മുംബൈയെ തകര്ത്ത് ഹൈദരാബാദ്; വാംഖഡെയിൽ 'ഹെഡ്-ക്ലാസൻ' വെടിക്കെട്ട്!
ചരിത്രമെഴുതി സൺറൈസേഴ്സ്, മുംബൈയുടെ റൺമല ക്ലാസനും സംഘവും മറികടന്നത് റെക്കോർഡുകളോടെ!
Published : April 30, 2026 at 9:12 AM IST
മുംബൈ: വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തെ സാക്ഷിയാക്കി സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് കുറിച്ചത് സമാനതകളില്ലാത്ത വിജയം. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഉയർത്തിയ 244 റൺസെന്ന ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യം വെറും 19.2 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഹൈദരാബാദ് മറികടന്നു. വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റൺ ചേസ് എന്ന ഖ്യാതിയോടെയാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ഈ ആറ് വിക്കറ്റ് ജയം.
വെടിക്കെട്ട് തുടക്കവുമായി അഭിഷേകും ഹെഡും
അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയ 244 റൺസ് പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ ഓറഞ്ച് പടയ്ക്കായി ഓപ്പണർമാരായ അഭിഷേക് ശർമ്മയും ട്രാവിസ് ഹെഡും ചേർന്ന് അവിശ്വസനീയമായ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ആദ്യ ഓവർ മുതൽ ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട അഭിഷേക്, പിന്നാലെ ലോകോത്തര ബൗളർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയെയും സിക്സറുകൾ കൊണ്ട് വരവേറ്റു. മറുഭാഗത്ത് ട്രാവിസ് ഹെഡ് ബൗണ്ടറികളുടെ പെരുമഴ തന്നെ തീർത്തു. വെറും 3 ഓവറിൽ സ്കോർ 43-ൽ എത്തിച്ച ഇരുവരും പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 92 റൺസെന്ന റെക്കോർഡ് സ്കോറിലേക്ക് ടീമിനെ നയിച്ചു. ബുംറയുടെ ആദ്യ രണ്ട് ഓവറിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇരുവരും 28 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തു. ഹെഡ് വെറും 20 പന്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അർദ്ധസെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കി.
Orange Army's record show at Wankhede 🧡🔥
Travis Head brought the fireworks, and Heinrich Klaasen seals the deal, SRH script history at Wankhede 💥
ക്ലാസന്റെ കരുത്തിൽ തകർപ്പൻ ഫിനിഷിംഗ്
അഭിഷേക് ശർമ്മയെ (45) പുറത്താക്കി ഗസൻഫറും, ട്രാവിസ് ഹെഡിനെ (76) പുറത്താക്കി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും മുംബൈയ്ക്ക് നേരിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ മൈതാനത്തെത്തിയതോടെ കളി മാറി. ഗസൻഫറിനെ ഒരേ ഓവറിൽ രണ്ട് പടുകൂറ്റൻ സിക്സറുകൾക്ക് പറത്തിയ ക്ലാസൻ, പിന്നാലെ അശ്വനി കുമാറിന്റെ ഓവറിൽ നാല് ബൗണ്ടറികൾ നേടി. 22 പന്തിൽ അർദ്ധസെഞ്ച്വറി തികച്ച ക്ലാസൻ 65 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. അവസാന ഓവറുകളിൽ സലിൽ അറോറ (14*) ക്ലാസന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
റിക്കൽട്ടന്റെ റെക്കോർഡ് സെഞ്ച്വറി പാഴായി
നേരത്തെ ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടി റയാൻ റിക്കൽട്ടൻ അവിസ്മരണീയമായ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. വെറും 44 പന്തിൽ നിന്ന് സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കിയ റിക്കൽട്ടൻ, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സെഞ്ച്വറി എന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി.
വിൽ ജാക്സ് (46), നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (31) എന്നിവർ നൽകിയ പിന്തുണയോടെ മുംബൈ 243 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തി. സൺറൈസേഴ്സ് ബൗളർ ഹർഷ് ദുബെയുടെ ഒരോവറിൽ 22 റൺസാണ് റിക്കൽട്ടൻ അടിച്ചെടുത്തത്. ഈ തോൽവിയോടെ മുംബൈയുടെ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേറ്റപ്പോൾ, പട്ടികയിൽ ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ഹൈദരാബാദ് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു.
