വണക്കം ചേട്ടാ..! സഞ്ജു സാംസൺ ഇനി ചെന്നൈയിൽ; ജഡേജയും സാം കറനും രാജസ്ഥാനിൽ
സഞ്ജു സാംസൺ ടീമിലെത്തുന്ന കാര്യം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : November 15, 2025 at 11:56 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: മലയാളി താരവും രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് ക്യാപ്റ്റനുമായ സഞ്ജു സാംസൺ ടീമിലെത്തുന്ന കാര്യം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പകരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയും ഇംഗ്ലണ്ട് താരം സാം കറനും ചെന്നൈയിൽനിന്ന് രാജസ്ഥാനിലുമെത്തി. അടുത്ത വർഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഐപിഎലിൽ എം എസ് ധോണിയോടൊപ്പം സഞ്ജുവും ചെന്നൈക്കായി കുപ്പായം അണിയും. താരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റക്കരാർ യഥാർഥ്യമായതായി ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ചെന്നൈ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. ചെന്നൈയിലേക്കു വരുമ്പോൾ സഞ്ജുവിനു ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ലഭിക്കില്ലായെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. കഴിഞ്ഞ സീസണില് ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിൽനിന്ന് ക്യാപ്റ്റൻസി വീണ്ടും ഏറ്റെടുത്ത ധോണി തന്നെയാകും ഇത്തവണ ടീമിനെ നയിക്കുക.
കഴിഞ്ഞതവണ 18 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് മലയാളി താരത്തെ രാജസ്ഥാന് നിലനിര്ത്തിയത്. ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ മുഖമാണ് സഞ്ജു സാംസൺ. 2021 മുതല് 67 മത്സരങ്ങളിൽ സഞ്ജു ടീമിനെ നയിച്ചു. 33 എണ്ണം വീതം വിജയിക്കുകയും 33 എണ്ണം തോൽക്കുകയും ചെയ്തു. 2024 ലെ ഐപിഎൽ സീസണിൽ താരം തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. 48.27 ശരാശരിയിലും 153.47 എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 531 റൺസാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 2016, 2017 സീസണുകളിൽ സാംസൺ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെയാണ് (ഡിസി) പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. ഐപിഎല്ലിലും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ടി20യിലും ആർആർഎല്ലിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ കളിക്കാരനാണ് സ്റ്റാർ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ.
അതേസമയം, 2008-09 കാലയളവിൽ ആർആറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ലീഗിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പിൽ കിരീടം നേടിയ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ജഡേജ. 2012 മുതൽ 2025 വരെ സിഎസ്കെയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. 2011 ൽ ഒരു സീസൺ കൊച്ചി ടസ്കേഴ്സ് കേരളയ്ക്കൊപ്പവും 2016-17 ൽ സിഎസ്കെയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോള് ഗുജറാത്ത് ലയൺസിനൊപ്പവുമായിരുന്നു.
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ സിഎസ്കെയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയ കളിക്കാരനാണ് ജഡേജ. 186 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 28.32 ശരാശരിയിൽ 143 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ടീമിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റൺസ് വേട്ടക്കാരനും ജഡേജയാണ്. 28.54 ശരാശരിയിൽ 2,198 റൺസും അഞ്ച് അർധസെഞ്ച്വറികളുൾപ്പെടെ 136-ൽ കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. 2018, 2021, 2023 വർഷങ്ങളിൽ മഞ്ഞപ്പടയ്ക്കൊപ്പം മൂന്ന് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങളും ജഡേജ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
മുഹമ്മദ് ഷമി ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിലേക്ക്
- ഇന്ത്യൻ പേസർ മുഹമ്മദ് ഷമി വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിൽ ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനായി കളിക്കും. കഴിഞ്ഞ താരലേലത്തില് 10 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഷമിയെ ഹൈദരാബാദ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 2013-ൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് ഫ്രാഞ്ചൈസികളിലായി 119 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളാണ് ഷമി കളിച്ചത്.
- മായങ്ക് മാർക്കണ്ഡെ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സില് നിന്നും തന്റെ മുൻ ഫ്രാഞ്ചൈസിയായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലേക്ക് (എംഐ) തിരിച്ചെത്തും. 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കെകെആർ സ്വന്തമാക്കിയ മാർക്കണ്ഡെ നിലവിലുള്ള ഫീസിൽ തന്നെ മുംബൈയിൽ ചേരും.
- അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കർ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ലഖ്നൗവിലേക്ക് പോകും (30 ലക്ഷം രൂപ)
- നിതീഷ് റാണ ആർആറിൽ നിന്ന് ഡിസിയിലേക്ക് ചേക്കേറും (4.2 കോടി രൂപ)
- ഡോണോവൻ ഫെരേര ഡിസിയിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലെത്തി (ഒരു കോടി രൂപ)