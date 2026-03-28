ഐപിഎൽ പൂരം തുടങ്ങാൻ മണിക്കൂറുകൾ; ആദ്യ മത്സരത്തില് ആർസിബിക്ക് മുന്നിൽ ഓറഞ്ച് ആർമി
Published : March 28, 2026 at 3:59 PM IST
ബെംഗളൂരു: ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ടാറ്റ ഐപിഎൽ 2026-ന് ഇന്ന് ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടക്കം. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും തമ്മിലാണ് ഉദ്ഘാടന മത്സരം.
കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യവുമായി ആർസിബി ഇറങ്ങുമ്പോൾ, പഴയ കണക്കുകൾ തീർക്കാനുറച്ചാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ വരവ്. ജോഷ് ഹേസൽവുഡിന്റെ പരിക്ക് ബെംഗളൂരു ക്യാമ്പിൽ അല്പം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രജത് പാട്ടിദാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ടീം കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. വിരാട് കോലിയും ഫിൽ സാൾട്ടും ചേരുന്ന ഓപ്പണിങ് സഖ്യത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തിനാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ ആദ്യ ജയം നേടി ടൂർണമെന്റിന് ഉജ്ജ്വല തുടക്കം നൽകാനാണ് ആർസിബി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
മറുഭാഗത്ത്, ഇഷാൻ കിഷന്റെ പുതിയ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് കീഴിലാണ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് എത്തുന്നത്. പാറ്റ് കമ്മിൻസ് പിന്നീട് ടീമിനൊപ്പം ചേരുന്നതിനാലാണ് കിഷൻ ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. അഭിഷേക് ശർമ, ട്രാവിസ് ഹെഡ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഓപ്പണിങ് നിര ബെംഗളൂരുവിലെ ചെറിയ ബൗണ്ടറികളിൽ റൺസ് വാരിക്കൂട്ടാൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ്. ഈ മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ പോരാട്ടം ഹർഷൽ പട്ടേലും ഭുവനേശ്വർ കുമാറും തമ്മിലുള്ളതാണ്. മുൻപ് ആർസിബിക്ക് വേണ്ടി പർപ്പിൾ ക്യാപ് നേടിയ ഹർഷൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് ജേഴ്സിയിൽ അവർക്കെതിരെ പന്തെറിയുമ്പോൾ, ഹൈദരാബാദിന്റെ കുന്തമുനയായിരുന്ന ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഇന്ന് ആർസിബിയുടെ ചുവന്ന ജേഴ്സിയിലാണ് പന്തെറിയുന്നത്. ഈ വച്ചുമാറൽ മത്സരത്തിന് വൈകാരികമായ ഒരു തലവും നൽകുന്നുണ്ട്.
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ നേർക്കുനേർ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഹൈദരാബാദിനാണ് നേരിയ മുൻതൂക്കം. ഇതുവരെ നടന്ന 25 മത്സരങ്ങളിൽ 14 എണ്ണത്തിലും സൺറൈസേഴ്സ് വിജയിച്ചപ്പോൾ 11 എണ്ണത്തിലാണ് ബെംഗളൂരുവിന് ജയിക്കാനായത്. എന്നാൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെന്ന നിലയിൽ ആർസിബിക്ക് വലിയ മുൻതൂക്കമുണ്ട്. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ബാറ്റിംഗിനും ബൗളിംഗിനും ഒരുപോലെ അനുകൂലമായ പിച്ചാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിലെ ശരാശരി സ്കോർ 186 ആണ്. ഇവിടെ നടന്ന അവസാന 12 മത്സരങ്ങളിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്തവരും രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്തവരും ആറ് വീതം മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേസർമാർ 75 ശതമാനം വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഈ മൈതാനത്ത് ഇന്ന് ആര് വാഴുമെന്ന് കാണാന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്.
