'ബൗളിംഗ് മോശമെന്ന് പറയരുത്, പണി കിട്ടിയത് ബാറ്റിംഗിലാണ്'; വിമർശകർക്ക് മറുപടിയുമായി ക്ലാസൻ
എസ്ആർഎച്ച് ബൗളിംഗ് 'ദുർബലമെന്ന്' വിളിക്കരുത്, ബാറ്റർമാർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ
Published : April 7, 2026 at 4:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ 2026 സീസണിലെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ബാറ്റിംഗ് നിരയുള്ള ടീമുകളിലൊന്നായിട്ടും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന് പ്രതീക്ഷിച്ച തുടക്കമല്ല ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടിലും പരാജയപ്പെട്ട ടീമിന് ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ആവശ്യമാണ്. ഹൈദരാബാദ് നിരയിലെ പരിചയസമ്പത്തില്ലാത്ത ബൗളിംഗ് യൂണിറ്റാണ് പരാജയങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുമ്പോഴും, ബാറ്റർമാരെയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുകയാണ് ടീമിലെ വെടിക്കെട്ട് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട സ്കോറിനേക്കാൾ ഏകദേശം 40 റൺസോളം കുറവാണ് ബാറ്റർമാർ നേടിയതെന്ന് ക്ലാസൻ വ്യക്തമാക്കി. നായകൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഇതുവരെ കായികക്ഷമത കൈവരിക്കാത്തതും ബ്രൈഡൻ കാർസിന് കൈയ്യിൽ പരിക്കേറ്റതും ടീമിന് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ പരിചയസമ്പത്തില്ലാത്ത ചില യുവ ബൗളർമാരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും, തോൽവിക്ക് ബൗളിംഗ് നിരയെ മാത്രം ക്ലാസൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
ക്ലാസന്റെ വാക്കുകൾ
"കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലായി ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 40 റൺസോളം ബാറ്റിംഗിൽ പാഴാക്കി. ബാറ്റർമാർക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. പാറ്റ് കമ്മിൻസിനെപ്പോലൊരു താരത്തിന്റെ അഭാവം ഏതൊരു ഫോർമാറ്റിലും വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ബ്രൈഡൻ കാർസിന് പരിക്കേറ്റതും ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതികളെ ബാധിച്ചു. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പേസ് വിഭാഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാക്കി സംഘം ഏറെ പരിചയസമ്പന്നരാണ്.
ഞങ്ങൾ പതറിയ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും വിക്കറ്റുകൾ ബാറ്റിംഗിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല,ജിയോസ്റ്റാർ പ്രസ് റൂമിൽ സംസാരിക്കവെ ക്ലാസൻ പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 12 മുതൽ 18 വരെ നടക്കുന്ന ടാറ്റ ഐപിഎൽ 2026 'റൈവൽറി വീക്കിന്' മുന്നോടിയായാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.
220-230 റൺസ് ലക്ഷ്യം
ടീമിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും താരം വിശദീകരിച്ചു: "എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും സ്കോർ ബോർഡിൽ 220-230 റൺസ് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ബാറ്റിംഗ് നിരയുടെ ജോലി. അതിനുശേഷമാണ് ബൗളർമാരുടെ പങ്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈദരാബാദിന്റെ ബൗളിംഗ് നിര ദുർബലമാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ബൗളർമാർ സമ്മർദ്ദത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ തോറ്റ മത്സരങ്ങളിൽ 20 മുതൽ 30 വരെ റൺസ് കുറവാണ് ബാറ്റർമാർ നേടിയത്. എന്നാൽ കെകെആറിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് റൺസ് ബോർഡിലെത്തിച്ചു, അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജോലി. ബൗളർമാർക്ക് സ്കോർ പ്രതിരോധിക്കാൻ കൃത്യമായ അവസരം നൽകാനാണ് ഞങ്ങൾ ടീമിനെ ഇത്തരത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്."
