharat / sports

ആർസിബിയെ വീഴ്ത്തി 'ടോപ്പ് 2'ൽ കയറാൻ ഹൈദരാബാദ്; സമവാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ!

ചരിത്രം ഹൈദരാബാദിനൊപ്പം; പക്ഷേ ഫോമിൽ ബെംഗളൂരു മുന്നിൽ; ഇന്നത്തെ ഐപിഎൽ അങ്കം പ്രവചനാതീതം!

SRH VS RCB
SRH VS RCB (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ലീഗ് ഘട്ട മത്സരത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ ബെംഗളൂരു സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും. ഇരു ടീമുകളും ഇതിനകം തന്നെ പ്ലേ-ഓഫ് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 9 വിജയങ്ങളോടെ 18 പോയിന്‍റുമായി ആർസിബി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ്. മറുവശത്ത്, 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 16 പോയിന്‍റുള്ള ഹൈദരാബാദ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. പോയിന്‍റ് ടേബിളിൽ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ് ഹൈദരാബാദിന് ഇന്നുള്ളത്.

ഈ സീസണിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള ആർസിബിയുടെ നെറ്റ് റൺറേറ്റ് +1.065 ആണ്. 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 542 റൺസ് നേടിയ വിരാട് കോലിയാണ് അവരുടെ പ്രധാന കരുത്ത് (ആവറേജ്: 54.20, സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്: 164.74). ബൗളിംഗിൽ 24 വിക്കറ്റുകളുമായി ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ടൂർണമെന്‍റില്‍ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു.

മറുവശത്ത് ഹൈദരാബാദ് കളിച്ച 13 മത്സരങ്ങളിൽ എട്ടെണ്ണത്തിൽ വിജയിച്ചു. 155.90 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 555 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസനാണ് അവരുടെ ബാറ്റിംഗ് നട്ടെല്ല്. 17 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഇഷാൻ മലിംഗയാണ് അവരുടെ പ്രധാന വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരൻ.

ഹൈദരാബാദിന് എങ്ങനെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താം?

ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് ആർസിബിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ അവർക്ക് 18 പോയിന്‍റാകും. ഇതോടെ ആർസിബി, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ഹൈദരാബാദും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമെത്തും. തുടർന്ന് നെറ്റ് റൺറേറ്റ് (NRR) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരെ തീരുമാനിക്കുക.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌താല്‍: ഏകദേശം 83 മുതൽ 89 റൺസിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കണം (കൃത്യമായ മാർജിൻ അവർ നേടുന്ന ടോട്ടൽ സ്കോറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും).

രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്താൽ: 100-162 റൺസാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അത് 11.1 ഓവറിനുള്ളിൽ മറികടക്കണം. ലക്ഷ്യം 163-300 റൺസാണെങ്കിൽ 11 ഓവറിനുള്ളിൽ കളി ജയിക്കണം.

നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം

ഐപിഎല്ലിൽ ഇതുവരെ ഇരുടീമുകളും 26 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 14-12 എന്ന കണക്കിൽ ഹൈദരാബാദിനാണ് മേൽക്കൈ. സ്വന്തം തട്ടകമായ ഹൈദരാബാദിൽ കളിച്ച 9 മത്സരങ്ങളിൽ ആറെണ്ണത്തിലും വിജയിച്ച ചരിത്രവും സൺറൈസേഴ്‌സിനു അനുകൂലമാണ്.

സ്ക്വാഡുകൾ

എസ്ആർഎച്ച്: അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ, സലിൽ അറോറ, സ്മരൺ രവിചന്ദ്രൻ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, പാറ്റ് കമ്മിൻസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ശിവാംഗ് കുമാർ, ഇഷാൻ മലിംഗ, സാക്കിബ് ഹുസൈൻ, പ്രഫുൽ ഹിംഗെ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ലിയാം ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ, അനികേത് വർമ്മ, ഹർഷ് ദുബെ, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ജയദേവ് ഉനദ്കട്ട്, കാമിന്ദു മെൻഡിസ്, സീഷൻ അൻസാരി, ജെറാൾഡ് കോട്സി, ദിൽഷൻ മധുശങ്ക, ക്രെയിൻസ് ഫുലേത്ര, ഓംകാർ തർമാലെ, ആർ.എസ്. അംബരീഷ്, അമിത് കുമാർ.

ആർസിബി: ജേക്കബ് ബെഥേൽ, വിരാട് കോഹ്‌ലി, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ, രജത് പാട്ടിദാർ (ക്യാപ്റ്റൻ), ജിതേഷ് ശർമ്മ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ടിം ഡേവിഡ്, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്, ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, സുയാഷ് ശർമ്മ, റാസിഖ് സലാം ദാർ, ജോർദാൻ കോക്സ്, അഭിനന്ദൻ സിംഗ്, സ്വപ്നിൽ സിംഗ്, കനിഷ്ക് ചൗഹാൻ, ഫിലിപ്പ് സാൾട്ട്, വിക്കി ഓസ്ത്വാൾ, വിഹാൻ മൽഹോത്ര, മങ്കേഷ് യാദവ്, സാത്വിക് ദേസ്വാൾ, റിച്ചാർഡ് ഗ്ലീസൺ, ജേക്കബ് ഡഫി.

Also Read: തുടരടിയേറ്റ് ചെന്നൈ; പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ഋതുരാജിന് 24 ലക്ഷം രൂപ പിഴ!

TAGGED:

RCB VS SRH
IPL 2026
SUNRISERS HYDERABAD
RCB
SRH VS RCB HEAD TO HEAD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.