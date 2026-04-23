ലഖ്നൗവിന് ഇത് കഷ്ടകാലം; തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവിയോടെ പ്ലേ ഓഫ് മോഹങ്ങൾ തുലാസിൽ
ഐപിഎൽ 2026: ലഖ്നൗവിനെ എറിഞ്ഞൊതുക്കി രാജസ്ഥാൻ, ജഡേജയുടെ ബാറ്റിംഗും ആർച്ചറുടെ ബൗളിംഗും വിജയമൊരുക്കി
Published : April 23, 2026 at 8:47 AM IST
ലഖ്നൗ: തുടർച്ചയായ രണ്ട് തോൽവികൾക്ക് ശേഷം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഏകാന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തില് ലക്നൗ സൂപ്പര് ജയന്റ്സിനെതിരെ 40 റണ്സ് ജയമാണ് രാജസ്ഥാന് സ്വന്തമാക്കിയത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ രാജസ്ഥാന് 160 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചത്. ബാറ്റിംഗിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ പോരാട്ടവീര്യവും ബൗളിംഗിൽ ജോഫ്ര ആർച്ചറുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമാണ് രാജസ്ഥാന് തുണയായത്.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് പ്രതീക്ഷിച്ച തുടക്കമല്ല ലഭിച്ചത്. മുഹമ്മദ് ഷമി എറിഞ്ഞ മൂന്നാം ഓവറിൽ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനെയും ധ്രുവ് ജൂറലിനെയും (0) പുറത്താക്കി ലഖ്നൗ മത്സരത്തിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ മിന്നുന്ന ക്യാച്ചുകളാണ് രാജസ്ഥാൻ മുൻനിരയെ തകർത്തത്. വമ്പൻ അടിക്കാരനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ഒരു മെയ്ഡന് ഓവറിലൂടെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയ മൊഹ്സിൻ ഖാൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി. ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയറും (0) പരാജയപ്പെട്ടതോടെ രാജസ്ഥാൻ വലിയ തകർച്ചയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു.
റിയാൻ പരാഗ്, ഡൊനോവൻ ഫെരേര എന്നിവരെ പ്രിൻസ് യാദവ് പുറത്താക്കിയതോടെ 110-ന് 6 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലായി രാജസ്ഥാൻ. എന്നാൽ ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ ഒത്തുചേർന്ന രവീന്ദ്ര ജഡേജയും ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ ഷുഭം ദുബെയും ചേർന്ന് ടീമിനെ മാന്യമായ സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചു. 29 പന്തിൽ 43 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ജഡേജ, മെയ്ങ്ക യാദവ് എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ 20 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇതോടെ രാജസ്ഥാൻ 20 ഓവറിൽ 159/6 എന്ന സ്കോറിൽ എത്തി.
Crucial runs added ✅— IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2026
Ravindra Jadeja with a fine rescue act of 43*(29) 🤝
Updates ▶️ https://t.co/5SaPY8wfsc#TATAIPL | #KhelBindaas | #LSGvRR | @rajasthanroyals pic.twitter.com/b8YGQZjQav
പതറിപ്പോയ ലഖ്നൗ നിര
160 റൺസ് എന്ന ചെറിയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ലഖ്നൗവിന് തുടക്കം മുതലേ പിഴച്ചു. ആദ്യ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ ആയുഷ് ബദോനി റണ്ണൗട്ടായത് അവർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. പിന്നാലെ എത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്ത്, എയ്ഡൻ മാർക്രം എന്നിവരെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താക്കി രാജസ്ഥാൻ ബൗളർമാർ കളി കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി. 16 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ലഖ്നൗ പതറി.
ഒരു വശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ വീഴുമ്പോഴും മിച്ചൽ മാർഷ് (42 പന്തിൽ 55) പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും സഹതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ല. നിക്കോളാസ് പൂരൻ (22) ജഡേജയുടെ പന്തിൽ പുറത്തായതോടെ ലഖ്നൗവിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു. ജോഫ്ര ആർച്ചർ തന്റെ സ്പെല്ലിൽ 20 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. നാന്ദ്രെ ബർഗർ, ബ്രിജേഷ് ശർമ്മ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ ഫീൽഡർമാരും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ഒടുവിൽ 18 ഓവറിൽ 119 റൺസിന് ലഖ്നൗ എല്ലാവരും പുറത്തായി. ലഖ്നൗവിന്റെ തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവിയാണിത്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് അടുത്തതായി നേരിടുന്നത് ഹൈദരാബാദിനെയാണ്.
Also Read: തിലകിൻ്റെ മെല്ലെപ്പോക്കിൽ നായകന് കലിപ്പ്; ടൈംഔട്ടിലെ ആ 'ക്ലാസ്' കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിറന്നത് കന്നി സെഞ്ചുറി