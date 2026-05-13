ETV Bharat / sports

ഐപിഎൽ 2026: പ്ലേഓഫ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ആർസിബിയും കൊൽക്കത്തയും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ

പ്ലേഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്താൻ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഇന്ന് വിജയം അനിവാര്യം.

IPL 2026 RCB and KKR
IPL 2026 RCB and KKR (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരു കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനെ നേരിടും. റായ്‌പൂരിലെ ഷഹീദ് വീർ നാരായൺ സിംഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ആവേശപ്പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താൻ ആർസിബിക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ പ്ലേഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്താൻ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഇന്ന് വിജയം അനിവാര്യമാണ്.

ടീമുകളുടെ കരുത്തും ഫോമും

റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരു നിരയിൽ വിരാട് കോലി മികച്ച ഫോമിലാണ്. 11 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 42.11 ശരാശരിയിൽ 379 റൺസ് താരം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ബൗളിങ്ങിൽ 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 21 വിക്കറ്റുകളുമായി പർപ്പിൾ ക്യാപ്പ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭുവനേശ്വർ കുമാറാണ് ആർസിബിയുടെ പ്രധാന കരുത്ത്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് നിരയിൽ അംഗ്ക്രിഷ് രഘുവംശിയാണ് പ്രധാന റൺവേട്ടക്കാരൻ. താരം 10 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 269 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ബൗളിങ്ങിൽ 10 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 13 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ കാർത്തിക് ത്യാഗിയും ടീമിനായി തിളങ്ങുന്നു.

നേർക്കുനേർ പോരാട്ടങ്ങൾ

ഐപിഎല്ലിൽ ഇരുടീമുകളും ഇതുവരെ 36 തവണയാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 20 മത്സരങ്ങളിൽ കൊൽക്കത്ത വിജയിച്ചപ്പോൾ 15 മത്സരങ്ങളിലാണ് ബംഗളൂരുവിന് വിജയിക്കാനായത്. ഒരു മത്സരം ഫലമില്ലാതെ അവസാനിച്ചു. നേർക്കുനേർ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ആർസിബിയുടെ ഉയർന്ന സ്കോർ 221 റൺസും കൊൽക്കത്തയുടേത് 222 റൺസുമാണ്.

പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്

കഴിഞ്ഞ ആർസിബി - മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് മത്സരം നടന്ന അതേ പിച്ചിലാണ് ഇന്നത്തെയും കളി നടക്കുന്നത്. ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാർക്ക് അനുകൂലമായ, ബാറ്റിങ് അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്ത പിച്ചാണിതെന്ന് ഭുവനേശ്വർ കുമാറും ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ പിച്ചിൽ 200 റൺസ് നേടുക എളുപ്പമാകില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

പ്രധാന പോരാട്ടങ്ങൾ

മികച്ച ഫോമിലുള്ള ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന് അജിങ്ക്യ രഹാനെക്കെതിരെ മികച്ച റെക്കോർഡുണ്ട്. രഹാനെയെ 7 തവണ പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ള ഭുവനേശ്വർ 117 പന്തുകളിൽ നിന്ന് വെറും 104 റൺസ് മാത്രമാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്. അതേസമയം സുനിൽ നരെയ്നെതിരെ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ വിരാട് കോലി ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട്. നരെയ്‌നിന്‍റെ 129 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 136 റൺസ് മാത്രമാണ് കോലി നേടിയത്. 4 തവണ പുറത്താവുകയും ചെയ്‌തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പവർപ്ലേയിൽ കോഹ്ലിക്കെതിരെ നരെയ്നെ കൊൽക്കത്ത രംഗത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Also Read:ചെന്നൈ ബീച്ചിലിറങ്ങി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് സഞ്ജു; ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് 'ചേട്ടന്‍റെ' സർപ്രൈസ് എൻട്രി

TAGGED:

IPL 2026
RCB VS KKR MATCH PREDICTION
RCB VS KKR TODAY MATCH PITCH REPORT
CRICKET
RCB VS KKR PITCH REPORT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.