കോലിപ്പട കുതിക്കുന്നു; ലഖ്നൗവിനെതിരെ ബെംഗളൂരുവിന് തകർപ്പൻ ജയം
ഐപിഎല്ലില് ആർസിബിക്ക് അനായാസ വിജയം, വിരാട് കോലിക്ക് 49 റൺസ്.
Published : April 15, 2026 at 11:20 PM IST
ബെംഗളൂരു: സ്വന്തം തട്ടകമായ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെതിരെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന് അഞ്ചു വിക്കറ്റ് വിജയം. 'ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായി' എത്തിയ വിരാട് കോലിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് (49 റൺസ്) ആർസിബിക്ക് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 8 പോയിന്റുമായി ആർസിബി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി.
ലഖ്നൗ ഉയർത്തിയ 147 റൺസ് എന്ന ചെറിയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ആർസിബി വെറും 15.1 ഓവറിൽ വിജയം കണ്ടു. തുടക്കത്തിൽ ഫിൽ സാൾട്ടിനെ (7) നഷ്ടമായെങ്കിലും കോലി ക്രീസിലെത്തിയതോടെ കളി മാറി. മുഹമ്മദ് ഷമിയെയും പ്രിൻസ് യാദവിനെയും ബൗണ്ടറികളിലൂടെ നേരിട്ട കോലി പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആർസിബിയെ 60/1 എന്ന ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ചു. വെറും 34 പന്തിൽ 49 റൺസെടുത്ത കോലിക്ക് ഒരു റൺ അകലെ അർധസെഞ്ചുറി നഷ്ടമായെങ്കിലും ടീമിന് ജയമുറപ്പിക്കാൻ ആ ഇന്നിംഗ്സ് മതിയായിരുന്നു. രജത് പാട്ടിദാറും (27), ജിതേഷ് ശർമ്മയും ചേർന്ന് സ്കോറിംഗ് വേഗത്തിലാക്കി. അവസാനം ടിം ഡേവിഡും റോമാരിയോ ഷെപ്പേർഡും (14 റൺസ് വീതം) ചേർന്ന് ടീമിനെ വിജയരേഖ കടത്തി.
പതറി ലഖ്നൗ, തിളങ്ങി ആർസിബി ബൗളർമാർ
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ലഖ്നൗവിന് ആർസിബിയുടെ കൃത്യതയാർന്ന ബൗളിംഗിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. ഓപ്പണർമാരായ മിച്ചൽ മാർഷും (40) ഏയ്ഡന് മാർക്രമും (12) പൊരുതിയെങ്കിലും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആർസിബി വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. നായകൻ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ കൈമുട്ടിനേറ്റ പരിക്ക് ലഖ്നൗവിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് പന്തിന് കളം വിടേണ്ടി വന്നതോടെ നികോളാസ് പൂരനാണ് ടീമിനെ നയിച്ചത്.
ആർസിബിക്കായി റാസിഖ് സലാം ദാർ നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി തിളങ്ങിയപ്പോൾ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ മൂന്നും ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് ഒരു വിക്കറ്റും നേടി. ലഖ്നൗ നിരയിൽ ആയുഷ് ബദോനിയും (38), മുകുൾ ചൗധരിയും (39) മാത്രമാണ് അല്പമെങ്കിലും പൊരുതിയത്. നിശ്ചിത ഓവറിൽ ലഖ്നൗ 146 റൺസിന് പുറത്താവുകയായിരുന്നു.
