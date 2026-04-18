കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ കോലിപ്പട; ഡൽഹിക്ക് വെല്ലുവിളിയായി ആർസിബിയുടെ തകർപ്പൻ ഫോം
ഐപിഎൽ 2026: നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആർസിബി ഇന്ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ നേരിടും.
Published : April 18, 2026 at 12:07 PM IST
ബെംഗളൂരു: ഐപിഎല്ലിലെ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു ഇന്ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ നേരിടും. തങ്ങളുടെ തട്ടകമായ എം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം 3:30-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങിയ ആർസിബി സീസണിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്.
നിലവിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആർസിബിക്ക് ഈ മത്സരം നിർണ്ണായകമാണ്. കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ മാത്രം പരാജയപ്പെട്ട അവർക്ക് ഇന്ന് വിജയിക്കാനായാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. വിരാട് കോലി, രജത് പാട്ടിദാർ എന്നിവർ നയിക്കുന്ന ബാറ്റിംഗ് നിരയും ഭുവനേശ്വർ കുമാറും ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡും നയിക്കുന്ന ബോളിംഗ് നിരയും മികച്ച ഫോമിലാണ്. ടീമിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെയാണ് ആർസിബി ഇന്ന് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യത.
തിരിച്ചുവരാൻ ഡൽഹി
മറുഭാഗത്ത് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് ഈ മത്സരം അതിജീവനത്തിന്റേതാണ്. ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയെങ്കിലും പിന്നീട് താളം കണ്ടെത്താൻ ഡൽഹി ബുദ്ധിമുട്ടി. രണ്ട് വിജയവും രണ്ട് തോൽവിയുമായി നിൽക്കുന്ന ഡൽഹിക്ക് വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന്റെ അഭാവം ഡൽഹിയെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിതീഷ് റാണയെ ടീമിലുൾപ്പെടുത്തി ബാറ്റിംഗ് നിര ശക്തമാക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചേക്കും.
ചരിത്രവും പിച്ചും
നേർക്കുനേർ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആർസിബിക്കാണ് മുൻതൂക്കം. ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയ 33 മത്സരങ്ങളിൽ 20 എണ്ണത്തിലും ജയം ബെംഗളൂരുവിനൊപ്പമായിരുന്നു. ഡൽഹിക്ക് വിജയിക്കാനായത് 12 തവണ മാത്രമാണ്. ബാറ്റിംഗിനെ ഏറെ തുണയ്ക്കുന്ന ചിന്നസ്വാമിയിലെ പിച്ചിൽ ഇന്ന് റൺമഴ പെയ്യാനാണ് സാധ്യത. ഉച്ചസമയത്ത് കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ കാലാവസ്ഥ പ്രസന്നമാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ആർസിബി vs ഡിസി
- സമയം: ഏപ്രിൽ 17 ശനിയാഴ്ച, വൈകുന്നേരം 3.30pm
- വേദി: എം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം, ബെംഗളൂരു
- സംപ്രേക്ഷണം: ആർസിബി vs ഡിസി മത്സരം സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിൽ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും, ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗും ലഭ്യമായിരിക്കും.
ടീമുകൾ:
റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു: ഫിലിപ്പ് സാൾട്ട്, വിരാട് കോലി, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, രജത് പാട്ടിദാർ (ക്യാപ്റ്റൻ), ജിതേഷ് ശർമ്മ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ടിം ഡേവിഡ്, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്, ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ജേക്കബ് ഡഫി, സുയാഷ് ശർമ്മ, റാസിഖ് സലാം ദാർ, വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ, ജേക്കബ് ബെഥേൽ, സ്വപ്നിൽ സിംഗ്, മങ്കേഷ് യാദവ്, ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡ്, ജോർദാൻ കോക്സ്, നുവാൻ തുഷാര, വിക്കി ഓസ്വാൾ, വിഹാൻ മൽഹോത്ര, അഭിനന്ദൻ സിംഗ്, കനിഷ്ക് ചൗഹാൻ, സാത്വിക് ദേസ്വാൾ.
ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്: കെ.എൽ രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), പതും നിസ്സങ്ക, നിതീഷ് റാണ, സമീർ റിസ്വി, അക്സർ പട്ടേൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, ഡേവിഡ് മില്ലർ, വിപ്രജ് നിഗം, ലുങ്കി എൻഗിഡി, കുൽദീപ് യാദവ്, ടി. നടരാജൻ, മുകേഷ് കുമാർ, അശുതോഷ് ശർമ്മ, ആഖിബ് നബി ദാർ, ദുഷ്മന്ത ചമീര, കരുൺ നായർ, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, കൈൽ ജാമിസൺ, അജയ് ജാദവ് മണ്ഡൽ, പൃഥ്വി ഷാ, ത്രിപുരന വിജയ്, അഭിഷേക് പോറെൽ, സാഹിൽ പരഖ്, മാധവ് തിവാരി.
