റുഥർഫോർഡിന്‍റെ പോരാട്ടം പാഴായി; മുംബൈയെ 18 റണ്ണിന് തകർത്ത് ആർസിബി

മുംബൈയെ 18 റണ്ണിന് വീഴ്ത്തി ആർസിബി, ഗുജറാത്തിനും ജയം

Rajat Patidar
Rajat Patidar (ANI)
Published : April 13, 2026 at 7:10 AM IST

മുംബൈ: വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ 18 റണ്ണിന് തോൽപ്പിച്ച് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു. ആർസിബി ഉയർത്തിയ 241 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന മുംബൈയ്ക്ക് 20 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 222 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഷെർഫെയ്ൻ റുഥർഫോർഡിന്‍റെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം (31 പന്തിൽ 71*) മുംബൈയെ വിജയത്തിനടുത്തെത്തിച്ചെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കാണാനായില്ല.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ആർസിബി ഫിൽ സാൾട്ട് (78), രജത് പാട്ടിദാർ (53) എന്നിവരുടെ അർധ സെഞ്ച്വറികളുടെയും വിരാട് കോലിയുടെ (50) കരുത്തുറ്റ ഇന്നിംഗ്‌സിന്‍റേയും ബലത്തിലാണ് 240/4 എന്ന ഭീമമായ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയത്. മുംബൈ നിരയിൽ കൃണാൽ പാണ്ഡ്യയും സുയാഷ് ശർമ്മയും പന്തുകൊണ്ട് പൊരുതിയെങ്കിലും സ്കോർ ബോർഡ് സമ്മർദ്ദം മുംബൈയെ തളർത്തി.

മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ മുംബൈയ്ക്ക് തുടക്കം മികച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആറാം ഓവറിൽ 19 റൺസെടുത്തു നിൽക്കെ ഹാംസ്ട്രിംഗ് പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് മുൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് ക്രീസ് വിടേണ്ടി വന്നത് അവർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ (37), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (41), സൂര്യകുമാർ യാദവ് (33) എന്നിവർ പൊരുതിയെങ്കിലും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ആർസിബി കളി നിയന്ത്രിച്ചു.

മധ്യ ഓവറുകളിൽ കൃണാൽ പാണ്ഡ്യയും (1/26), രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ സുയാഷ് ശർമ്മയുമാണ് മുംബൈയുടെ റൺ റേറ്റ് കുറച്ചത്. അവസാന ഓവറുകളിൽ റുഥർഫോർഡ് ആഞ്ഞടിച്ചെങ്കിലും ആർസിബി ബോളർമാർ ജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഈ വിജയത്തോടെ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ആർസിബി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. മുംബൈയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തോൽവിയാണിത്.

ലഖ്‌നൗവിനെതിരെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന് ഏഴ് വിക്കറ്റ് ജയം

നായകൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിന്‍റേയും ജോസ് ബട്ട്ലറുടെയും തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറികളുടെ കരുത്തിൽ ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സിനെതിരെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന് ഏഴ് വിക്കറ്റ് വിജയം. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ലഖ്‌നൗ ഉയർത്തിയ 165 റൺസ് ലക്ഷ്യം 18.4 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഗുജറാത്ത് മറികടന്നു. നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ പ്രസിദ്ധിന്‍റെ ബൗളിംഗ് പ്രകടനവും ഗുജറാത്തിന്‍റെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായി.

മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്തിന് സായ് സുദർശനെ (15) തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടമായെങ്കിലും ഗില്ലും ബട്ട്ലറും ചേർന്ന് ഇന്നിംഗ്സ് സുരക്ഷിതമാക്കി. 40 പന്തിൽ 56 റൺസെടുത്ത ഗിൽ നായകന്‍റെ ഇന്നിംഗ്‌സ് കാഴ്ചവെച്ചപ്പോൾ, ബട്ട്ലർ 37 പന്തിൽ 60 റൺസുമായി തന്‍റെ നൂറാം ടി-20 അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർത്ത കൂട്ടുകെട്ട് ലഖ്നൗവിന്‍റെ പ്രതീക്ഷകൾ തകർത്തു. അവസാന ഓവറുകളിൽ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറും (21*), രാഹുൽ തെവാതിയയും (10*) ചേർന്ന് ടീമിനെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു.

ബൗളിംഗിൽ തിളങ്ങി പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ

ലഖ്നൗവിനെ 164 റൺസിൽ ഒതുക്കുന്നതിൽ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. നാല് ഓവറിൽ 28 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റുകളാണ് പ്രസിദ്ധ് വീഴ്ത്തിയത്. ലഖ്നൗ നിരയിൽ എയ്ഡൻ മാർക്രം (30) ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും മധ്യനിരയിൽ തുടർച്ചയായി വിക്കറ്റുകൾ വീണത് തിരിച്ചടിയായി. അവസാന ഓവറുകളിൽ മുഹമ്മദ് ഷമിയും ജോർജ് ലിൻഡെയും നടത്തിയ ചെറിയ പോരാട്ടമാണ് സ്കോർ 160 കടത്തിയത്. വിജയത്തോടെ ഐപിഎൽ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ നിർണായക മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന് സാധിച്ചു.

Also Read: അയ്യരും സംഘവും ആറാടി; പഞ്ചാബിന് തുടർച്ചയായ നാലാം ജയം, പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ആധിപത്യം

