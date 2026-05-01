അവസാന പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷയുമായി ഡൽഹി; രാജസ്ഥാന്റെ കോട്ടയിൽ അട്ടിമറി നടക്കുമോ?
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് vs ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്; മത്സരസമയവും സംപ്രേഷണ വിവരങ്ങളും അറിയാം.
Published : May 1, 2026 at 4:05 PM IST
ജയ്പൂര്: ഐപിഎല്ലില് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ നേരിടും. ജയ്പൂരിലെ സവായ് മാൻസിങ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ മത്സരം ഇരു ടീമുകൾക്കും ഏറെ നിർണ്ണായകമാണ്. റിയാൻ പരാഗ് നയിക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഈ സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.
കളിച്ച ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ ആറിലും വിജയിച്ച അവർ 12 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരെ 223 റൺസ് പിന്തുടർന്ന് വിജയിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അവർ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. പഞ്ചാബ് കിങ്സിന്റെ സീസണിലെ ആദ്യ തോൽവിയായിരുന്നു അത്. നായകൻ പരാഗിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ഫോമിൽ നേരിയ ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ മധ്യനിരയുടെ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനം ടീമിന് കരുത്തേകുന്നു.
സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്
അക്സര് പട്ടേൽ നയിക്കുന്ന ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് ഈ മത്സരം ജീവൻമരണ പോരാട്ടമാണ്. എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മാത്രം വിജയിച്ച അവർ നിലവിൽ പട്ടികയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ്. തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഡൽഹിക്ക് പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്താൻ ഇന്ന് വിജയിച്ചേ തീരൂ. അവസാന മത്സരത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരുവിനോട് ഏറ്റുവാങ്ങിയ കനത്ത പരാജയം ടീമിന്റെ ബാറ്റിംഗിലെയും ബൗളിംഗിലെയും പോരായ്മകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് ആദ്യ നാലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ രാജസ്ഥാനും, തോൽവികളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ഡൽഹിയും ഇറങ്ങുമ്പോൾ പോരാട്ടം കടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
മത്സര വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
- മത്സരം: രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് vs ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്
- തിയതി: മെയ് 1, വെള്ളിയാഴ്ച, രാത്രി 7:30
- തത്സമയ സംപ്രേഷണം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിൽ മത്സരം തത്സമയം കാണാം. കൂടാതെ ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലൂടെയും വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മത്സരം സ്ട്രീം ചെയ്യാം.
ടീം അംഗങ്ങൾ:
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ധ്രുവ് ജൂറൽ, ലുവാൻഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസ്, റിയാൻ പരാഗ് (നായകൻ), വൈഭവ് സൂര്യവംശി, ഡോനോവൻ ഫെരേര, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, നാന്ദ്രെ ബർഗർ, ക്വേന മഫാക്ക, സന്ദീപ് ശർമ്മ, യുധ്വീർ സിംഗ് ചരക്, രവി ബിഷ്ണോയ്, സുശാന്ത് മിശ്ര, രവി സിംഗ്, അമൻ റാവു പേരാല, ആദം മിൽനെ, കുൽദീപ് സെൻ, ദസുൻ ഷാനക, ശുഭം ദുബെ, തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ, വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ, ബ്രിജേഷ് ശർമ്മ.
ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്: അഭിഷേക് പോറെൽ, കെ.എൽ രാഹുൽ, നിതീഷ് റാണ, സമീർ റിസ്വി, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, അക്സര് പട്ടേൽ, അജയ് ജാദവ് മണ്ഡൽ, അഷുതോഷ് ശർമ്മ, കുൽദീപ് യാദവ്, മുകേഷ് കുമാർ, വിപ്രാജ് നിഗം, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ത്രിപുരന വിജയ്, ഡേവിഡ് മില്ലർ, ഔഖിബ് നബി ദാർ, പാതും നിസ്സങ്ക, ലുങ്കി എൻഗിഡി, സാഹിൽ പരഖ്, പൃഥ്വി ഷാ, കൈൽ ജാമിസൺ, ടി. നടരാജൻ, മാധവ് തിവാരി, കരുൺ നായർ, ദുഷ്മന്ത ചമീര.
