എൻഗിഡിയും നടരാജനും എറിഞ്ഞിട്ടു, റിസ്വി അടിച്ചുതകർത്തു; ലക്നൗവിൽ ഡൽഹിക്ക് അനായാസ ജയം
സീസണിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ഡൽഹിക്ക് വിജയം, ലക്നൗവിനെതിരെ ആറ് വിക്കറ്റ് ജയം
Published : April 2, 2026 at 12:26 AM IST
ലക്നൗ: ഐപിഎൽ 2026 സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ഉജ്ജ്വല തുടക്കം കുറിച്ചു. ലക്നൗവിലെ ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ, സമീർ റിസ്വിയുടെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗും (70*) ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സുമായുള്ള (39*) 119 റൺസിന്റെ അപരാജിത കൂട്ടുകെട്ടുമാണ് ഡൽഹിക്ക് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ലക്നൗവിന്റെ ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച
നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലക്നൗവിനു തുടക്കം മുതലേ പിഴച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്ത് സ്വയം ഓപ്പണറായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് എത്തിയെങ്കിലും ഒരു റണ്ണൗട്ടിലൂടെ ഏഴ് റൺസുമായി പന്ത് പുറത്തായത് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായി. മിച്ചൽ മാർഷിന്റെ ഷോട്ട് മുകേഷ് കുമാറിന്റെ കൈകളിൽ തട്ടി നോൺ-സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിലെ സ്റ്റമ്പിൽ തട്ടിയപ്പോഴാണ് പന്ത് ക്രീസിന് പുറത്തായത്. മുകേഷ് കുമാർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായ സ്പെല്ലിലൂടെ ലക്നൗ ബാറ്റർമാരെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി.
Stubbs & Sameer Rizvi drove DC forward with a solid 119-run stand 💙🔥
മിച്ചൽ മാർഷ് (35), അബ്ദുൾ സമദ് (36) എന്നിവർ പൊരുതിയെങ്കിലും മറ്റാർക്കും കാര്യമായ സംഭാവന നൽകാനായില്ല. എയ്ഡൻ മർക്രമിനെ അക്സർ പട്ടേൽ പുറത്താക്കി. ആയുഷ് ബദോനിയെ ടി. നടരാജനും, നികോളാസ് പൂരനെ ലുങ്കി എൻഗിഡിയുടെ തകർപ്പൻ സ്ലോവർ ബോളും പുറത്താക്കിയതോടെ ലക്നൗ തകർന്നു. അരങ്ങേറ്റ താരം മുകുൾ ചൗധരി 14 റൺസെടുത്തെങ്കിലും കുൽദീപ് യാദവിന്റെ ഗൂഗ്ലിയിൽ വീണു. അവസാന ഓവറുകളിൽ ലക്നൗ നിരയിൽ തകർച്ചയുണ്ടായതോടെ അവർ ചെറിയ സ്കോറിൽ ഒതുങ്ങി. ഡൽഹിക്ക് വേണ്ടി ലുങ്കി എൻഗിഡിയും ടി. നടരാജനും മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ കുൽദീപ് യാദവ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടി.
റിസ്വിയുടെ മാന്ത്രിക ഇന്നിംഗ്സ്
142 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഡൽഹിയുടെ തുടക്കം പാളിയിരുന്നു.ലക്നൗവിന്റെ പേസ് ആക്രമണത്തിന് മുന്നിൽ കെ.എൽ. രാഹുൽ (0) ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഷമിക്ക് വിക്കറ്റ് നൽകി മടങ്ങി. പിന്നാലെ എത്തിയ നിതീഷ് റാണ മോഹ്സിൻ ഖാന്റെ പന്തിൽ കീപ്പർക്ക് ക്യാച്ച് നൽകി പുറത്തായി. പ്രിൻസ് യാദവ് എറിഞ്ഞ പവർപ്ലേയിലെ മനോഹരമായ പന്തിൽ അക്സർ പട്ടേൽ വീണതോടെ ഡൽഹി പ്രതിസന്ധിയിലായി. പതും നിസങ്കയെയും പ്രിൻസ് യാദവ് പുറത്താക്കിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ സമീർ റിസ്വിയും ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സും ചേർന്ന് കളി ഡൽഹിയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് തിരിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ ഒമ്പത് പന്തിൽ റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ വിഷമിച്ച റിസ്വി, പിന്നീട് പക്വതയോടെ കളിച്ചു. ഷഹബാസ് അഹമ്മദിനെയും എയ്ഡൻ മർക്രമിനെയും കടന്നാക്രമിച്ച റിസ്വി, 37 പന്തിൽ തന്റെ അർദ്ധസെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കി. ഷഹബാസ് അഹമ്മദിന്റെ ഒരോവറിൽ മൂന്ന് ബൗണ്ടറികൾ നേടിയതോടെയാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറിയത്.
കരുൺ നായർ, അശുതോഷ് ശർമ്മ എന്നിവരെ മറികടന്ന് തന്നെ ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായി ഇറക്കിയ ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം ശരിയാണെന്ന് റിസ്വി തെളിയിച്ചു. 70 റൺസുമായി റിസ്വിയും 39 റൺസുമായി സ്റ്റബ്സും പുറത്താകാതെ നിന്ന് 11 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഡൽഹിയെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു.
Also Read: ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് മുട്ടൻ പണി; വിജയാഘോഷത്തിന് പിന്നാലെ 12 ലക്ഷം രൂപ പിഴശിക്ഷ