ടീം-
സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്
ഇഷാൻ കിഷൻ, ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, അനികേത് വർമ്മ, സ്മരൺ രവിചന്ദ്രൻ, സലിൽ അറോറ, അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൺ, കാമിന്ദു മെൻഡിസ്, ബ്രൈഡൻ കാർസ്, ഡേവിഡ് പെയ്ൻ, ഹർഷ് ദുബെ, ശിവംഗ് കുമാർ, ക്രെയിൻസ് ഫുലേത്ര, പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ജയദേവ് ഉനദ്കട്ട്, സീഷൻ അൻസാരി, ഈഷാൻ മലിംഗ, സാക്കിബ് ഹുസൈൻ, ഓംകാർ തർമാലെ, അമിത് കുമാർ, പ്രഫുൽ ഹിംഗെ
റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു
രജത് പാട്ടിദാർ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, വിരാട് കോലി, ഫിൽ സാൾട്ട്, ജിതേഷ് ശർമ്മ, ജോർദാൻ കോക്സ്, ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ, സ്വപ്നിൽ സിംഗ്, ടിം ഡേവിഡ്, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്, ജേക്കബ് ബെഥൽ, വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ, സാത്വിക് ദേസ്വാൾ, മങ്കേഷ് യാദവ്, വിക്കി ഓസ്റ്റ്വാൾ, വിഹാൻ മൽഹോത്ര, കനിഷ്ക് ചൗഹാൻ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, റാസിഖ് ദാർ, സുയാഷ് ശർമ്മ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, നുവാൻ തുഷാര, അഭിനന്ദൻ സിംഗ്, ജേക്കബ് ഡഫി, യഷ് ദയാൽ.
അതേസമയം, ഐപിഎൽ 2026 സീസണിന് ആവേശകരമായ തുടക്കം കുറിക്കാൻ കരുത്തരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ നേരിടും. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി കിരീടം നേടാന് സാധിക്കാത്ത മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആറാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തവണ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത മുംബൈ, ഇത്തവണ കൂടുതൽ സന്തുലിതമായ ടീമുമായാണ് എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, തിലക് വർമ്മ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശക്തമായ നിര മുംബൈയുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
റൺസ് കണ്ടെത്താൻ വിഷമിക്കുന്ന രോഹിത് ശർമ്മയുടെ സാന്നിധ്യവും ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, വിൽ ജാക്സ് തുടങ്ങിയ വിദേശ താരങ്ങളുടെ മികവും മുംബൈയെ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ ടീമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ശാർദുൽ താക്കൂർ, ദീപക് ചഹാർ എന്നീ പരിചയസമ്പന്നരായ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരും ഫിനിഷറുടെ റോളിൽ തിളങ്ങുന്ന നമൻ ധീറും മുംബൈ നിരയിലുണ്ട്. സാധാരണയായി ടൂർണമെന്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പതറുന്ന ശീലമുള്ള മുംബൈ ഇത്തവണ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ തന്നെ വിജയിച്ചുള്ള മികച്ച തുടക്കമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
മറുഭാഗത്ത്, പരിക്കുകളും താരങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യവും മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന് കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമാകില്ല. അജിങ്ക്യ രഹാനെയുടെ നേതൃത്വത്തിലിറങ്ങുന്ന കെകെആറിന് ബൗളിംഗ് നിരയിലെ വിടവുകളാണ് പ്രധാന തലവേദന. ബിസിസിഐ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാനെ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതും ആകാശ് ദീപ്, ഹർഷിത് റാണ എന്നിവർ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായതും ടീമിനെ തളർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സിബാബ്വെ താരം ബ്ലെസിംഗ് മുസറബാനിയിലായിരിക്കും ബൗളിംഗിൽ ടീമിന്റെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷ. സ്പിൻ നിരയിൽ വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രകടനം നിർണായകമാകും. ബാറ്റിംഗിൽ രചിൻ രവീന്ദ്ര, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യം ടീമിന് കരുത്തേകുന്നു. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററായി ടിം സീഫെർട്ട് എത്താനാണ് സാധ്യത. സുനിൽ നരെയ്ൻ, റോവ്മാൻ പവൽ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഓൾറൗണ്ട് നിരയിലും കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. മുംബൈയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ, തങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ മറികടന്ന് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാണ് കെകെആർ ശ്രമിക്കുന്നത്.